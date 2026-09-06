Erdoğan İmam Hatipliler Kurultayı’nda konuştu: Başarı çıtası yükseliyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon’da gerçekleştirilen ‘ÖNDER 23’üncü İmam Hatipliler Kurultayı’na gönderdiği video mesajda özetle şunları söyledi:

“Sevgili kardeşlerim, şunu bugün bir kez daha ve büyük bir gururla ifade etmek isterim. Milletimizin kurduğu, yaşattığı ve bu günlere getirdiği imam hatipler, başarı çıtasını sürekli daha yükseğe taşıyarak yoluna devam ediyor. Savunma sanayinden bürokrasiye, akademiden siyasete, özel sektörden sivil topluma kadar hemen her yerde imam hatip mezunu kardeşlerimiz büyük bir adanmışlıkla ülkemize hizmet ediyor. Önlerindeki engeller kaldırıldığında imam hatip mezunlarının neler başarabildiğine işte en son harp okullarımızın mezuniyet töreninde bir kere daha gururla şahit olduk. Liselere geçiş ve yükseköğretim kurumları sınavlarında okullarımız aynı şekilde elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor. Tüm bunları, yasaklardan ve vesayetçi prangalardan kurtulan Türkiye’nin artık normalleştiğinin birer işareti olarak görüyoruz.

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‘86 MİLYON BİR VE BERABERİZ’

Hangi okuldan mezun olursa olsun şuurlu, özgüvenli, donanımlı, milli ve manevi değerlerine bağlı bir neslin yetişmesinden ülkemiz ve geleceğimiz adına bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak büyük bahtiyarlık duyuyorum. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Âkif Ersoy’un ‘Asım’ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek’ mısralarıyla müjdesini verdiği bu gençliğin, Türkiye’nin ve ümmetin teminatı olacağına yürekten inanıyorum. Sizlerden de nerede okursa okusun, hangi görüşe, kökene, kültüre sahip olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan Türkiye’nin bütün gençlerini kardeşçe kucaklamanızı, tüm gençlerimizi bağrınıza basmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 86 milyon olarak hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz, biz birlikte Türkiye’yiz. İnşallah bu topraklarda daha nice asırlar boyunca kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. Rabbim emeklerinizi zayi etmesin. Mücadele ve mücahede azminizi mukavim eylesin diyorum. Bu düşüncelerle Önder 23’üncü İmam Hatipliler Kurultayı’nın tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, sizleri Allah’a emanet ediyoruz.”

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MELONİ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

- İTALYA Başbakanı Giorgia Meloni, liderlik ettiği sağ koalisyon hükümetinin ülkesinde son 80 yıldaki en uzun ömürlü iktidar olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tebrik mesajını almaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi. Başbakan Meloni, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, “Son yıllarda Roma ile Ankara arasındaki ilişkileri güçlendirdik, ortak çıkarlarımızı ilgilendiren dosyalar ve Akdeniz, güvenlik ve bölgesel istikrarı ilgilendiren başlıca sınamalar üzerinde çalıştık. Bu sürecin somut adımlarla devam edebileceğine ve halklarımızın çıkarları doğrultusunda yeni işbirliği fırsatları yaratabileceğine eminim” ifadelerini kullandı.