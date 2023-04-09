Erdoğan: İstanbul’u ihtiraslara kurban edemeyiz

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul’un metro hatlarıyla entegre olarak Kayaşehir ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ni İstanbul Havalimanı ve şehir merkezine bağlayan 6.2 kilometrelik metro hattını açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış kurdelesini Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve bakanlarla kesti. Erdoğan, Kayaşehir’deki törende özetle şunları şöyledi:

İSTANBUL’A ÂŞIĞIZ

“Metro hattının İstanbul’umuza kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum; Biz İstanbul’a ve İstanbullulara âşığız. Böylesine derin muhabbetle bağlı bulunduğumuz İstanbul’u kimse kusura bakmasın birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih’in emaneti olan bu güzel şehrin günbegün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. Evimiz, yuvamız İstanbul’a karşı sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz.

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ÇİVİ DAHİ ÇAKAMADILAR

Havasını birlikte soluduğumuz, güzelliğini birlikte seyrettiğimiz, güneşinin sıcaklığına birlikte uyandığımız İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için, bu metro hattını İBB yapmadığı için devraldı. Kardeşlerim, bakın 3 yılı geçti. Bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı. Tabii buna asıl dersi 2024’te verecek İstanbul. Ama şimdi 14 Mayıs’ta bunlara dersi verecek.

5 METRO HATTI SÜRÜYOR

Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına beton döküyor. Bakanlığımız ise 55.7 kilometre uzunluğundaki 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. Yapımı devam eden projeler bittiğinde bu rakam 380 km’nin üstüne çıkacak. Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar iş. Biz laf üstüne laf değil, hep taş üstüne taş koyanlardan olduk.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından metroyla Kayaşehir merkez durağından Şehir Hastanesi durağına gitti.

İMAR VE İHYA BİZİM İŞİMİZ

- ERDOĞAN deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili de şunları söyledi: “Buradan iddia ile söylüyorum. Türkiye’de böylesine büyük afetin altından kalkabilecek bizim dışımızda hiçbir iktidar ve ittifak olmamıştır. Nasıl at binenin kılıç kuşananınsa imar ve ihya da bizim işimizdir. TOKİ ile yaptığımız 1.2 milyon konut bunun ispatıdır. Bay bay Kemal ne diyordu, hani bunun fabrikası... Bay bay Kemal fabrikası Gemlik’te, uğrarsan görürsün. 177 bin talep oldu. Türkiye sektörün en iyileriyle mücadele edecek çapta otomobile ve markaya sahip oldu. İnşallah yakında dünyanın diğer ülkelerinde Togg’a rastlayacaksınız. 60 yıllık hayalin eseri olan Togg’u Türkiye Yüzyılı’nın simgeleri haline getirdik. Biz devrin otomobilini yaptık.”

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Erdoğan çam ve sakura ağaçlarının arasında fotoğraf çektirdi.

HAMURSUZ BAYRAMI MESAJI

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında “Hamursuz Bayramı vesilesiyle, Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” diyerek şöyle devam etti: “Yüzyıllardır aynı toprağı paylaştığımız, ülkemizin gelişimine her alanda büyük katkı sağlayan Musevi vatandaşlarımızın barış, güven ve huzur içinde yaşamaları, ülkemizin beraberliğinin teminatıdır. 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketi karşısında aziz milletimiz, omuz omuza vererek her zorluğun üstesinden gelebileceğini bir kez daha göstermiştir. Depremin ilk anlarından itibaren dayanışma ruhu içerisinde hareket eden Musevi vatandaşlarımız da takdire şayan bir duruş sergilemişlerdir. 85 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendiren bu hassasiyetlerinden dolayı tüm Musevi vatandaşlarımı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımızın Hamursuz Bayramı sevincini paylaşıyor, kendilerine ve tüm Musevilere esenlikler diliyorum.”

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PAZARTESİ UÇAK GEMİMİZ DEVREDE

- ERDOĞAN “Pazartesi günü uçak gemimizi devreye alıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Yarın Pendik’te açılışımız var. Birileri laf biz ise iş yaparız. Kendi aralarında her gün yeni bir kriz yaşayan 7’li koalisyon var. 8-9 olabilir. 4 tane yavru hepsi CHP’nin yanında yer aldılar. Biz milletimizle buradayız. Fazla bir şey kalmadı 35 gün. İnşallah 14 Mayıs Türkiye ve ülke için ayrı bir bayram olsun” dedi.

TÜRKİYE YÜZYILI’NIN ROMANINI BİRLİKTE YAZACAĞIZ

- BAHÇEŞEHİRLİ Romanlar Geleneksel İftar Buluşması’nda Roman vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, burada da özetle şunları söyledi: “Diğer toplum kesimlerinde olduğu gibi Romanlarla ilgili de bir sorun, sıkıntı varsa hepsinin üzerine kararlılıkla gittik. Roman nüfusunun yoğunlaştığı şehirlerimizde kurduğumuz mekanizmalarla eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yardımlara her alanda Roman kardeşlerimizi destekledik. Nasıl ülkemizin son 20 yılına mührümüzü vurduysak, Türkiye Yüzyılı’nın romanını da siz kardeşlerimle birlikte yazacağız.”