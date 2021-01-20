Erdoğan: ‘Kimse benden daha iyi bir beyaz Türk olamaz’ demişti

Nur Vergin’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisine fahri danışmanlık hizmeti verdiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi:

BU İFADESİNİ UNUTAMIYORUM

“Kendisinden bu noktada hizmetler aldım. Özellikle tanışıklığımız belediye başkanlığı dönemine dayanıyor. Tabii bu süreç içerisinde kendisini çok daha iyi tanıma fırsatını buldum. Hocamızın bir özelliği vardı, siyasetle sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum, ‘Herhalde benden daha iyi beyaz Türk kimse olmaz’ derdi ama hiçbir zaman da beyaz Türklüğün savaşını vermezdi. Bir ifadesi daha vardı, o da çok önemliydi, ‘Laikim ama laikçi değilim’ derdi. Bunlar tabii büyük önem arz eden ifadelerdi. Çünkü toplumun adeta bunlar, kesiştiği noktalardı ve bu noktalarda Nur Vergin Hocamız hakikaten kelimeleri, cümleleri, düşünceyi yerli yerine oturtan bir hocamızdı. Ben kendilerine Allah’tan rahmet diliyorum ve Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin diyorum. İnşallah mekanı cennet olsun diyorum. Tabii Nur Hocamızın iyi komşuları var. Bir tarafta Merkez Efendi, bir diğer tarafta Mehmet Şevket Eygi ağabeyimiz. Dünyada iyi komşu aranması çok çok önemli ama ahirette de iyi komşular büyük önem arz ediyor.” Namazın ardından Prof. Dr. Nur Vergin’in cenazesi omuzlara alınarak defnedileceği Merkezefendi Camisi’nin avlusundaki mezarlığa taşındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler de mezarlığa geçti. Prof. Dr. Vergin’in cenazesi burada defnedildi.

ERBAKAN’IN KABRİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin için Merkezefendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta bulunan eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın kabrini de ziyaret etti. Ziyarette Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Vali Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da eşlik etti. Erdoğan yanındakilerle birlikte Erbakan için dua okudu. Cumhurbaşkanı daha sonra çalışmalarını sürdürdüğü Vahdettin Köşkü’ne geçti.