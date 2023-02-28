Erdoğan ile bahçeli Adıyaman’da... İlk birkaç gün için helallik istiyorum

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin depremden etkilenen illere ziyaretleri sürüyor. Daha önce Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye’yi ziyaret eden Erdoğan ve Bahçeli, dün de Adıyaman’daydı.



Bölgede kurulan Altınşehir Konteynerkent’te depremzedeleri ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi aldı. İncelemelerin ardından Adıyaman Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalara bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

HER ŞEYİN FARKINDAYIZ

“Ülkemizin 6 Şubat sabahı 04:17’de yaşamış olduğu o büyük felaketten bu yana 10 bin artçı deprem oldu. Tüm Adıyaman’a, tüm bölgeye ve milletimize geçmiş olsun derken, vefat edenlerimiz için gelin birer Fatiha okuyalım. Depremden birkaç gün sonra Adıyaman’a gelmiş çadırkentte vatandaşlarımızla depremin acısını paylaşmaya çalışmıştık. Tabii o günden bugüne Adıyaman çok değişti. Güçlü depremlerin ve artçıların en çok etkilediği şehirlerden bir tanesi de Adıyaman’dır.



Maalesef ilk birkaç gün Adıyaman’da arzu ettiğimiz çalışmayı yürütemedik. Helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız. Gereğini yapacağımızdan şüpheniz olmasın.

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16 BİNE YAKIN KONTEYNER

Adıyaman’da çoğu merkezde olmak üzere 6 bin 13 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Depremin tamamında 553 bin 415 bağımsız bölümünün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Arama kurtarma çalışmalarının bitmesiyle enkaz kaldırma işlemleri hızlandı. Aynı şekilde zarar tespit çalışmaları da tamamlanmakta.

Çadır kentlerdeki 4 bin 600 çadırda 14 bine yakın vatandaşımız hayatını sürdürüyor. 44 binden fazla vatandaşımıza da kendi evlerine yakın yerlerde çadır dağıttık. Adıyaman’da 16 bine yakın konteyner kurmayı planlıyoruz. Kısa sürede isteyen vatandaşlarımızı daha iyi şartlara sahip konteyner ve prefabrik alanlara kavuşturacağız.

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KİRA DESTEĞİ TUTARI 3 BİN

Kira tutarını 2 bin liradan 3 bin liraya çıkardık. Herkese 15 bin lira taşınma yardımı yapıyoruz. Hiçbir ayrım yapmaksızın 10 bin lira yardımda bulunuyoruz. Depremde vefat eden vatandaşlarımızın yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira veriyoruz. Ülke genelinde ödeme yapılan kişi sayısı 1 milyona yaklaştı.”

ATA YURDUNUZU TERK ETMEYİN

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman’da depremzedelere şöyle seslendi: “Depremin ilk anından bugüne kadar kamu personeli, sivil toplum kuruluşu mensubu, gönüllüsü ve yabancı arama kurtarma ekipleri ile insanımızın yanında yer alarak canla başla çalışan herkese şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Bizlere gönderdikleri ayni ve nakdi yardımın ötesinde gönüllerini açan, duaları ile destek olan kara gün dostlarımızın devlet başkanından ferdine kadar tamamına teşekkür ediyorum. Yaşadığımız zor günlerde samimiyetle yanımızda olan hiç kimseyi unutmayacağız.

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BANA BİR YIL SÜRE VERİN

Şehrinize sahip çıkın, ata yurdunuzu asla kalıcı olarak terk etmeyin. Yıkılan her konutun yerine daha iyisini yapıp sizlere vereceğiz. Yıkılan her köy ahırının yerine modern ve daha iyisini yapacağız. Daha canlı bir gelecek kurmakta kararlıyız. Bunun için sizlerden ve milletimden bir yıllık bir süre istiyorum. Bugüne kadar vaatlerimizi nasıl yerine getirdiysek, çözülemez denilen nice sorunun üzerinden nasıl geldiysek depremin yaralarını da bir yıl içinde saracağımızın sözünü sizlerin huzurunda milletime veriyorum.

KİMSEYİ SAHİPSİZ BIRAKMAYACAĞIZ

Erdoğan ve Bahçeli, Adıyaman’daki ziyaretlerinin ardından helikopterle Gölbaşı ilçesine geçti. Burada açıklama yapan Erdoğan, “Adıyaman’da ilçeleri ile birlikte 50 bin konut yapacağız. Aç, açıkta, sahipsiz, mağdur hiç kimseyi bırakmayacağız” dedi.

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AFAD VE KIZILAY’A SALDIRAN DALKAVUKLARA KULAK ASMAYIN

Erdoğan “Bizim de eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir ama milletimizin refahı için gece gündüz çalıştığımızı kimse inkar edemez. Canları tabii ki geri getiremeyiz ama bunun dışında her şeyi telafi edecek güce sahibiz. Bir taraftan AFAD’a bir taraftan Kızılay’a saldıran dalkavuklara asla kulak asmayın. Sizinle bu yolda yürüyen kim? Hiçbir tuzak bizi yıkamaz” dedi.

TÜTÜNDE VERGİ İNDİRİMİ

Ülkemizin en önemli tütün üretim merkezi olan Adıyamanlı kardeşlerimize bir müjde vermek istiyorum. Özel tüketim vergisini tütün cinsine göre farklılaştırmak için zaten genel bir çalışma yürütüyorduk. deprem sebebiyle sarmalı kıyılmış kooperatiflerimiz için hızlı bir düzenleme yaptık. Yüzde 55 olan özel tüketim vergisi oranını yarıya indiriyoruz. Şirketlere göre daha avantajlı şekilde ürünlerini paylaşabilecekler. Üreticilerimizin kazancında önemli bir artış sağlayacak bu düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

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BAHÇELİ: CUMHURBAŞKANIMIZIN HER ŞARTTA YANINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile birlikte depremin vurduğu Adıyaman’ı ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, şöyle konuştu: “Bugünkü Türkiye milletiyle, devletiyle barışmış bir Türkiye’dir. Böyle bir Türkiye’de her şeyin çözümü mümkün olacaktır. Kısa süre içerisinde yerleşme, diğer konular halledilecektir. 3 önemli konu vardır: Beslenme, barınma, emniyet. Allah’a çok şükür 21 gün içinde ülkemizin güzide insanları büyük felaketin arkasında durmaya gayret gösterdi. Türkiye 21 günde ayağa kalkmak üzeredir. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın her şart altında yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve çalışma arkadaşları ülkeyi bu felaketten kurtaracaktır.”