Erdoğan İmralı Heyeti’yle 28 Ekim’de görüşecek

DEM Partili Meclis BaşkasVekili Pervin Buldan ile Milletvekili Mithat Sancar, salı günü Erdoğan ile görüşecek.

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu son toplantılarını yaparken, Erdoğan da yeni görüşme talebinde bulunan İmralı Heyeti’ne 28 Ekim Salı günü için randevu verdi. Daha önce olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşmesi beklenen görüşmeye heyetin milletvekili üyeleri Pervin Buldan ile Mithat Sancar katılacak. Görüşmede PKK militanlarının silah bırakma işlemleri ve sonrasında atılacak hukuki adımların ele alınması bekleniyor. DEM Parti heyeti, birinci yılını dolduran sürecin daha hızlı ilerlemesi amacıyla silah bırakan teröristlere soruşturma muafiyetleri ve topluma katılımına yönelik hukuki altyapının bir an önce çıkarılmasını, Meclis komisyonunca hazırlanacak raporun Genel Kurul’da hızla hayata geçirilmesini istiyor. DEM Partili yöneticiler ayrıca Abdullah Öcalan için ‘umut hakkı’na yönelik adımlar da talep ediyor.

7 AYDA 3. KABUL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’te başlattığı Terörsüz Türkiye sürecindeki ilerleme sonucunda Erdoğan, 13 yıl aradan sonra DEM Partili yöneticilerle bir araya gelmişti. Van Milletvekili Pervin Buldan ile merhum heyet üyesi Sırrı Süreyya Önder, 10 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı’na çıkmıştı. İkinci görüşme ise 7 Temmuz’da Buldan ve Mithat Sancar’ın katılımıyla gerçekleşti. DEM Parti Heyeti, bu görüşme ve diğer parti liderleriyle temasların ardından İmralı Adası’na birkaç ziyaret daha yaptı. Bu programların yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları da İmralı Adası’na ziyaret için Adalet Bakanlığı’ndan yanıt bekliyor.