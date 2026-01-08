Erdoğan: Kapımız daima açık

Haberin Devamı

“Hangi unvanda olursak olalım, hepimiz millete hizmet yolunun neferleriyiz, bu hareketin serdengeçtileriyiz, bu cennet vatanın sevdalılarıyız. Mazisi ve istikbali, sevinci ve hüznü, hayali ve hedefi ortak, büyük bir ailenin fertleriyiz. Hamdolsun, AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor, yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Geçen hafta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı. Buna göre AK Partimiz 11 milyon 543 bin 301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan anamuhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9.6 milyondan fazladır.

YENİ KATILIMLAR

Yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak, muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize, ‘Aramıza hoş geldiniz, şeref verdiniz’ diyorum. Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak, birbirimize kenetlenerek, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.

TÜRKİYE’NİN ÇIKARLARI

Bölgesel ve küresel gelişmeler bağlamında oldukça yoğun geçen bir seneyi daha geride bıraktık. Krizin, çatışmanın, savaşın, dünyanın birçok yerinde gerilimin eksik olmadığı 2025 yılında hamdolsun milletin emanetine en güzel şekilde biz sahip çıktık. Yönetmek zorunda kaldığımız hassas süreçlerin hiçbirinde, Türkiye’nin çıkarlarına zerre miskal halel getirmedik. 5. yılına girecek Rusya-Ukrayna savaşından Gazze soykırımına, komşumuz İran’a düzenlenen saldırılardan Sudan’daki insani felâkete, Amerika ve Avrupa ile ilişkilerimizden Türk dünyası ile güçlenen işbirliğimize, Katar’a yapılan operasyonda aldığımız tavra, Terörsüz Türkiye çalışmalarından 19 Mart sonrası sokaklarımızın terörize edildiği nümayişlere kadar her alanda, içeride ve dışarıda çok başarılı bir sınav verdik. Her zaman Türkiye’nin, Türk milletin büyüklüğüne, şanına, saygınlığına, itibarına uygun şekilde hareket ettik.

2026 REFORM YILI OLACAK

Bütçemizi tavizsiz uygulayarak ekonomideki hedeflerimize ulaşacağız. 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak. Büyük kongremizde genel çerçevesini açıkladığımız Türkiye Yüzyılı reform programımızı Meclis’imizin de desteğiyle inşallah hayata geçireceğiz. Bunun dışında çocuklarımızın dijital tehditlerden korunmasından sosyal yardım sistemimizin yeniden gözden geçirilmesine kadar geniş bir yelpazede insanımızın hayatına dokunan reformları milletimizle buluşturacağız.”



651 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında çeşitli konularla ilgili şu bilgileri verdi:



“İçişleri’nde, her türlü suç örgütü ve çeteyle mücadelemizi tavizsiz bir şekilde devam ettiriyoruz. 24’ü uluslararası toplam 651 organize suç örgütü çökertildi. 58 ülkede kırmızı bültenle aranan 385 suçlunun ülkemize iadesini sağlarken, 559 yabancı şahsı ülkelerine iade ettik.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

* Uyuşturucu ile mücadelede 43 bin 524 şahıs tutuklandı. 49,8 ton uyuşturucu madde ile 139 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Asayişte, kişilere karşı suçlarda yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 48 azalma oldu. Kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 99,2’ye, mal varlığına karşı suçlarda yüzde itibarıyla 93,3’e ulaştı.

600 BİN SURİYELİ DÖNDÜ

* AFAD, 2025 yılında ülkemizden 6 iyilik gemisi seferiyle toplamda 674 TIR insani yardım malzemesini Gazze’ye ulaştırdı. 4 bin 567 insan kaçakçılığı organizatörü tutuklandı. 114 bin illegal göçmen sınır dışı edildi. Son bir yıl içinde gönüllü, güvenli, onurlu bir şekilde 600 bini aşkın Suriyeli kardeşimiz anavatanlarına döndü.



EKONOMİMİZ BÜYÜDÜ

* Bölgemizdeki krizlere ve çatışmalara rağmen Türk ekonomisi 2025’te de büyümesini sürdürdü. Yılın ilk 9 ayında yüzde 3.7 oranında büyüdük. OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. Milli gelirimiz yıllık bazda ilk kez 1.5 trilyon doları aştı. Merkez Bankamızın brüt rezervleri 193 milyar doların üzerine çıktı.”



KÜRESEL FIRTINA UYARISI: BÖLÜŞÜM KAVGASININ ORTASINDAYIZ



Dünyanın ve bölgemizin hangi ciddi tehditlerle yüzleştiğini hepimiz takip ediyoruz” diyen Erdoğan ‘küresel fırtına’ uyarısı yaptı:

“Küresel ekonomi değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. Enerji kaynaklarını, ticaret yollarını elde etme uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor. Batı dünyası yıllardır başka ülkeleri tedip ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor. Masada olmayanın menüye konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız. Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye’yi sahili selamete ulaştıracak olan kadro bellidir. Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır.



MADURO İDDİASINA YANIT: ‘BÖYLE BİR ŞEY YOK’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısının ardından çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Maduro’ya Türkiye’ye gitmesi teklif edildi” iddiasına Erdoğan, “Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok” dedi. Bahçeli ile görüşmeye ilişkin soru üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Telefon görüşmemiz filan oldu. Her zaman olduğu gibi hediyeleşmelerimizi yaptık” yanıtını verdi. Erdoğan ayrıca, DEM Parti’den görüşme talebinin gelip gelmediği sorulunca “Arkadaşlarımıza gelmiş galiba bir görüşme aralarında, özellikle de hanımlar yapacaklar” dedi.



BİZE MESAJ VERDİĞİNİ DÜŞÜNENLER



Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur. Dolayısıyla ne yapacaksak şahsımız için değil, tüm Türkiye için yapacağız. Bunu, seçim zamanı meydanlarda vatandaşı vaat yağmuruna tutup bugün Başkent Ankara’ya haftalardır su bile veremeyen beceriksizlerin insafına bu milleti bırakmamak için yapacağız. Bunu, doymak bilmez ihtirasları için belediyeleri arpalığa çevirenlerin mağdur ettiği milyonlarca vatandaşımız için yapacağız. Bunu, maaş ödeyemez hale getirdikleri belediye bütçeleriyle tropik adalarda keyif çatan aymazların bir daha şehirlerimize musallat olmaması için yapacağız. Bunu, yabancılara ülkelerini şikâyet etmeyi maharet zanneden kalitesi ve kalibresi düşük siyasetçileri tarihin tozlu raflarına göndermek için yapacağız. Bunu seviyesiz fotoğraflar üzerinden ağababaları adına güya bize mesaj verdiğini düşünen şuursuzları sandığa gömmek için yapacağız.

ÇAKIR’DAN ASKER SELAMI



CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır AK Parti’ye katıldı. Çakır, AK Parti Meclis Grubu’ndaki katılım töreninde, “2 başkomutan var. Biri Gazi Mustafa Kemal Paşa biri de Türkiye Cumhuriyeti’nin ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Selam duruyorum” diyerek Erdoğan’ın önünde asker selamı verdi. Çakır’ın yanı sıra Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Anamur Çarıklar Belediyesi eski Başkanı Mehmet İlker Özen AK Parti’ye katıldı.