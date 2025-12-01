‘Erdoğan ile barış hakkında konuşmak en değerli unsurdu’

Haberin Devamı

Papa, “Türkiye’ye gelmiş olmak ve elbette şimdi bu gezide Lübnan’a gidiyor olmak, barışın bir elçisi olmak gibi özel bir temaya sahipti. Bölge genelinde barışı teşvik etme isteğini taşıyordu” dedi. Papa 14. Leo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile barış hakkında konuşabilmiş olmanın, Türkiye’ye düzenlediği ziyaretin önemli ve değerli bir unsuru olduğunu belirtti.

‘TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ROL OYNAYABİLİR’

Bir gazetecinin özellikle İsrail ablukası altındaki Gazze’deki durum ile Ukrayna Savaşı’na ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde neler konuşulduğunu sorması üzerine Papa, şu yanıtı verdi:

“Vatikan, çok uzun süredir kamuoyuna açık şekilde iki devletli çözümü desteklemektedir. Şu anda İsrail’in bu çözümü kabul etmediğini hepimiz biliyoruz. Bunu, devam eden çatışmayı durdurabilecek tek çözüm olarak görüyoruz. Biz İsrail’in de dostuyuz ve iki tarafla da herkes için adalet sağlayabilecek bir çözüme yaklaşılmasına yardımcı olabilecek arabulucu bir ses olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de bunu konuştuk. Kendisi de kesinlikle bu öneriye katılıyor. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir.”

‘HALEN BİR ÇÖZÜM GÖREMEDİK’

Papa 14. Leo, aynı durumun Ukrayna için de geçerli olduğunu belirterek, “Birkaç ay önce, Ukrayna ve Rusya tarafları arasında diyalog ihtimali belirdiğinde, Cumhurbaşkanı (Erdoğan) iki tarafı bir araya getirme konusunda çok yardımcı oldu. Ne yazık ki halen bir çözüm göremedik, ancak bugün barış için somut öneriler yeniden ortaya çıktı” değerlendirmesinde bulundu.