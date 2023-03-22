Erdoğan için adaylık başvurusu

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TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, “14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanı seçiminde AK Parti ve MHP temsilcileri Cumhur İttifakı’nın adayı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı gösterdiğimizi açıkladık” dedi.

‘ADAYIMIZ ÇOK NET’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, “Seçim süreci başladı. Çok hızlı bir şekilde bu süreç işliyor. Takvim kapsamında işlemler peş peşe yapılıyor. Son günü beklemeden, zaten hiç tereddüt etmediğimiz adayımız için başvuruda bulunmuş olduk. Adayımız çok net, başvurumuzu tamamladık. Güzel neticeler elde edelim” ifadelerini kullandı. MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay da, “Sayın Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı adayımız olarak kararını aldık ve Sayın Erdoğan’ın 28. dönemde 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde MHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak müracaatını gerçekleştirmiş oluyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan’dır, hayırlı olsun” diye konuştu.

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YILDIZ: TARİHİ BİRLİKTELİK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise şunları aktardı: “MHP Meclis Grubu, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 8. maddesi çerçevesinde Sayın Erdoğan’ı cumhurbaşkanı adayı gösterme kararı almıştır. Bugün gerekli evrakları hazırlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın başvurusunu YSK’ya yapmıştır. Sayın Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın adayıdır. Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp, girişimler karşısında milli ve ahlaki duruş, tarihi bir birlikteliktir. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti Kandil yapılanmasına gereken cevabı verecek ve attığı tokat Amerika’dan değil, Mars’tan duyulacaktır.”