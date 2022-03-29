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Erdoğan: Heyetlerle biz de görüşeceğiz

#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Putin#Zelenski
Erdoğan: Heyetlerle biz de görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunurken Rusya ve Ukrayna arasında barış için sürdürdüğü diplomasi trafiğine ilişkin “Zelenski ve Putin ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin olumlu bir istikamette seyrettiğini söyleyebilirim” dedi.

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Erdoğan şöyle konuştu:

“Ukrayna-Rusya savaşında, 2014 yılından beri devam eden krizin diyalog, uzlaşma, anlaşma yoluyla çözümü için samimi gayret gösteren neredeyse tek ülkeyiz. Herkesin tahrik peşinde koştuğu günlerde, biz taraflara her fırsatta barışın tesisini telkin ettik. Bugün de, her iki tarafın da hakkaniyetine, samimiyetine, dostluğuna güvendiği yegâne ülke olarak, barış yolunda en çok çabayı gösteren ülke durumundayız. Nitekim savaşan ülkeler arasındaki en üst düzey temas olan Dışişleri Bakanları toplantısı, Antalya’da yapıldı. İnşallah ateşkes ve barış müzakerelerini yürüten Ukrayna ve Rusya heyetleri yarın İstanbul’da tekrar bir araya gelecek. Toplantı öncesi biz de heyetlerle bir araya gelerek kısa bir görüşme yapacağız.

PUTİN VE ZELENSKİ GÖRÜŞMELERİMİZ OLUMLU

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Sayın Putin ve Sayın Zelenski ile sürdürdüğümüz telefon trafiğinin de olumlu bir istikamette seyrettiğini söyleyebiliriz. Geçtiğimiz hafta Brüksel’de yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde, bu yaklaşımımızı üye ülkelere tüm açıklığıyla bir kez daha anlattık. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde küresel yönetim ve adalet sistemine olan itirazlarımızı dile getirirken de aynı hissiyata sahiptik. Davos’ta “One Minute” diyerek, zulme, işgale, zorbalığa karşı tavrımızı ortaya koyarken de derdimiz barıştı, huzurdu, insan hayatına saygıydı. Türkiye, 40 yıla yaklaşan terörle mücadele tarihinde, yaşadığı onca acıya, maruz kaldığı onca haksızlığa, ödediği onca bedele rağmen, aynı çizgiden sapmamıştır.”

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Putin#Zelenski

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