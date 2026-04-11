Erdoğan: Kadınların sesiyle zalimler kaybedecek

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9’uncu Toplantısı için İstanbul’a gelen katılımcıları, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.

Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “25’inci kuruluş yıldönümünü kutladığımız AK Partimizin üzerinde yükseldiği sütunlardan birisi de kadın kollarımızdır. Partimizin dünya siyaset literatürüne geçen başarılarında kadınların özel bir yeri oldu. Siyasette kadın temsil oranlarının arttırılmasından iş gücüne, kadına yönelik şiddetle mücadele eden hak ve özgürlük alanındaki reformlara pek çok alanda ülkemizde büyük bir değişim gerçekleştirdik.

İSRAİL ATEŞKESTE KATLİAM YAPTI

Türkiye’nin de parçası olduğu Ortadoğu coğrafyası son yıllarda gerçekten sancılı, sıkıntılı ve karanlık günler yaşıyor. Bunun da yükünü özellikle kadınlar ve masum çocuklar çekiyor. 2 Mart’tan bu yana İsrail’in sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları sebebiyle 1. 2 milyon Lübnanlı evlerini terk etmek mecburiyetinde kaldı. Bin 500’den fazla Lübnanlı kardeşimiz aynı saldırılarda can verirken, 4 bin 700 kişi yaralandı. Ateşkesin ilan edildiği gün İsrail 254 Lübnanlıyı barbarca katletti.

Haberin Devamı

Elimizi vicdanımıza koyup şu soruları kendimize cesaretle soralım. Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı ‘apartheid’ değil midir? Hitler’in Yahudilere yönelik canavarca politikalarıyla, İsrail Parlamentosu’nun büyük bir zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibariyle bir fark var mıdır? Elbette bu yapılanlar ayrımcılıktır. Irkçılıktır.

1994’te Güney Afrika’da yıkılan ‘apartheid’ rejiminin daha beterini İsrail’de uygulamaya geçirmek demektir. Karşımızdaki tablo ne kadar umut kırıcı olursa olsun asla karamsar değiliz. Zulme, ayrımcılığa hukuk tanımazlığa karşı birlik içinde, dayanışma içinde çözümler üretebileceğimize yürekten inanıyorum. Özellikle kadınlar bu konularda seslerini yükseltirse inanıyorum ki duvarlar yıkılacak, zalimler kaybedecek hakkın ve haklının sesi daha gür çıkacaktır. Kuşkusuz bunda siz kadınların rolü herkesten fazla olacaktır.”

Haberin Devamı

POLİSİMİZ DEVLETİMİZİN GÖZ BEBEĞİDİR

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Bölgemizdeki kriz, gerilim ve çatışma ortamının şiddetlendiği bu dönemde, Türkiye’nin güvenli liman olarak temayüz etmesinde polislerimizin büyük payı bulunuyor. Milletimizin başını yastığa rahatça koyması, huzur ve esenlik içinde hayat sürmesi için gerektiğinde ailenize ayıracağınız zamandan feragat ederek kendinizi ülkenize ve milletinize adadınız. Şunu hiçbir zaman unutmayın; polisimiz devletimizin göz bebeğidir. Bizler de devlet olarak, Emniyet teşkilatımızın yanında olmaya, sizlere her anlamda en güçlü desteği sunmaya inşallah devam edeceğiz.”