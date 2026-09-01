Erdoğan Kırgızistan’da... Bişkek’te ŞİÖ buluşması

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’e gitti.

Erdoğan’ı, Ankara Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve diğer ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak, TSİ 13.03’te Manas Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Erdoğan’ı Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Erdoğan daha sonra konaklayacağı otele doğru yola çıktı. Erdoğan, istirahatinin ardından Bişkek Arena’ya geçti ve diğer liderlerle birlikte Dünya Göçebe Oyunları’nın resmi açılış törenine katıldı.

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GENİŞ HEYETLE GİTTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kırgızistan ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da eşlik ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in ise İstanbul’daki toplantının ardından Bişkek’e geçmesi bekleniyor.

PUTİN’LE DE GÖRÜŞECEK

Erdoğan bugün Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek ve zirve kapsamında liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda liderin yer alması bekleniyor. Erdoğan’ın ikili temaslar kapsamında Putin’le görüşmesi de planlanıyor.

ZİRVENİN SICAK GÜNDEMİ

Zirveye üye ülkelerin yanı sıra gözlemci 2 ülke ve diyalog ortağı 15 ülkeden de temsilciler katılacak. Zirvede İran ve Ortadoğu’daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıkların ele alınması bekleniyor. Bunun yanı sıra terörizm, radikalleşme, sınır aşan güvenlik sorunları, ulaştırma koridorları, Orta Koridor ve enerji güvenliği konularının da zirvenin gündeminde yer alması bekleniyor. Zirve kapsamında yapılacak görüşmelerin ardından alınan kararların Bişkek Bildirisi ile kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

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DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI’NI İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Dünya Göçebe Oyunları Açılış Töreni'ni, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve eşi Aygül Caparova ile izledi. Erdoğan çifti, oyunlarda Türkiye'yi temsil eden kafileyi ayakta selamladı. Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda “Kırgızistan’ın Bağımsızlık Günü’nün 35’inci yıl dönümünü kutluyor, dost ve kardeş Kırgız halkına refah ve esenlik temenni ediyorum” dedi.