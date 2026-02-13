Erdoğan: Kriz çözümünde anahtar ülkeyiz

Haberin Devamı

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“AK Parti olarak kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Partimize yönelik gerçekten büyük bir teveccüh söz konusu. Geçen ay grup toplantımızda üç yeni milletvekilimiz AK Parti saflarına dahil oldu. Dört ilçe ve belde belediye başkanımız da MKYK’da AK Parti ailesine katıldı. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına omuz vermek için partimize intisap eden tüm arkadaşlarımıza hoşgeldiniz diyorum. Muhalefetin şiddet, hakaret, tahrik dozu giderek artan propagandasına rağmen partimiz ve Cumhur İttifakı’mız çekim merkezi olmayı sürdürüyor.

TUZAKLARI BOŞA ÇIKARDIK

Son 10 yıldaki hadiseleri şöyle bir gözden geçirin. Gelişmiş ülkeler dahil dünyanın başka herhangi bir devletinin başına gelse yerle yeksan olacağı nice krizi, biz başarıyla yönettik. Doğal afetinden savaşlara kadar en zorlu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Türkiye’yi sıcak çatışmaların tarafı haline getirmeye yönelik tuzakların tamamını boşa çıkardık. Dengeli, itidalli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Anamuhalefetin başındaki zat, yabancılar karşısında şekilden şekle girerken, biz her alanda Türkiye’yi şanla şerefle temsil ettik ve ettirdik.

TÜRKİYE RÜZGÂRI ESİYOR

Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum; bir Türkiye rüzgârı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında Türkiye’nin kapısı daha sık çalınıyor. Türkiye’nin ne diyeceği, nasıl tavır alacağı dikkatle takip ediliyor. Türkiye, gündemi belirlenen ülke değil, gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor. Cenab-ı Allah’a ne kadar hamdetsek az. Tam da aziz milletimizin bizden beklediği şekilde, tam da şanlı tarihimize yakışır biçimde uluslararası alanda güçlü bir varlık gösteriyoruz. Şunu da 86 milyonun bilmesini isterim: Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız. Ay yıldızlı al bayrağımız daha gururla dalgalanacak, yönünü ülkemize dönmüş kardeşlerimiz daha huzurlu olacak, büyük ve güçlü Türkiye’nin ayak sesleri daha fazla duyulacak. Kızılelmamız olan ‘Türkiye Yüzyılı’, kuvveden fiile geçene kadar durmadan, duraksamadan çalışmaya devam edeceğiz. Bütün bunları sizlerle birlikte başaracağız.

REHAVETE YER YOK

AK Parti olarak biz bir kadro hareketiyiz, bir dava hareketiyiz. Kökü mazide, gözü atide kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Görevi, unvanı, makamı ne olursa olsun teşkilâtımızın her bir mensubu bu mücadelede son derece stratejik bir vazife icra etmektedir. Hiçbir görev, diğerinden önemli veya önemsiz değildir. Mesele, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek, bulunduğu konumda en ideali ortaya koymak, elinden gelenin en iyisini yapabilmektir. Mesele, milletin bize emaneti olan makamların hakkını verebilmektir. Mesele, tevazuyu elden bırakmadan, kibre kapılmadan, niyeti ve istikameti bozmadan son ana kadar millete hizmetkâr olabilmektir. Millete hizmet yolunda bıkkınlığa, yorgunluğa ve rehavete yer olmadığını hiçbirimiz unutmamalıyız.

AYNI PİDEYİ BÖLÜŞECEĞİZ

Gelecek hafta bugün 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’le müşerref olacağız, hazır mısınız? Yardımlaşmanın, paylaşmanın ve dayanışmanın ayı olan mübarek ramazanı her yıl olduğu gibi bu sene de dolu dolu geçirmek niyetindeyiz. Talimatlarımız doğrultusunda Teşkilât Başkanlığımız, Kadın ve Gençlik Kollarımızın da katkısını alarak oldukça kapsamlı bir plan hazırladılar. Buna göre Aile ve Gençlik Fonu’ndan aldıkları desteklerle yeni yuva kuran genç çiftlerimize ilk ramazanlarında misafir olacağız. Şehit yakınlarımız ve gazilerimizle bir araya geleceğiz. Gönül sofralarımızda aynı pideyi bölüşmenin manevi lezzetini tadacağız. Artık AK Gençlik klasiğine dönüşen ‘İftira 5 kala’ ve ‘Sahura 5 kala’ çalışmalarımızı bu yıl da devam ettiriyoruz. Özellikle deprem bölgesindeki kardeşlerimizin yanlarında olmaya büyük önem veriyoruz. Teslim ettiğimiz konutların gerçek anlamda birer yuvaya dönüşeceği bu mübarek ayda vatandaşlarımızla iftar ve sahur sofralarında buluşacağız.”

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önce Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de birer selamlama konuşması yaptı.

KÜRESEL TİCARET HATLARINI TAHKİM ETTİK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdikleri dev projelerle küresel ticaret hatlarını tahkim ettiklerini belirtti. Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları Toplantısı’na gönderdiği video mesajında şunları söyledi: “Asya’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Orta Doğu’ya uzanan İslam dünyası bu muazzam coğrafyada doğal koridorlara, dinamik ve genç bir nüfusa ve hızla büyüyen pazarlara hükmetmektedir. Ancak bu büyük potansiyeli tam anlamıyla hayata geçirebilmek ve coğrafi avantajları stratejik bir güce dönüştürmek için etkin, güvenilir ve bütünleşmiş ulaştırma ağlarına ihtiyaç vardır.

BÜYÜK PROJELER

Türkiye olarak son yıllarda ulaştırma alanında hayata geçirdiğimiz büyük ölçekli projelerle bu anlayışı somutlaştırmaya çalıştık. Marmaray, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi dev projelerimizle küresel ticaret hatlarını tahkim ettik. Modern demir yolu hatlarımız yük ve yolcu taşımacılığında büyük mesafeler kat etti. Büyük liman yatırımlarımız deniz taşımacılığı kapasitemizi güçlendirdi. Havacılık alanındaki hamlelerimiz ise ülkemizi küresel hava taşımacılığının önde gelen merkezlerinden biri haline getirdi. Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Projesi’ne verdiğimiz destekle tarihi İpek Yolu’nu modern bir anlayışla yeniden canlandırdık. Ancak biz bu yatırımları yalnızca ulusal bir çerçevede değerlendirmiyoruz. Hedefimiz İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerle entegrasyonu güçlendirmek, sınır aşan koridorları geliştirmek ve ortak projelerle katma değer üretmektir.”

MUHALEFETE: DEPREMZEDELERİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTILAR

“Asrın felaketini yaşadığımız 6 Şubat depremlerinin izlerini 3 yıl gibi kısa sürede asrın dayanışmasıyla büyük oranda silmeyi hamdolsun başardık. 27 Aralık’ta Hatay’da 455 bininci afet konutunun anahtarlarını hak sahibi kardeşlerimize gönül huzuruyla takdim ettik. Dün de biliyorsunuz, afet konutlarının ödeme planıyla ilgili müjdelerimizi halkımızla paylaştık. Öncesinde ana muhalefet partisi ‘boş senet imzalatıyorlar’ gibi zırvalarla milletimizi galeyana getirmeye çalıştı, ‘faizle afet konutu satıyorlar’ diyerek milletin gözünün içine baka baka açıkça yalan söylediler. Deprem bölgesine bir çivi çakmadıkları halde bir de çıkıp abuk sabuk iddialarla depremzedelerimizi hükümetimize karşı kışkırtmaya çalıştılar.”

BAY ÖZGÜR DUYDUN MU?

- “Deprem konutları meselesinde günlerdir kendi uydurdukları yalanları köpürtmeye doyamadılar. Yalancının mumu yatsıya kadar yandı. Gizlemeye çalıştıkları hakikatler tek tek gün yüzüne çıktı. Ne faiz söz konusu ne vatandaşımızı mağdur ediyoruz. İnşa edilen tüm konutların altyapı bedellerini devletimiz ödüyor. Kalan fiyat üzerinden vatandaşlarımıza yüzde 50 indirime gidiyoruz. Altyapıyı da dahil edince konut fiyatlarının yüzde 65’ini devlet karşılıyor. 2 sene hiçbir ödeme almayacağız. Dahası ödemeler 18 yıl boyunca aynı fiyattan yapılacak. 3+1 konutlarımız için aylık taksit tutarımız 8 bin 750 lira, bu fiyat değişmeyecek. Bay Özgür duydun mu? Bak bir şey daha söyleyeyim sana, peşin ödemek isteyen kardeşlerimiz 484 bin liradan neredeyse 4’te biri fiyatına evini satın alabilecek. Köy evlerimizde de şartlar aynı. 18 yıl boyunca 8 bin 100 lira sabit taksitle ödemeler yapılacak. Peşin ödemek isteyen olursa da; 448 bin liradan alabilecek. Kimseyi mağdur etmeden, kimseyi sıkıntıya düşürmeden devlet olarak hak sahiplerine konutlarını teslim ediyoruz.”

CHP’YE TEPKİ: MECLİS KAVGA ALANINIZ MI?

- ERDOĞAN, İçişleri ve Adalet Bakanlarının yemin töreninde Meclis’te yaşanan kavgaya da tepki gösterdi: “Meclis’te yaşanan sahneleri inanıyorum ki izlediniz. CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine hep beraber bir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkıyalığı, milletin kürsüsünü işgal etmek dahil her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyeceksiniz, durduramayacaksınız, bu gidişi durdurmaya sizin ne eliniz ne gücünüz yetmez Özgür. Anayasal bir hak, yeminler yapıldı mı, yapıldı, iş bitti mi, bitti.

FAŞİST ANLAYIŞ

Ne oldu? Rahat dursanız da güzel güzel bu yeminler yapılsa olmaz mıydı? Olurdu ama bunlarda o demokratik anlayış yok. Bunlar o faşist anlayıştan vazgeçemezler, bunların iliklerine kadar sinmiş. Bu kendini bilmezlere sormak lazım; TBMM sizin keyfinize göre kavga çıkaracağınız bir eylem alanı mıdır? Siz Gazi Meclis’e milletin hakkını hukukunu savunmaya mı geldiniz? Yoksa terör estirmeye mi? Kavgayı, nefreti, öfkeyi hakareti Yüce Meclis’e taşımaktan hiç mi rahatsız olmuyor hiç mi utanmıyorsunuz?

Ana muhalefetin siyaset kurumuna olan güveni dinamitleyen, Meclis’in vakarına zarar veren, hepsinden öte aziz milletimizi rencide eden dünkü saldırılarını telin ediyor ve reddediyorum. Dün olduğu gibi gelecekte de Gazi Meclis’in mehabetine yönelik mütecaviz eylemler karşısında dimdik duracağımızın bilinmesini istiyorum.”

BALKANLARI İHMÂL ETMİYORUZ

- Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i Beştepe’de ağırlarken “Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bizim için müstesna yere sahip Balkanları asla ihmâl etmiyoruz” dedi.

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Aleksandar Vucic’le düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: “Balkanlar’da istikrarın korunması ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından neler yapabileceğimizi ele aldık. Sırbistan’la her geçen gün artan ticaret ve yatırımlarımız ilişkilerimizin adeta lokomotifi durumunda. Toplam ticaret hacmi geçtiğimiz yıl 3.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 5 milyar dolarlık hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sırbistan’ın ev sahipliğinde Belgrad’da gerçekleştirilecek Expo2027’ye katılacağımızı daha önce duyurmuştuk. Bu önemli etkinliğin ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek için ilave bir vesile teşkil edeceğini düşünüyoruz.

1500 TÜRK FİRMASI

Yatırımcılarımızın Sırbistan’a gösterdikleri alaka bizleri memnun ediyor. 2015 yılında 100 civarında Türk sermayeli firma Sırbistan’da faaliyet gösterirken, bugün bu rakam 1500’ü aşmış, toplam yatırım miktarı 300 milyon doları bulmuştur. Müteahhitlerimiz ise üstlendikleri 100’ü aşkın projeyle Sırbistan’da konut, yol ve altyapı üretimine destek oluyor. Bu noktaya ulaşmamızda değerli dostumun altyapı yatırımlarını ve büyümeyi esas alan kalkınma stratejisinin etkisi olduğu görülüyor. Bizim de Sırbistan’dan yatırımcıları Türkiye’ye beklediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum.

TÜRK TURİSTLER

Halklarımızın birbirine daha yakından özellikle tanıma isteğinin en güzel tezahürü artan karşılıklı turist sayıları. Vatandaşlarımız Sırbistan’ı ziyaret eden turistler sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Bu ziyaretleri daha da artırmak ve kolaylaştırmak için Türkiye ile Sırbistan arasında uçuşların arttırılması konusunu da bugün değerlendirdik. Sırbistan’da Türkçe öğrenimine yoğun bir ilgi görüyoruz. Bu ilginin Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfı gibi kurumlarımız tarafından layıkıyla karşılanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sırbistan’la aramızda dostluk köprüsü olarak gördüğümüz Sancak Bölgesi’nin kalkınması için yapılabilecekleri de Sayın Vucic’le ele aldık. Ben de bu vesileyle Sırbistan’daki Müslüman toplumunun yaklaşan Ramazan-ı Şeriflerini canı gönülden tebrik ediyorum.

MAYIS-HAZİRAN ZİYARETİ

Dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde Türkiye olarak yakın çevremizde ve ötesinde barışın ve huzurun tesisi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızda bizim için müstesna yere sahip Balkanları asla ihmal etmiyoruz. Sayın Vucic ziyaretini de bu manada çok kıymetli görüyorum. Bir yandan bölge ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi tahkim ederken, diğer yandan da bölgesel sahiplenmeyi esas alan girişimlerle halklarımızın huzur ve refahını desteklemeye matuf koşulları oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu yaklaşımımızın en yeni örneklerinden olan Balkan Barış Platformu’nun ikinci toplantısına 23 Ocak 2026’da İstanbul’da ev sahipliği yaptık. Ben, bu platformda verdiği şahsi destekten ötürü Sayın Vucic’e teşekkür etmek istiyorum. Mayıs-haziran içinde biz de Belgrad ve Novipazar’a ziyaretimizi geniş bir ekiple yapacağız.”

VUCİC: LİDERLİĞİNİZE BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM

- SIRBİSTAN Cumhurbaşkanı Vucic de şunları söyledi: “Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ülkemize gerçekleştireceği en büyük ziyareti organize edeceğiz ve bu ziyarette çok önemli imzalar atacağız. Sizin bu ziyaretiniz sırasında bize de zaman ayırabilirseniz, Sırbistan’a geldiğinizde Belgrad ve Raşka bölgesine, sizin Sancak dediğiniz bölgeye de ziyaret gerçekleştirebiliriz. Orada yaptığımız ve yapacağımız şeyleri anlatabiliriz. Eminim ki oradaki halk sizi çok sıcak bir şekilde karşılayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Balkan Barış Platformu İnisiyatifi’ni de destekliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok daha deneyimli bir lider. Liderliğinize çok büyük bir saygı duyuyoruz. Bu çerçevede barışı korumak isteyen liderlere saygı duyan bir ülkeden geliyorum. Bugün ilk defa askerî ve teknik alandaki işbirliğinden bahsettik. Ordularımız arasında işbirliğinden bahsettik. Eğer bir işbirliği gerçekleştirebilirsek burada hep birlikte barışı koruyabileceğimize ve bütün komşular için güzel bir gelecek sağlayabileceğimize inanıyorum.”

Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım da yapan Vucic, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük bir dünya lideridir. Türkiye ise en önemli ortaklarımızdan biridir. Olağanüstü misafirperverliğiniz için sonsuz teşekkürler, sizi sabırsızlıkla Sırbistan’da bekliyoruz” ifadelerini kullandı.