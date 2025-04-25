Erdoğan: Laf değil taş üstüne taş koyma zamanıdır

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Levent TFF Binası’nda düzenlenen UEFA İstanbul Temsilciliği Açılış Töreni’ndeki konuşmasında depremle ilgili şunları söyledi: “Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA’nın İstanbul Temsilciliği’nin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan memnuniyet duyuyorum. Türk futbolu için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

SEFERBERLİK ANLAYIŞI

Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dün, bakanlarımızın ve bürokratlarımızın katılımıyla AFAD’da yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık, gerekli talimatları verdik. Can kaybımızın olmaması, en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak, tüm birimlerimizle seferberlik anlayışıyla çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantımızda konuyu enine boyuna değerlendirecek, akabinde gerekli açıklamaları kamuoyumuza yapacağız. Bugün sadece şunu önemle vurgulamak isterim. Deprem gibi hepimizi sarsan, hepimizi etkileyen konuların günlük siyasetin polemiklerine alet edilmesini asla tasvip etmiyoruz.

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TARTIŞMAYA GİRMEK İSTEMİYORUZ

Biz, böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Dahası, bunu milletimize karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Selden kütük kapma yarışında olan fırsatçıları da vicdana ve sorumluluk duygusuyla hareket etmeye davet ediyoruz. Hep söylediğim gibi bugünler siyaset yapma değil, bir olma, beraber olma, dayanışma, milletçe kardeşliğimizi hatırlama dönemleridir. Bu duygudaşlığa zarar veren her şey yanlıştır, vakitsizdir, lüzumsuzdur. Artık laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyma zamanıdır.

MARJİNALLERE BAKMADAN...

Bahane aramak, mazeret üretmek yerine, daha fazla iş ve icraat üretmeli, tüm enerjimizi, yapı stokumuzu bir an evvel yenilemeye harcamalıyız. Her işe karşı çıkan marjinallerin ne dediğine bakmadan, kentsel dönüşüm projelerini süratle hayata geçirmeye odaklanmalıyız. El ele verip birlikte çalıştığımızda kısa sürede çok büyük mesafe almamız pekâlâ mümkündür. Çünkü biz bunu yapacak kudrete, kapasiteye, imkâna ve pratikliğe sahip bir milletiz. Yeter ki enerjimizi ve kaynaklarımızı doğru kullanalım. Yeter ki aramıza nifak sokulmasına müsaade etmeyelim. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten, depremden kazadan, beladan muhafaza buyursun diyorum. Bu düşüncelerle, UEFA İstanbul Temsilciliği’nin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başkanlarımızı ve bakanlarımızı tekrar tebrik ediyorum. Sevincimizi paylaşan misafirlerimize kalpten teşekkür ediyorum.”