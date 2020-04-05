‘Erdoğan kampanya açmasın demedim’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisinin, “Milli Dayanışma Kampanyası'nı engellemeye çalıştığı”na ilişkin eleştirelerie yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Benim ‘Cumhurbaşkanı’nın açtığı kampanyaya destek vermeyin’ diye çıkardığım bir genelge yok. Böyle bir ifadem de yok” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin bağış toplamasının engellenemesine de tepki göstererek, bugüne kadar yapılan yardımları açıkladı. medyascope.tv'de Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

STK'LAR AÇABİLİYOR DA

“Salgın hastalık dolayısıyla belediyelerimiz bağış kabul etmeye başladılar. Bu Erdoğan’ı rahatsız etti. Bunlar ‘CHP gelirse sosyal yardımları kesecek’ diye kampanya açıyordu. Oysa baktılar ki tam tersi. Daha önce verilenden fazlası veriliyor, yardımlar daha geniş kitlelere ulaşıyor, hiçbir parti ayrımı da yapılmıyor. Komik olan şu, herhangi bir sivil toplum kuruluşu, örneğin İHH, İçişleri Bakanı'ndan izinsiz yardım kampanyası açabiliyor ama belediyeye 'sen açamazsın.' Böyle saçmalık olabilir mi?

HESAPLAR BLOKE EDİLDİ

Bütün bunlara rağmen bütün belediye başkanlarımız her türü yardımı yapıyor. CHP’li belediyeler geçen haftaya kadar 487 bin 117 aileye ayni yardım yaptılar. 176 bin 942 ailenin suları kesikti, suları yeniden bağladılar. 287 bin 371 aileye nakdi yardım yaptılar. Belediyelerimize ait 12 bin 24 işyerinin kiraları ertelendi. 37 bin 514 aileye de evde bakın hizmeti veriliyor. 206 bin 605 farklı alanda dezenfekte işleri yapıldı. 2 bin 287 sağlık çalışanına da konaklama imkanı sağlandı. Ama bankalarda hesaplar bloke edildi, toplanan paraları vermiyorlar CHP’li belediyelere.

NASIL ENGELLEMİŞİZ

(Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’nin Milli Dayanışma Kampanyası’nı engellediğine ilişkin sözleri) Nasıl engellemişiz? Benim 'Cumhurbaşkanı'nın açtığı kampanyaya destek vermeyin' diye bir genelgem yok. Öyle bir ifadem de yok. Ben ‘Cumhurbaşkanı kampanya açmasın’ demedim ki hiçbir zaman. Açabilir. Niçin? Hazine tam takır, para yok. Bir yerden para bulacaklar. Nereden bulacaklar? Vatandaşa gidiyorlar. Bağış yapsın mı, yapsın.

KİM FEDAKÂRLIK YAPACAK

Erdoğan şunu söyledi, 'Bu günler en çok fedakârlık yapmamız gereken günler.' Doğru ama soru şu, bu fedakârlığı kim yapacak? Ben diyorum ki, bu fedakârlığı devletten ihale alanlar yapsınlar. Büyük gelir sahipleri yapsın. Şimdi ‘Devlet memurlarına zorla bağış yapacaksın’ diyorlar.”