Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Erdoğan: Kırım Ukrayna’ya iade edilmeli

Güncelleme Tarihi:

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kırım#Zelenski
Erdoğan: Kırım Ukrayna’ya iade edilmeli
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de bulunduğu Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne video mesajla katıldı. Erdoğan, Türkiye’nin Kırım’ın ilhakını tanımadığını vurgulayarak, “Kırım’ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna’ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir” dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de olduğu Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne video mesajla katıldı. Türkiye’nin Kırım’ın ilhakını tanımadığını, bu adımın hukuk dışı olduğunu ilk günden beri savunduğunu belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:

İLKELİ BİR DURUŞ

“Bu sadece hukuki değil ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur. Kırım’ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna’ya iadesi esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir. Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım-Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye’nin öncelikleri arasındadır. Bu vesileyle geçen sene gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal ve arkadaşlarının bir an evvel evlerine ve ailelerine kavuşmaları beklentimizi tekrarlıyorum.

BARIŞ GAYRETLERİ

(Ukrayna’da barış) Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan sürdürmeye kararlıyız. Savaşın bitmesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya derin bir nefes aldıracaktır.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Kırım#Zelenski

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit

BAKMADAN GEÇME!

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü

Bahçe makası cinayeti 74 yıl sonra yeniden manşetlerde... Sosyetenin tanınmış yüzünü kim öldürdü?

#Idella Thompson
Yağmur suları zehirli hale dönüştü Bu gerçekten korkutucu

Yağmur suları zehirli hale dönüştü! 'Bu gerçekten korkutucu'

#Çevre
Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı

Satın aldığınız dairenin sizden başka sahipleri olabilir! 'Laf lafı açtı, aynı daireyi aldığımız ortaya çıktı'

#Müteahhit