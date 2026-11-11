Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha: Erdoğan liderleri buluşturabilir

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın, CNN Türk'teki açıklamaları şu şekilde:

(Rusya ile Ukrayna görüşmeleri) Abu Dabi'daki görüşmelerde somut bazı ilerlemelerin olduğunu teyit edebilirim. Gelecekteki görüşmeler için umut verici olduğunu söyleyebilirim. Devlet Başkanımız Zelenski'nin Moskova ile görüşen ABD heyeti ile muhtemelen yarın Dublin'de bir araya gelecek.

Bu savaşı bitirmek ve barış fırsatını yakalamak için her fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Gerilimin düşürülmesine, tansiyonun düşürülmesine ihtiyacımız var. Putin düzeyinde bir liderler zirvesine ihtiyaç var.

(Minsk'teki G20 Zirvesi) Şuana kadar bir resmi davet ulaşmadı ama biz toplantıya katılmaya hazırız. Dediğim gibi barış çabalarını hızlandıracak her türlü görüşmeye hazırız.

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(Karadeniz'deki saldırılar) İşte tamda bu noktada Türkiye hayati bir rol oynayabilir. Zelenski, çok kısa bir zaman önce Türkiye'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a liderler zirvesine Türkiye'nin öncülük etmesi ve aynı zamanda Karadeniz'deki ateşkese yönelik müzakereleri kolaylaştırması için çağrıda bulundu. Masada somut önerilerimiz var. Rus tarafından gelecek yanıtı bekliyoruz.

(COP31 Zirvesi) Türkiye'nin küresel etkisi ile bu tür toplantılara ev sahipliği yapması için en doğru platform olduğuna inanıyorum. Ben burada daha önce büyükelçilik yaptım ve gerçek Türk misafirliğinin ne olduğunu biliyorum. Önceki hayatıma dönmüş olmaktan mutluluk duyuyorum. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz.