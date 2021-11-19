Erdoğan-Herzog Ortadoğu görüşmesi

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İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Ortadoğu’nun güvenlik ve istikrarı bakımından da önem taşıdığını belirterek, gerek ikili, gerek bölgesel konularda karşılıklı anlayış içerisinde hareket edildiği takdirde görüş ayrılıklarının da asgariye inebileceğini ifade etti. Bölgede barış, hoşgörü ve birlikte yaşama kültürünün yeniden hâkim kılınmasının zaruri olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu bakımdan Filistin-İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve barış sürecinin yeniden başlatılmasının öncelik taşıdığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İsrail arasındaki temas ve diyaloğun sürdürülmesinin ortak menfaat olduğunu kaydetti.

FETÖ’YE KARŞI İŞBİRLİĞİ

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüşmesinde de bu ülkeyle ilişkileri ve bölgesel konuları konuştu. Erdoğan, FETÖ’ye karşı mücadelede Nijer’in yakın işbirliğini sürdüreceğine inandığını ifade etti. Nijer’de salı günkü silahlı saldırılarda hayatını kaybedenler için taziyelerini de ileten Erdoğan, Türkiye’nin Nijer’in terörle mücadele çabalarını desteklediğini vurguladı.

Muhammed Bazum