Erdoğan Libya’ya ziyaret planlıyor

Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Libya’ya gitmesi için planlama yapılıyor. Ziyaretin net tarihinin, Libyalı tarafların siyasi krize çözüm bulmak için 9 Kasım’da Tunus’ta yapacağı görüşmenin sonucunda belli olacağı öğrenildi. Erdoğan’ın bu toplantının hemen ardından Libya’yı ziyaret etmesi için planlama yapılıyor. Ziyarette kritik temaslarda bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhatapları ile bugüne kadar gelinen noktayı ve bundan sonra atılacak adımları değerlendirecek. Erdoğan, Libya’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu bir kez daha vurgulayacak. Ayrıca, Libya’nın geleceğinde darbeci Hafter’in olmayacağının altını çizecek.

ERDOĞAN SERRAC’I İKNA ETTİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümet Başbakanı Fayiz-es-Serrac’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı istifasını geri çekme kararında da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın etkili olduğu bildirildi.

Erdoğan, Serrac ile Türkiye’de geçtiğimiz günlerde bir araya gelmişti. Vahdettin Köşkü’nde yapılan bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Serrac’a, “Şu an istifa etmen Libya’da dengeleri değiştirir. Libya halkının sana ihtiyacı var. Bu istifanın sırası değil” dediği öğrenildi. Bunun üzerine kararını tekrar değerlendireceğini ifade eden Serrac, Trablus’a döndükten sonra istifa etmekten vazgeçti.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birlik ve beraberlik mesajı verdiğini vurgulayan üst düzey bir diplomasi kaynağı, Türkiye’nin görüşmelerde, Serrac’ın tercihine saygı duymakla birlikte önemli olanın Trablus hükümetindeki yapıyı sağlam tutmak olduğunu aktardı.

BOSNA-HERSEKLİ MİSAFİRİNİ AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu kapıda karşıladı. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Özgür ALTUNCU/İSTANBUL



