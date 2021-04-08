Erdoğan İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu: Vakaları birkaç binli rakamlara düşürürsek...

SIKINTILARIMIZ ELBETTE VAR

Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda özetle şu mesajları verdi: “Ülkemizin ve milletimizin önünde yepyeni bir dönemin açıldığına inanıyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Elbette var. Dış politikada sahada ve masada sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Sadece salgının ülkemizle birlikte dünyada insan hareketliliklerine uygun bir zemin oluşturmasını bekliyoruz. Salgın tehdit olmaktan çıktığında, normalleşme adımlarını hemen başlatırken, tehdit yeniden arttığında mecburen sıkılaştırmaya yöneliyoruz. Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasında güzel günler için hazırlamaktır.

AVRUPA’DAKİ KAPANMA

Türkiye’nin tek başına salgın tedbirlerini gevşetmesi, hatta tek başına salgını yenmesi önemli değildir. Bugün Avrupa ülkelerinin hemen tamamı Türkiye’den daha ağır kapatma tedbirleri uyguluyor. Üstelik bu ülkelerin sağlık sistemleri de felç durumdadır.

MAYISTA TURİZM HAREKETİ

Şayet biz ramazan ayındaki tedbirlerimizle vaka sayılarını birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayısla birlikte başlayacağı anlaşılan turizm sezonu ve bunun içerde yol açacağı ticari hareketliliği yakalayabiliriz. Aksi takdirde sadece turizmde bir sezonu daha kaçırmakla kalmayacak, yurtdışına yapılacak iş ve aile ziyaretleri başta olmak üzere pek çok alanda ciddi sıkıntılar yaşayacağız.”

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