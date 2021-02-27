Erdoğan: Kanal İstanbul projesi hazır

BOĞAZ TEHDİT ALTINDA

“Çevre Şehircilik olsun, Ulaştırma Bakanlığımız olsun her türlü adımı atmış bulunuyoruz. Ne bundan ana muhalefet anlar ne İBB anlar. Biliyorsunuz, bu proje benim İBB Başkanlığım dönemine dayanan bir projedir. Ülkemize hizmet etmek, bir şeyler yapmak istiyoruz. Boğaz’ın özellikle ne tür tehditler altında olduğunu, İstanbul’da yaşayan benim halkım zaten gayet iyi biliyor. Biliyorsunuz yıllar önce bir Romen tankeri aylarca burada yandı. Zaman zaman Boğaz’ın değişik yerlerinde tankerlerin yalılara bindirmesi olaylarını biliyoruz. Bütün bu olaylar yaşanırken hâlâ bu anamuhalefet, ‘Yaptırmayız’... Siz neyi istiyorsunuz ki? Neyi yaptınız ki bu ülkede? Sel afeti oldu. İzmir ne hale geldi, biliyorsunuz.

İstanbul’un şu anda ne hale geldiğini görüyorsunuz. İstanbul’da çöp dağları aynen benim belediyeyi devraldığım zamandaki gibi yükselmeye başladı. Sen belediye başkanı değil misin? Bu çöpler niye temizlenmiyor? İstanbul halkı, hâlâ yeniden eski Türkiye özlemine mi dönecek?

DÜNYA HAYRAN HAYRAN İZLEYECEK

Arkadaşlar ‘inadına’ ifadesini ben, İstanbul’umuzu bir güzellik kazandıracağız ve bu yeni değil, benim çılgın proje diye ifade ettiğim bu projedir. Bizim zaten projemiz hazırdır. Alternatifleriyle hazırdır. Bu projeyi Karadeniz’i Marmara’ya bağlamak suretiyle hayata geçirecek ve dünya bu projeyi hayran hayran gelip yerinde izleyecek. Diğer projelerimizi izlediği gibi. Çanakkale Köprüsü’nü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Avrasya’yı izlediği gibi.

Aynı şekilde biliyorsunuz Üsküdar’dan karşı tarafa Marmaray herkesi hayran bırakan bir proje. Ama bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamıyor.

DARBENİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞIYIZ

(Ermenistan’daki darbe girişimi) Biz biliyorsunuz, darbenin her türlüsüne karşıyız. Darbeleri kabul etmemiz özellikle mümkün değil. Burada şunu da çok açık söylemem lazım, askerin devreye girmek suretiyle, burada böyle bir adeta darbe çığırtkanlığına girmiş olması, bu da kabul edilebilir bir şey değil.

Burada bütün mesele, eğer bir yönetim değişikliğine gidilecekse, bu yönetim değişikliğini Ermenistan halkı yapar. Ermeni halkı buradaki idareden, yönetimden artık bizar duruma düşmüştür. Ve Paşinyan’ı zaten halk kendisi alaşağı edecek konuma gelmiştir. Ama olay darbe olunca, bakışımız bu noktada farklıdır.”

KISITLAMA HAFİFLER Mİ?

(Korona tedbirleri hafifletilecek mi?) Bilim Kurulumuzun çalışmaları, pazartesi günü kabinenin önüne gelecek. Sağlık Bakanımızın sunumundan sonra da ne tedbirler alabiliriz, özellikle lokantalarla, kafeteryalarla ilgili ne gibi adımlar atarız? Otellere varıncaya kadar; kararını pazartesi günü kabine toplantısında alacağız. Sonra da tüm halkıma ifade edeceğim.”