Erdoğan: Kartalkaya’da hatalı kendi arkadaşımız da olsa cezasız kalmayacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan MKYK toplantısının en önemli gündem maddesi Bolu’daki yangın faciası oldu. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Merkezi’ndeki MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının başında yaptığı konuşmada “Olay hepimizin canını yaktı. Biz maalesef milletçe kurallara uymaya dikkat etmiyoruz. İnsan merkezli hatalardan kaynaklı olaylar yaşıyoruz. Bu meselede hatalı olan kendi arkadaşlarımız da olsa cezalandırmaktan kaçınmayacağız. Süreç takip ediliyor. Mesele tüm detaylarıyla açıklığa kavuşturulacak, bundan kimsenin endişesi olmasın” dedi.

KÜLTÜR BAKANI ERSOY: YASAL BOŞLUK VAR

MKYK toplantısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasını yapmasının ardından “Şimdi konuyla ilgili tüm bakanlar süreçle ilgili yaptıkları çalışmaları anlatsın” diyerek sözü bakanlara bıraktı. Bunun üzerine ilk sözü alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, konuyla ilgili yasal bir boşluğun olduğunu aktararak, “Bazı mevzuat düzenlemelerinin yapılması gerekiyor. Yangınla ilgili düzenli denetimde itfaiye yetkili ama yükümlü değil. Burada bir yasal boşluk var. İşletmelerin yangın denetimlerinin belli aralıklarla itfaiye tarafından yapılması elzem” ifadelerini kullandı.

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ADALET BAKANI TUNÇ: SUÇLU ORTAYA ÇIKARILACAK

Daha sonra konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise Bolu’daki yangın faciasında kurumlar arasında yaşanan söylem tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Muhalefet kanadında ‘Karşı taraf suçlu biz suçsuzuz’ yaklaşımı var. Biz olaya böyle bakmıyoruz. Meselenin her boyutu araştırılıyor. Titizlikle gerekli çalışmayı devam ettiriyoruz. Soruşturma hâlâ sürüyor. Suçlu kim ya da kimlerse ortaya çıkarılacak.”

2028’DE HEDEF 15 MİLYON ÜYE

- MKYK toplantısında ayrıca, AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi’nin 23 Şubat’ta yapılmasına yönelik karar alındı. Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, yaptığı sunumda, partiye 300 bin yeni üye kazandırıldığını ve 2028 yılında yeni üye hedefinin ise 15 milyon olduğunu belirtti.

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BOSNA HERSEK’TEN KONUK BEŞTEPE’DE

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic’i kabul etti. Beştepe’de basına kapalı gerçekleştirilen kabulde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı. (ANKARA)