Erdoğan: İsrail fitne üretim fabrikası

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Beştepe’de yapılan Türk Kızılay Ödülleri Töreni’nde özetle şun-ları söyledi:

“Türk Kızılay afet yönetiminden kan hizmetlerine, uluslararası yardımlardan sağlık ve sosyal hizmetle-re, eğitim çalışmalarından barınma, beslenme ve psikososyal desteklere; çalışmalarını bugün de ba-şarıyla sürdürüyor. Şube, temsilcilik ve delegasyonlarıyla, kan bağışı, hastane, lojistik ve tıp merkezle-riyle, ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz butik mağazalarıyla tüm bu faaliyetler özverili bir şekilde sınır ve engel tanımadan devam ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’deki törende Türk Kızılayı Ödülleri’ni sahiplerine verdi.

GAZZE’YE 26 TON YARDIM

Netanyahu’nun başını çektiği Siyonist soykırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de Kızı-lay’ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı. 7 Ekim’den bu yana 15 milyon öğün sıcak yemekle Gazzeli kardeşlerimizin sofralarına katkı yaptı. Aşevi hizmetleriyle günlük 30 bin kişiye sıcak yemek dağıttı. Vekâletle kurban kampanyası ile Gazze için 22 bin 757 hisse kurban kesti. Ateşkes sonrası başlattığı Gazze Neşeli Çocuklar Projesi ile Gazze’deki yavrularımıza gıda hizmeti veren Kızılay, bir yandan da çocuklara yönelik psikososyal destek faaliyetleri ifa ediyor. Kızılay Gazze Ofisi eş zamanlı olarak sahada ihtiyaçların tespiti ve iyileştirme çalışmalarını titizlikle yerine getiriyor. Gazze’nin yanı sıra Siyonist barbarlığın hedefi olan Lübnan’da da Kızılay gayretleriyle milletimizin yüzünü artmaktadır.

HİTLER’İN YOLUNDAN GİDENLER

İsrail, mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıran-lar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalim-lerin yakasına yapışacaktır. Bugün Hitler’in yolundan gidenler unutmasınlar ki, böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Türkiye, bir taraftan mazlumlara yardım elini uzatır-ken, diğer taraftan da katliam şebekesinin hukuk ve tarih önünde hesap vermesi için elinden geleni yapmaya devam edecektir.”

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KRİTİK İLAÇLARI ÜLKEMİZDE ÜRETECEĞİZ

“Geçtiğimiz sene 3 milyon ünitenin üzerindeki kan bağışı ile yeni bir rekora imza atan Kızılay’ımız, sağlık sektöründeki yerli ve milli yatırımlarını da başarıyla devam ettiriyor. Canlı bağlantıyla temelini attığımız Çubuk ilçemizde 130 bin metrekare alana sahip Protürk fabrikası da bunlardan biridir. Protürk projesiyle kandan elde edilen kritik ilaçları artık ülkemizde üreteceğiz. Bu ilaçları, kanser, travma, yanık, bağışıklık sistemi hastalıkları ve hemofili gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanacağız. Böylelikle Türkiye’yi plazmadan kritik ilaç üreten ülkeler sınıfına dâhil ederek bu ilaçlarda dışa bağımlılığa inşallah son vereceğiz.

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SİLİVRİ’DE FABRİKA

Yurtdışından ithal edilen kan torbalarını kendi imkanlarımızla üreteceğimiz Silivri’deki fabrikamızın da kuruluş çalışmaları sürüyor. Bu fabrikanın tamamlanmasıyla yıllık yaklaşık 3 milyon kan torbasını ülkemizde ve kendi tesisimizde imal ederek 1 milyar liralık ithalat maliyetini sıfıra indireceğiz. Çok yakın bir dönemde hizmete alacağımız bu yatırımın da hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

TÜRK KIZILAY ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından takdim edilen Türk Kızılay Ödülleri’nde çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini buldu. Yılın Kızılay İyilik Elçisi Ödülü Acun Ilıcalı’ya, Yılın Kamu Kurumu Bağışçısı Ödülü Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli adına Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse’ye, Yılın Kurumsal Gönüllüsü Ödülü Millî Eğitim Bakanlığı adına Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e verildi. Filistin Özel Ödülü ise Kızılay’ın Bölgeye gönderdiği yardım kolisinin açılış videosu ile uluslararası farkındalık yaratan Filistinli Renad Attallah’a verildi. Çok sayıda bağışçı da Erdoğan’ın elinden ödülünü aldı.

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KIZILAY’A VE GÖNÜLLÜLERE TEŞEKKÜR

- “Kızılay’ımız geçtiğimiz yıl en fazla sayıda ülkeye en çok yardım ulaştıran birinci ulusal cemiyet olmuştur. Kızılay’ın elde ettiği bu başarı aynı zamanda milletimizin cömertliğinin, âlicenap karakterinin ve dayanışma bilincinin de en açık göstergesidir.

- 6 Şubat depremlerinde Kızılay’ımız tarihinin en büyük afet müdahale operasyonunu icra etmiştir. Kızılay, asrın felaketinden çıkardığı derslerle afetlere hazırlık vizyonunu güçlendirmiş, kapasitesini yeniden ve daha güçlü biçimde inşa etmiştir.

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- Deprem bölgesinde 400 milyonun üzerinde sıcak yemek ve paketli gıdayı afetzedelerimize dağıtmıştır. On binlerce çadır ve battaniye yardımının yanı sıra, AFAD’ımızın barınma hizmetlerine destek olmuştur.

- Mobil mutfak, mobil fırın, mobil aşevleri ve ikram araçlarıyla sahada beslenme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde sunulmasını sağlamıştır.

- Depremden en çok etkilenen 6 ilimizin kurulan toplum hizmet merkezleri ile sağlık, koruma, barınma, su ve sanitasyon alanlarında kapsamlı projeler gerçekleştirilmiştir. m Esnaf ve çiftçi destek programları dahilinde 10 binin üzerinde esnaf ve çiftçimize nakit destek verilmiştir.

- Kızılay ve AFAD’ımızla birlikte arama-kurtarma çalışmalarından şehirlerimizin yeniden inşasına, deprem bölgemizin ayağa kaldırılmasında emeği geçen tüm kurumlarımıza, gönüllü kuruluşlarımıza ve hayırseverlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum.”

PROTÜRK’E TEMEL

Cumhurbaşkanı Erdoğan törende, canlı bağlantıyla Çubuk ilçesinde 130 bin metrekare alana sahip Protürk fabrikasının temelini de attı.