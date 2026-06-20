Erdoğan: İstanbul’u kaderine terk etmeyiz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kayaşehir Metro İstasyonu’ndaki Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı (Halkalı-Arnavutköy Kesimi) Açılış Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Bilhassa raylı sistemler noktasında büyük bir çaba içindeyiz. Buraya gelirken 120 kilometre hıza kadar ulaştık. 16 milyon nüfusu, yıllık 20 milyona yaklaşan ziyaretçisiyle dünyanın en büyük metropollerinden biri şehrimizi demir ağlarla ilmek ilmek örüyoruz.

DÜNYANIN EN UZUN METROLARINDAN

16 istasyondan oluşan, 69 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı metro projesini iki ayrı koldan hayata geçirdik. 37.5 kilometrelik Gayrettepe-İstanbul Havalimanı ve 31.5 kilometrelik Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu olarak şehrimizin hizmetine verdik. Gayrettepe’den Halkalı’ya kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacak hattımızın Gayrettepe’den Arnavutköy’e kadar olan 47 kilometrelik kesimini geçtiğimiz yıllarda devreye aldık. İstanbul Havalimanı’nda yapacağımız hızlı tren hattı, Kağıthane İstasyonu’nda Mahmutbey-Mecidiyeköy-Kabataş metro hattı, Gayrettepe İstasyonu’nda Yenikapı-Hacı Osman metrosu ve metrobüs ile entegrasyon sağladık.

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EN UZUN VE EN HIZLI HAT

Şimdi bu çalışmalarımızı taçlandırıyoruz. Toplam 69 kilometre uzunluğundaki metro projemizi bugün tamamlayarak Türkiye’yi en uzun ve en hızlı metro hattıyla buluşturuyoruz. Halkalı-Arnavutköy kesiminin hizmete girmesiyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en uzun metrolarından biri tamamlanmış oldu. Metro hattımızın 22 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Arnavutköy kesimi, İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı olmak üzere 5 yeni istasyona sahiptir. Milyonlarca vatandaşımız İstanbul’un merkezi noktalarına zahmetsiz bir şekilde ulaşım imkanına kavuştu.

İSTANBUL BEKLEMEZ

4.5 kilometre uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı metro hattının inşası sürüyor. İlaveten 6.3 kilometrelik Yavuz Türk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü raylı sistem hattının yapımı da devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla Ulaştırma Bakanlığımızca İstanbul’da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacak. Şehrimiz yeni metro hatları kazandıkça, İstanbul’un beceriksiz idarecilerin elinde artık eziyete dönüşmüş trafiğini rahatlatacağız. Milletin kaynakları, para kuleleri, baklava kutuları, kişisel kariyer hesapları yerine bugün burada olduğu gibi hizmete, esere, yatırıma harcandıkça hem İstanbul’un, hem de İstanbullunun yüzü gülmeye başlayacak. İstanbul beklemez diyoruz. İstanbul beceriksizliği, vizyonsuzluğu kaldırmaz diyoruz. Bu şehri sevmek, aşkla hizmet etmeyi gerektirir. İstanbul’a olan şükran borcumuzu hakkıyla ödemenin gayretindeyiz. Kim ne derse desin, İstanbul’u kaderine terk etmemekte kararlıyız.”

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En uzun metroya açılış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın 120 kilometre hıza ulaştığını, kaç istasyon geçildiğinin farkına bile varılmadığını belirterek, “Kaliteyse kalite, huzur... Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu” dedi.

31 Temmuz’a kadar ücretsiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tören alanına hattın Halkalı istasyonundan sürücüsüz metro ile hareket ederek ulaştı. Yaklaşık 8 dakika süren yolculuk sırasında gazetecilerle birlikte seyahat eden Erdoğan, “Hayırlı uğurlu olsun. 31 Temmuz’a kadar ücretsiz” dedi.

Halkalı - havalimanı 30 dakika

YENİ hat sayesinde Halkalı-İstanbul Havalimanı arasını 30 dakikaya, Halkalı-Göktürk arasını 43 dakikaya, Halkalı-Kağıthane arasını 54 dakikaya, Halkalı-Gayrettepe arasını ise 57 dakikaya düşürüyoruz. Küçükçekmece-Kemerburgaz arası 50 dakikaya inerken, Başakşehir-Kağıthane arası da inşallah 48 dakika olacaktır. Projenin 25 senede vakitten 117 milyon saat tasarruf ettirmesini, ekonomik faydanın ise toplam 935 milyon Euro’yu bulmasını bekliyoruz. Dünyanın gözbebeği İstanbul’u hak ettiği yatırımlarla buluşturmaya inşallah devam edeceğiz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve diğer katılımcılarla birlikte metro çalışmalarının yer aldığı fotoğrafları inceledi.

Öğrencilere YKS’de başarı diledi

- ERDOĞAN sanal medya hesabından YKS’ye girecek öğrencilere başarı diledi: “Sevgili genç arkadaşlarım, sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın, sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz. Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz.”

BİZİM ÇOCUKLARA BAŞARILAR

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan Dünya Kupası’nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı’na da “Bizim çocuklara Paraguay’la oynayacakları maçta başarılar diliyorum. Milli Takım’a destek veren tüm vatandaşlarımdan, üniversite sınavına girecek evlatlarımızı da düşünerek maç heyecanını ölçülü yaşamalarını, gençlerimizi rahatsız edebilecek eylemlerden uzak durmalarını özellikle rica ediyorum” diye başarılar diledi.

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BAŞBAKAN WONG’U KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong’u Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti. Türkiye-Singapur ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Erdoğan Türkiye ile Singapur’un işbirliğini derinleştirmesinin önemli olduğunu; savunma, lojistik, havacılık, denizcilik ve finans başta olmak üzere birçok alanda ilişkilerin geliştirilmesi için gayret gösterileceğini ifade etti.