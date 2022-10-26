Erdoğan İngiltere Kralı Charles ile görüştü

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Birleşik Krallık ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe II. Elizabeth’in hayatını kaybetmiş olması dolayısıyla Kralı III. Charles’a taziyelerini de iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında stratejik ortaklığa ve müttefikliğe dayalı münasebetlerin ve pek çok alana yayılmış güçlü işbirliğinin yeni dönemde de gelişeceğine inandığını da aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ayrıca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’yi de kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme basına kapalı olarak yapıldı.