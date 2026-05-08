Erdoğan: İsrail yayılmacılığı asıl güvenlik sorunu

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Beştepe’deki ortak basın toplantısında şunları söyledi:

“Sayın Tebbun’la son olarak 21 Kasım 2023 tarihinde Cezayir’de bir araya gelmiş, işbirliği konseyi mekanizmamızı bir üst seviyeye çıkaran kararla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi ilan etmiştik. Bugün kardeşliğimizi daha ileriye taşıyacak kararlar aldık. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir’le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR TİCARET

2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız. Cezayir’de 1600’ü aşkın firmamız 8 milyar dolarlık yatırımlarıyla sanayi, madencilik, tarım, inşaat, ilaç ve altyapı alanlarında önemli proje ve yatırımlara imza atıyor. Ankara’da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler, yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. Önümüzdeki dönemde beraberce çalışarak karşılıklı yatırımlara ve özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz.

CEZAYİR’LE ENERJİ İŞBİRLİĞİ

İsrail’in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş, özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Türkiye olarak Cezayir’le de yıllar önce güvenilir, istikrarlı ve sürdürülebilir enerji işbirlikleri kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada doğalgaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkânlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz. Madencilik sektöründeki işbirliği potansiyelini de müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri haline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir’in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgemizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz.

İSRAİL YAYILMACILIĞI

Cezayir’le Afrika’yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum. Filistin’de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin Devleti’nin kuruluşu biliyorsunuz Cezayir’de ilan edildi. Cezayir’in geçtiğimiz iki yılda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiği desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan’daki İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgesel sahiplenme anlayışımız gereğince Suriye’nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye’nin yeniden inşasına katkılarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir’le kazan-kazan anlayışı içinde dostluk ve iş birliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz.”

ERDOĞAN’A ‘ATHİR’ TEBBUN’A DEVLET NİŞANI

BASIN toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı’nı Abdülmecid Tebbun’a tevcih etti. Tebbun da Cezayir’in en prestijli devlet nişanlarından biri olan ‘Athir’ nişanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişan takdim töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Aziz kardeşimin Yeni Cezayir vizyonunu şahsen büyük bir ilgiyle takip ediyorum. Cezayir’in, Sayın Tebbun’un dirayetli liderliği altında bölgesinde bir yıldız gibi parladığını görüyor, bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aziz kardeşim, ilişkilerimizin bugünkü mükemmel seviyeye ulaşmasının önünü açan müstesna liderliğinizle aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarının daha da güçlendirilmesine yönelik samimi ve kararlı bir irade sergilediniz.

SARSILMAZ KARDEŞLİK

Ülkelerimiz ve halklarımızın ortak menfaatleri doğrultusunda ilişkilerimize sunduğunuz kıymetli katkılar nedeniyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek nişanı olan Devlet Nişanı’nı size tevcih etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Devlet Nişanı’mızı, ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir nişanesi olarak göreceğinize ve taşıyacağınıza eminim. Athir nişanının tarafıma tevdi edilmesinden duyduğum memnuniyeti huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum.”

ÜSTÜN HİZMETLERDE BULUNAN KİŞİLERE

Athir nişanı, üstün hizmetlerde bulunan devlet adamları ve seçkin kişilere verilen en yüksek dereceli onurlardan biri olarak biliniyor. Arapçada ‘çok değerli’, ‘seçkin’ ve ‘üstün’ anlamlarına geliyor.

KARDEŞİM ERDOĞAN

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun da basın toplantısında şunları söyledi:

“Kardeşim Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde önemli konuları ele aldık. Körfez bölgesinde, Ortadoğu bölgesindeki gelişmeleri ele aldık. Krizlerin çözümü, güvenliğin tesisi konularına değindik. Bu arada tabii ki İsrail işgalinin uluslararası hukuku ihlal etmesini, kardeş Lübnan’a yönelik açık saldırılarını ve Gazze’de vahşi saldırılarını da kınadık. Filistin halkının meşru haklarını garanti altına alan adil kalıcı bir çözüm sağlanması konusunda uluslararası toplumun sorumluluğunu yine vurgulamak istiyorum. Aynı zamanda İsrail işgalinin Somali egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etme kararını da infialle karşıladığımızı belirttik. Bu tabii ki Afrika boynuzu bölgesinde güvenlik ve istikrarı da tehdit ediyor.”

CEZAYİR’LE 14 ANLAŞMA

Türkiye ve Cezayir arasında radyo ve televizyon, yatırım teşviki, iletişim, ticaret, bitki koruması, standardizasyon, adet ve acil durum yönetimi, sürücü belgelerinin karşılıklı tanınması, bağımsızlık gazisi ve şehitlerin hakları, uluslararası ulaştırma, posta hizmetleri gibi alanlarının yanı sıra iki ülke arasında işbirliği ortak bildirisi imzalandı.

TEBBUN’A BEŞTEPE’DE KARŞILAMA TÖRENİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’u Beştepe’de resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tebbun’un tören alanındaki yerlerini almasının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Abdülmecid Tebbun, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki cumhurbaşkanı daha sonra karşılıklı olarak heyetlerini takdim etti. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)





CEZAYİR CUMHURBAŞKANI ANKARA’DA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan önceki akşam havalimanında karşıladığı Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun’la dün Beştepe’de bir araya geldi.