Erdoğan: Irkçılık tuzağının merkez üssü sanal alem

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda ‘2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve 5’inci Uluslararası Eğitimde Teknoloji, Araştırma Geliştirme ve Kalite Zirvesi’ne katılarak özetle şunları söyledi: “Teknolojinin ve dijitalleşmenin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği bir dönemdeyiz. Birkaç saatlik internet kesintisi bile neredeyse hayatın durmasına sebep olabiliyor. Teknolojiyle beraber, bağımlılık başta olmak üzere evlatlarımızın karşı karşıya kaldığı riskler de artıyor. Sosyal medyanın, birtakım oyun platformlarının, gençlerimizi nasıl zehirlediğine maalesef sık sık şahit oluyoruz. Oyun platformları, şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Henüz 4-5 yaşındaki tertemiz dimağlar, oyunlar içine sinsice yerleştirilmiş LGBT propagandasına maruz kalıyor. Bu mecralar vasıtasıyla sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor.

Haberin Devamı

DİĞER FERTLERE DÜŞMANLAŞTIRIYOR

Başta gençlerimiz olmak üzere insanlarımızı birlikte yaşadığı diğer fertlere karşı düşmanlaştıran, ırkçı, faşizm buralardan besleniyor. Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve güvenlik noktasında zafiyete uğratmayı amaçlayan ırkçılık tuzağının merkez üssü sanal alemdir. Dijital dünyanın denetimsiz, kontrolsüz ve kaotik yapısı pek çok tehdidi beraberinde geçirmektedir. Dünyanın pek çok ülkesinde dijital teknolojilerle ilgili çeşitli tedbirlerin, kısıtlamaların ve düzenlemelerin devreye alındığını görüyoruz. Özellikle batılı devletlerin kendi çıkarlarını, kendi vatandaşlarını korumak amacıyla aldığı çok sert önlemlerde dikkat ederseniz kimse özgürlükten, demokrasiden, serbest piyasa ekonomisinden bahsetmiyor.

YASAKÇI OLMAKLA SUÇLANIYORUZ

Ancak biz evlatlarımızı korumak adına benzer yollara başvurduğumuzda eleştiri oklarının hedefi oluyoruz. Geçen ay uygulamaya koyduğumuz tedbirlerde olduğu gibi hemen birileri tarafından yasakçı olmakla suçlanıyoruz. Ülkemizdeki bazı çevreler, çocuklarımızın hakkını ve hukukunu savunmak yerine, uluslararası şirketlerin çıkarlarının avukatlığını yapıyor. Çocuk istismarına karşı çıkmak varken özgürlük adı altında istemeseler de çocuklara zarar veren uygulamaları savunur pozisyona düşüyorlar. Özgürlük maskesiyle, şiddetin, ahlaksızlığın, ırkçılığın, nefret suçlarının, hatta istismarın meşrulaştırılması asla kabul edilemez.

Haberin Devamı

TEKNOLOJİNİN BAĞIMLISI OLMAK

Teknolojiyi kullanmak ile bağımlısı olmak arasındaki çizgi kaybolduğunda hangi sıkıntılarla karşılaşacağımızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Bakınız, bilgisayar yüzünden, cep telefonu yüzünden, bilgisayar oyunları yüzünden huzursuz, mutsuz olan, öfke nöbetleri geçiren çocuklarımız var. Akranlarını bir tarafa bıraktım. Aynı yuvayı paylaştığı ebeveyniyle, kardeşleriyle iletişim kurmakta zorlanan evlatlarımız var. Gününü bilgisayar başında geçirdiği için eğitimi aksayan gençlerimiz var.”

SEMBOLİK DERS ZİLİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve törene katılan öğrencilerle birlikte sembolik olarak ders zilini çaldı.

Haberin Devamı

ÇOCUKLARIMIZ İÇİN TEK YÜREK OLMALIYIZ

Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı her türlü hesabın üzerindedir. Çocuklarımızı koruma noktasında hepimiz tek yürek, tek bilek olmalıyız. Bu dünyada yaşanan değişime direnmek elbette mümkün değil. Ama değişimi yönetmek, sağlıklı bir şekilde yönlendirmek bizim elimizdedir. Sadece iktidarın değil, üniversitelerin, okulların en önemlisi de anne ve babaların böyle bir mesuliyeti bulunuyor. Tabii ki değişimin gereği olarak en ileri teknolojiyi çocuklarımıza sunacak, bunun altyapısını onlara sağlayacağız. Ama bunları yaparken çocuklarımızın kendilerine, ailelerine, çevrelerine yabancılaşmalarına da fırsat vermeyeceğiz.

Haberin Devamı

ÇEVRİM İÇİ MAHREMİYET KORUNMALI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ailelere “Çocuklarımızın, kişisel verilerinin kötüye kullanılmasını, çevrim içi ortamlarda şiddet, zorbalık, cinsel istismar gibi içeriklere maruz kalmalarını önlemek amacıyla gereken tüm yasal düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Bu konuda ailelerimizin ve öğretmenlerimizin de gereken hassasiyeti göstereceklerine, çocuklarımızın çevrim içi mahremiyetini korunmasına dikkat edeceklerine inanıyorum” uyarısı yaptı.

NEŞELİ ANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış törenine katılan çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi.

BİLİNÇLİ KULLANAN TEKNOFEST KUŞAĞI

Haberin Devamı

Gerçek dünya ile sanal alem arasındaki ayrımı kaybetmiş, maalesef ikisini ayıramayan pek çok çocuğumuz var. Dijital teknolojilerle dengeli ilişki kuramadığı için sağlık problemleri, iletişim güçlükleri, ruhsal sıkıntılar yaşayan insanlarımız var. Başta öğretmenler ve anne babalar olmak üzere kontrollü bir kullanımı yaygınlaştırmak durumundayız. Önce öğretmen ve anne babaları, ardından da çocukları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek mecburiyetindeyiz. Teknolojiyi üreten, geliştiren ve bilinçli kullanan ama onun esiri olmayan nesle biz Teknofest kuşağı diyoruz.

EĞİTİMDE 22 YIL

- ERDOĞAN iktidarları döneminde eğitimdeki yatırımları şöyle özetledi:

- 2002’de 367 bin olan derslik sayımız, hayırseverlerimizin de katkılarıyla iki kattan fazla arttı. Derslik başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 36’dan 23’e, ortaöğretimde 30’dan 22’ye indirdik.

- 2002’de 540 bin olan öğretmen sayımız, 1.2 milyona yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde 800 bin yeni öğretmen ataması yaptık.

- Son 22 yılda yaklaşık 4 milyar adet ders kitabını ücretsiz dağıttık.

- 28 Şubat döneminde millet üzerinde baskı kurmak için yürürlüğe konan vesaiyetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe yol açan katsayı zulmüne ve başörtüsü yasağına son verdik.

- Okullarımızın fiziki altyapılarını geliştirirken, sınıflarımızı en yeni teknolojik imkanlarla donattık. Bugün 21 bin 580 okulumuzun ağ altyapısını tamamlamış bulunuyoruz. 4 bin 800 okulumuzda daha bu altyapıyı geliştirerek okullarımıza yüksek hızlı internet sağlayacağız. 12 bin 350 okulumuzu yüksek hızlı ve güvenlikli fiber internet erişimine kavuşturduk. Dijital eşitliği temin adına şu ana kadar 28 bin okulumuza kablolu internet sağladık.

- 626 bin 500 dersliğimize etkileşimli tahta kurduk. Neredeyse tüm dersliklerinde etkileşimli tahta olan dünyadaki ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

- İçerisinde diz üstü ve masaüstü bilgisayarlar, robotik ve kodlama kitleri, 3 boyutlu yazıcıların bulunduğu bilişim teknolojileri sınıflarının yanı sıra, bu sene itibarrıyla 500 yenilikçi sınıfı da okullarımıza kazandırdık. 2028 yılına kadar bu sayıyı 5 bin 500’e çıkarmayı hedefliyoruz.

- OECD ülkeleri arasında eğitimde teknolojik altyapı sağlama konusunda üst sıralarda yer alıyoruz. Dijital öğrenmeye hazır olma konusunda yüzde 91 gibi bir iyileşme oranıyla OECD ülkelerini geride bırakmış durumdayız.”