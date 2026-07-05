Erdoğan: İsrail hükümeti savaş bağımlısı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’i resmi törenle karşıladı. Vahdettin Köşkü’ndeki karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan Başbakanı Şerif ikili görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından iki lider, heyetler arası çalışma yemeğine geçti. Erdoğan, ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi:

DÜNYA DERİN NEFES ALDI

“Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı kardeşim Sayın Şahbaz Şerif’i ve kıymetli heyeti İstanbul’da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Konuşmamın başında da, dün Belucistan eyaletinde bir yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu yaşanan elim trafik kazasında vefat eden Pakistanlı kardeşlerime Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeşim Şahbaz Şerif’e ülkem ve milletim adına taziyelerimi iletiyorum. Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş teatisinde bulunduk. Evvela, İslamabad mutabakatıyla sağlanan sükunet sayesinde tüm dünya derin bir nefes almıştır. Son günlerde uluslararası basına yansıyan haberler, müzakere sürecinin hangi zorluklarla yürütüldüğünü ortaya koymaktadır.

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TAHRİKLERİ TAKİP EDİYORUZ

Bu neticenin alınmasında büyük emeği geçen değerli kardeşim Başbakan Şerif’i ve Pakistanlı kardeşlerimizi bir daha tebrik ediyorum. Biz de, bölgemizde gerilimin azaltılmasına ve sorunların diplomasi yoluyla çözülmesine katkı sağlayacak her adımı özellikle destekledik, destekliyoruz. İsrail yönetiminin mutabakatı dinamitlemeye yönelik tahriklerini dikkatle takip ediyoruz. Siyasi bekasını, bölgede çatışmaların sürmesine bağlayan siyonist katliam kadrosu, özellikle Lübnan’ı ve Suriye’yi rahat bırakmıyor. İsrail işgal güçleri, Gazze’deki mazlumlara yönelik hukuk ve insanlık dışı saldırılarına da devam ediyor.

GÜVEN İKLİMİ İSTİYORUZ

Savaş bağımlısı mevcut İsrail hükümetinin, coğrafyamızı tekrar özellikle barut ve kan kokusuna boğmasına fırsat vermemek gerekiyor. Türkiye, hangi inanca mensup olursa olsun bölge sakinlerinin tamamının huzur ve güven içinde yaşadığı bir iklimin hakim olmasını istemektedir. Böyle bir iklimin tesisi için de her türlü gayreti gösteriyoruz. Bölge ülkelerinin iradesi ve katkısından güç almayan hiçbir çözüm kalıcı olamaz. Bölgemizde barış, istikrar ve refahın güçlendirilmesi için Pakistan başta olmak üzere kardeş ülkelerle dayanışma halinde çalışmayı sürdüreceğiz.

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5 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Pakistan’la her alanda dayanışmamız sürüyor. Ticari ve yatırım ilişkilerimizin de bu dayanışmaya yaraşır şekilde daha da geliştirilmesi için atabileceğimiz adımları bugün de ele aldık. Ticaret hacmimizi evvelce belirlediğimiz 5 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefimizi teyit ettik. Özellikle Karaçi’de işinsanlarımız için tesisi öngörülen Özel Ekonomik Bölge konusunda Ticaret Bakanlıklarımız çalışıyor.

Tercihli ticaret anlaşmamızın kapsamının genişletilmesi hususunda da görüşmeler sürüyor. Bizler de yatırımcılarımızı Pakistan’da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz.

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SAVUNMA İŞBİRLİĞİ

Ekonomik ilişkilerimizin en önemli unsurlarından olan savunma sanayi alanındaki işbirliğimiz yeni projelerle her geçen gün gelişiyor. Pakistan’la enerji, ulaştırma, kritik mineraller ve bilgi teknolojileri alanında işbirliğimizi derinleştirmek istiyoruz. Sayın Başbakanla kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kanada Başbakanı Mark Carney ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, 1 Temmuz Kanada Günü’nü tebrik etti.

ŞERİF: TÜRKİYE KÜRESEL GÜCÜNÜ ARTIRDI

- PAKİSTAN Başbakanı Şerif ise “Türk halkı her zaman Pakistan’ın yanında olmuş, Pakistan halkı da her zaman Türkiye’ye destek vermiştir” diyerek özetle şöyle devam etti: “Ülkemizde yaşanan sel felaketinde de Türkiye yanımızda olmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizleri yalnız bırakmamıştır. Emine Erdoğan da selden etkilenen vatandaşlarımıza cömert desteğini esirgememiştir. Bu kardeşlik ilişkileri, milyonlarca Pakistanlının gönlüne dokunmuştur.

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TÜRKİYE’NİN BAŞARISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dinamik ve cesur liderliği sayesinde Türkiye, son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm ortaya koymuştur. Türkiye, bu süreçte yalnızca kendi içinde güçlenmekle kalmamış, küresel meselelerdeki etkisini ve ağırlığını da artırmıştır. Bugün Türkiye ile Pakistan arasında İş Konseyi toplantısı gerçekleştirildi. Ben de bu önemli toplantıya katıldım. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın daha güçlü bir zeminde ilerlemesi açısından önemli bir başlangıç olmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde kapsamlı görüşmeler yaptık. Somut adımlar atma konusunda ortak irademizi ortaya koyduk. Türkiye’nin Keşmir halkına verdiği desteği her zaman görüyor ve bu desteğin bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin başarısı Pakistan’ın başarısıdır, hedefimiz her zaman ortaktır. Yaşasın Türkiye ve Pakistan dostluğu.”