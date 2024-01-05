Erdoğan: İstanbul adayı pazar günü açıklanacak

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da partinin genel merkezi bahçesinde inşa edilen konferans salonu binası çalışmalarını inceledi ve 15 Ocak’a kadar yetişip yetişmeyeceği hak-kında bilgi aldı. Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının pazar günü açıklanacağını söyleyerek, şunları aktardı:

“Pazar günü İstanbul adayını duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalar da A’dan Z’ye sürprizdir, hem de inşallah partimizin yerel yönetim seçimlerindeki kazanma azminin ifadesi olacak.

ANKARA ADAYI ANKARA’DA

Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak aday tanıtım toplantısında adayların hemen hemen yarısını açıklayacağız. Ankara adayını Ankara’da açıklayacağız. Seçim beyannamesini Ankara’da açıklayacağız. Yeni açılan salonumuzda yeni strateji belgemizi açıklayacağız. Pazar günü adayların hemen hemen yarısını açıklarız.”

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‘HAYIRLI OLSUN’

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ocak’ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak toplantıda, 14’ü büyükşehir olmak üzere 40 ilin belediye başkan adayını açıklaması planlanıyor. AK Parti’de bazı isimler üzerinde henüz karar verilemedi. Edinilen bilgilere göre, iki isim arasında kalınan ve aralarında büyükşehirlerin de olduğu 30 ilde son kez anket çalışması yapılmaya başlandı.

Aday Tespit Komisyonunca büyükşehirlerde adaylığı netleşen isimlerin bugünden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bizzat aranarak adaylıklarının bildirileceği öğrenildi. Diğer illerin adayları ise AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala tarafından aranarak bilgilendirilecek. Öte yandan mevcut belediye başkanlarından Balıkesir, Elazığ ve Denizli’de devam kararı alındığı kaydedildi.