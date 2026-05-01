Erdoğan, işçi ve işverenleri kabul etti: İşçinin aleyhine adım atmayız

Erdoğan, görüşmede özetle şunları söyledi: “Gerek şahsımın gerekse hükümetimizin emeğe ve emeğin hak ettiği karşılığı almasına verdiği önemi en iyi sizler biliyorsunuz. Yirmi üç yılı geride bırakan iktidarlarımız boyunca daima işçi kardeşlerimizin ve onların temsilcilerinin yanında olduk. Yıllarca istismar edilen yıllarca hükümetlerin göz ardı kulak arkası ettiği hususları sizlerle el birliği gönül birliği içinde hayata geçirdik. Sendikal hakları genişlettik. Örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdık. Toplu sözleşme sistemini güçlendirdik. Çalışanlarımızın pazarlık gücünü artırdık. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki tarihi düzenlemeleri devreye aldık. Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Kadınların engellilerin ve diğer hassas kesimlerin çalışma hayatındaki hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Tüm bunları yaparken hiçbir zaman tek taraflı hareket etmedik. Her zaman sizlerle, yani çalışanlarımızın temsilcileriyle istişare ettik. Sendikalarımızla, konfederasyonlarımızla, meslek kuruluşlarımızla birlikte yürüdük. Yine bu süreçte hangi sebeple olursa olsun işçi kardeşlerimizin hakkının yenilmesine rıza göstermedik.

MADENCİ KARDEŞLERİMİZİN SORUNLARINI ÇÖZDÜK

İşte en son bir firmadan alacaklarını tahsil edemedikleri için eylem yapan madenci kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesini sağladık. Biz işçinin, emekçinin çalışanların aleyhine hiçbir adım atmayız. Çünkü bu ülkeyi gerçek anlamıyla vatan kılan sizin alın terinizdir. Fabrikada üreten, tarlada çalışan, atölyede emek veren, ofiste alın teri döken her bir kardeşimin emeği bu ülkenin yükselişinin temelidir. Siz ve sizin gibi emeğiyle geçinen, ülkesi için milleti için katma değer üreten işçilerimizin hakkının yenilmesine asla müsaade etmeyiz. Bizim vizyonumuz nettir. Biz insanı merkeze alan, emeği yücelten, sosyal adaleti güçlendiren bir çalışma hayatının bu ülkede egemen olmasını arzu ediyoruz. Sendikalarımızı da bu önemli hedefe giden yolda yol arkadaşlarımız olarak görüyoruz. İnşallah hep birlikte, birlik beraberlik içinde, dayanışma içinde ülkemizi kalkındırmaya büyütmeye devam edeceğiz.”

İŞÇİ VE İŞVEREN TEMSİLCİLERİNİN MESAJLARI: BİRLİK TARAFTARIYIZ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da “Aşağı yukarı 13 senedir, Taksim meselesinin dışında İstanbul’da, iki kere Kocaeli’nde, Bursa’da, Çanakkale’de, Hatay’da, Adana’da, Türkiye’nin değişik illerinde bir Mayıs kutluyoruz” dedi. TİSK Genel Başkanı Özgür Burak Akkol da “Devlet, işçi, işveren ayrımına karşıyız. Birlik taraftarıyız. İşçi olmadan işveren olamaz. İşveren olmadan işçi olmaz. Devlet olmadan da hiçbiri olmaz. Son dönemde efendim işçi işveren ve devletin de desteğiyle birlikte olduğumuz ve özellikle yurt dışından ayrıştığımız belirli uygulamalar oldu” mesajını verdi. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da “Biz şunun farkındayız. Eğer güvenlik yoksa hiçbir şey yok. Türkiye bölgesinde büyük bir kaosun, büyük bir ateş çemberinin ortasında ayakta kalmaya çalışıyor” diye konuştu.