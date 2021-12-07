Erdoğan Katar’da

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün iki günlük resmi ziyaret kapsamında Katar’a giderken kendisine eşi Emine Erdoğan’ın yanı sıra, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti. Ziyarette Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile bir araya gelecek, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’nın 7’ncisine katılacak. Ziyarette ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ile bölgesel sorunlar ele alınacak.