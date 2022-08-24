Erdoğan: Kırım Ukrayna’ya iade edilmeli

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin de olduğu Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi’ne video mesajla katıldı. Türkiye’nin Kırım’ın ilhakını tanımadığını, bu adımın hukuk dışı olduğunu ilk günden beri savunduğunu belirten Erdoğan, özetle şunları söyledi:



İLKELİ BİR DURUŞ



“Bu sadece hukuki değil ahlaki temelleri de olan ilkeli bir duruştur. Kırım’ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna’ya iadesi esas itibarıyla uluslararası hukukun gereğidir. Kırım’ın yerli halklarından olan Kırım-Tatar soydaşlarımızın güvenlik ve esenliğinin temini de Türkiye’nin öncelikleri arasındadır. Bu vesileyle geçen sene gözaltına alınan Kırım Tatar Milli Meclisi Birinci Başkan Yardımcısı Nariman Celal ve arkadaşlarının bir an evvel evlerine ve ailelerine kavuşmaları beklentimizi tekrarlıyorum.



BARIŞ GAYRETLERİ



(Ukrayna’da barış) Barışın tesisi doğrultusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk gayretlerimizi yılmadan, yorulmadan sürdürmeye kararlıyız. Savaşın bitmesi ve Karadeniz havzasının yeniden huzur ve istikrara kavuşması sadece bölgeye değil tüm dünyaya derin bir nefes aldıracaktır.”