Erdoğan: Küresel söz sahibiyiz

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BÜYÜK ATILIM YAPTIK

“Caydırıcılığımızın artırılmasına büyük önem veriyoruz. Türk savunma sanayiinin yaptığı büyük atılım dünyada parmakla gösterilmektedir. SİHA ve İHA başta olmak üzere birçok alanda küresel ölçekte söz sahibiyiz. Savunma harcamalarımız yüzde 2 seviyesinin üstündedir. Mevcut altyapı ve savunma sanayii yatırımlarımız, inovasyona ayırdığımız kaynaklar ile yüzde 5’i yakalamaya en yakın ülkelerdeniz.

Birçok müttefikin tehdit ve sınamalar karşısında daha fazla sorumluluk üstlenmek konusunda bizimle aynı çizgiye gelmesini doğru buluyorum. Müttefikler arasındaki savunma sanayiindeki ticari engellerin amasız, fakatsız şekilde kaldırılmasını talep ettik. Bunun tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini ümit ediyoruz.

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UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI

İstanbul’da bir kez daha arabuluculuğa başladık. İlave esir ve cenaze takasları hususunda önemli ilerleme sağlandı. Olası bir ateşkese dair açık bir görüş alışverişinde bulunuldu. Ateşkes ve kalıcı barış için fırsat penceresinin aralandığı kanaatindeyim. Hedefimiz taraflar arasında ilave somut adımlar atılmasına destek olmak suretiyle kalıcı barış sürecinin taşlarını döşemektir. Savaşın en kısa sürede neticelendirilmesi umudunu koruyorum. Adil bir barışın kaybedeni olmaz.

GAZZE’DEKİ MEZALİM

Ortadoğu’daki tehditlerin ve krizlerin her geçen gün daha ciddi hal aldığını görüyoruz. Gazze’de 2 yıla yaklaşan mezalime bir kez daha dikkat çekiyorum. İsrail saldırılarında çoğu çocuk ve kadın 56 bin Gazzeli hayatını kaybetti. 129 bin Gazzeli yaralandı. Gazze’nin yüzde 80’i yıkıldı. Sağlık altyapısının yüzde 95’i tahrip oldu. Kilise, cami, okul, hastaneler bombalandı. 2 milyonu aşkın Gazzeli kardeşimiz yıkıntıların arasında tepelerine bombalar yağarken zor şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İsrail hükümeti en temel ihtiyaç maddelerinin dahi Gazze’ye girişine engel çıkartıyor. İsrail’in saldırıları sebebiyle insani trajedi, insani felakete dönüşmüş durumda. Vicdan sahibi hiçbir insan böyle vahşete sessiz kalmaz. Bebekler uyurken susulur, öldürülürken susulmaz. İsrail bölgeyi istikrarsız hale getirerek kendi halkının güvenliğini sağlayamaz. Bölgedeki tüm ülkeler gibi İsrail’in de güvenliği komşuların istikrar ve refahından geçmektedir.

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BARIŞ ÜLKESİYİZ

(‘Türkiye ile İsrail arasında bir çatışma çıkarsa NATO Türkiye’yi savunmaya gelir mi’ sorusu üzerine) Türkiye’ye herhangi bir saldırı olmadıktan sonra, ki şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Türkiye bölgesinin barış ülkesidir ve bölgesinde de barışın hâkim olması için bütün gayretlerini göstermektedir. Ancak bunların yanında özellikle de İsrail’in bu çekilmez tavrına karşı da biz orada zulmün karşısında yer almayı devam ettireceğiz.”

TRUMP’IN ATEŞKES ÇAĞRISINA UYMALILAR

Erdoğan “İsrail ile İran arasındaki en son askeri tırmanma bölgemizi ciddi risklerle karşı karşıya bıraktı” diyerek şöyle devam etti:

“Yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Komşumuz İran’la sorunların kalıcı çözümü, diplomasi ve müzakere ile mümkündür. Bölgemiz savaşla, yıkımla, saldırganlıkla tehditle hiçbir yere ulaşılamayacağının örnekleriyle doludur. Sayın Trump’ın gayretleriyle sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz.

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DEĞERLİ DOSTUM

Değerli dostum Trump’ın çağrılarına tarafların koşulsuz uymalarını bekliyoruz. Fiili ateşkesin en kısa zamanda kalıcı sukunete tahvil edilmesini umuyoruz. Müttefikler dahil herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemizin önümüzdeki sene NATO zirvesine ev sahipliği yapma önerisi de zirvemizde neticeye bağlandı.”

TRUMP KİME NE SORACAĞINI BİLİR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda soruları da yanıtlarken şu mesajları verdi:

“Sayın Trump’la yaptığımız görüşmede S-400’ü konuşmadık. O gündemimizde değildi. O iş bitmiş bir iş. F-35 konusunu görüştük. Bu konuda biz 1 milyar 300 milyon dolar gibi ödeme yaptık. F-35’leri alma noktasında Sayın Trump’ın iyi niyetli olduğunu gördük. F-16’larımızın bakım onarımı, F-35’lerin alımıyla ilgili çalışmalarımızı sorumlu olan arkadaşlarımız devam ettiriyorlar. Bir de bizim Eurofighter’la ilgili çalışmalarımız var. İngiltere ve Almanya ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Temennimiz odur ki, iyi niyetimizi İngiltere ve Almanya da olumlu karşılıyor. Çalışmalarımız devam ediyor.

GAZZE SAHİLİ

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Akşam 11.00-11.30’dan itibaren sayın Trump’la yaklaşık 1-1,5 saat kadar görüşmemizi yaptık. Görüşmemizde özellikle Gazze’nin sahil boylarının sizin ifade ettiğiniz şekilde kumarhaneler olması gündeme gelmedi. Böyle bir şey zaten gündeme gelse herhalde vereceğim cevap bellidir. Bu konuda duruşum bellidir. Duruşum belli olduğuna göre sayın Trump öyle akıllı insandır ki, kime hangi soruyu soracağını iyi bilir. Böyle bir şey aramızda geçmedi.”

ÇOK SAYIDA İKİLİ GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında aralarında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ve Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan’ın da bulunduğu çok sayıda liderle de bir araya geldi. Erdoğan, Starmer ile görüşmesinde İran ve İsrail’in ateşkese uymasını temenni ettiğini, gerilimin Gazze’deki insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini kaydetti. Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefiyle ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini, savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda işbirliğini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

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GAZZE UNUTULMASIN

Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında adil barış için girişimlerine devam edeceğini, İran ve İsrail’in ateşkese uymalarını temenni ettiğini belirten Erdoğan bu gerilimin Gazze’deki insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini, Netanyahu hükümetinin Filistin’deki hukuk ihlallerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

SURİYELİ MÜLTECİLER

Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz’i kabulünde Türkiye’nin Almanya ile yakın işbirliği halinde olduğunu, ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerine inandığını, iki dost ve müttefik ülke olarak ticaret, savunma, yatırım ve enerji alanlarında büyük potansiyel bulunduğunu ifade etti.

AB İLE İLİŞKİLER

Erdoğan, Türkiye’nin AB ile ilişkileri ilerletmekte kararlı olduğunu, benzer bir yaklaşımın AB tarafından da beklendiğini belirtti. Türkiye’nin Ukrayna-Rusya Savaşı’nın adil bir barışla sona ermesi için gayretlerini sürdürdüğünü, İsrail ile İran arasında sağlanan sükunetin kalıcı olmasını temenni ettiklerini, Gazze’de insani krize çözüm bulunması gerektiğini, Suriye’de mültecilerin vatanlarına dönüşleri için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının şart olduğunu kaydetti. Kabulde Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.