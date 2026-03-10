Erdoğan: Hedef yangından uzak kalmak

Haberin Devamı

Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Toplantımızda özellikle İran krizi ve bölgemizdeki yansımalarını ele aldık. Hükümet olarak 28 Şubat’tan beri tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz. Devletimizin tüm kurumlarını seferber etmiş durumdayız. Kriz yönetiminde deneyim sahibi kadrolarımızla bütün gelişmeleri anbean takip ediyor, hiçbir ihtimali göz ardı etmiyoruz. Hedefimiz öncelikle ülkemizi bu yangından uzakta tutmaktır. Bölgemizin istikrarsızlığa sürüklenmesi amacıyla ateşe benzin dökenlere rağmen biz ateşe su taşıyor, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına almanın ve mümkünse söndürmenin samimi mücadelesi veriyoruz.

İlk günden itibaren yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Daha fazla büyümeden krize bir çıkış yolu bulabilmek amacıyla şimdiye kadar 16 liderle görüşmemiz oldu. Bakanlarımız kendi görev alanlarıyla ilgili konuları hassasiyetle takip ediyor. Hiçbir şeyi şansa bırakmıyoruz.

İRAN İKAZ EDİLMİŞTİ

28 Şubat’tan beri savunma ve güvenlik tedbirlerimizin tahkimi noktasında da ihtiyaç duyulan tüm adımları atıyoruz. Kara, deniz ve hava kuvvetleri unsurlarımızla hudut güvenliğimizi her türlü hava ve arazi şartlarında yaklaşık 60 bin personelle sağlıyoruz. 4 Mart’ta İran’dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra ülkemize yöneldiği tespit edilen füze NATO tarafından etkisiz hale getirildi. Akabinde İran makamlarına gerekli ikazlar yapıldı ancak burada şu hususu altını çizerek ifade etmek durumundayım; samimi uyarılarımıza rağmen Türkiye’nin dostluğunu zora sokacak son derece yanlış ve provokatif adımlar atılmaya devam ediyor.

YANLIŞTA ISRAR EDİLMESİN

Milletimizin kalbinde ve zihninde derin yaralar açacak bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuza gölge düşürecek bir hesabın içine girilmemelidir. Türkiye’nin yeri de tavrı da bellidir. Ateşin daha fazla yayılmaması daha fazla kan dökülmemesi için gösterdiği olağanüstü çabalar da ortadadır. Bugünkü hadise bağlamında yanlışta ısrar ve inat edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. Gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle eşgüdüm içinde takip edecek güvenliğimizi tahkim edecek ilave önlemleri almayı sürdüreceğiz. Terörsüz Türkiye sürecimizi sekteye uğratacak bölgemizin huzuruna ve istikrarına darbe vuracak her türlü senaryonun en güçlü şekilde karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum. Kimse yanlış hesap yapmamalı. Siyonist katliam şebekesinin kardeşi kardeşe kırdırma tuzağına düşmemelidir.

SINIRDA HAREKETLİLİK YOK

Muhalefetin sık sık istismar ettiği bir başka konu; hudut güvenliği. Şu an için sınır hattımızda herhangi bir sorun ya da hareketlilik yok. Sınır hattında, hudut kapılarında önleyici tedbirlerimizi artırdık. Çatışmaların başlamasıyla birlikte sivil havacılık ve denizcilik sektöründeki tedbirlerimizi de süratle aldık. Çatışma öncesi dönemde İran seferlerini azaltarak uçuşları gündüz saatlerine çekmiştik. 28 Şubat’tan sonra ise İran, Irak, Ürdün, Lübnan ve Suriye hava sahaları kapandığı için bu ülkelere seferleri durdurduk. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için alternatif planlamalarla seferleri Riyad, Cidde, Medine ve Maskat üzerinden sürdürdük. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 15 gemiyi ve görev yapan 174 Türk denizcimizi yakından izliyoruz. Karayolunda ise taşımacılara olası saldırı risklerine karşı alternatif güzergâh olarak Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan güzergâhlarını kullanmalarını önerdik ilgili ülkelerle koordinasyonu sağladı.”

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erdoğan’a Türkiye hava sahasına giren ve imha edilen balistik mühimmat nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

ÖZEL’E: POLEMİK PEŞİNDE KOŞUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Özgür Özel’e de şu eleştirileri yöneltti: “Etrafımızın ateş çemberiyle kuşatıldığı, füzelerin gökyüzünde uçuştuğu, en küçük bir hatanın büyük sorunlara yol açabileceği böyle bir dönemde halen polemik peşinde koşan, bize sataşarak prim kazanma hesabı yapan bu şahsı ben bir kez daha aziz milletime ferasetine havale ediyorum. Ülkemize kem gözle bakanlar dâhil herkesin çok iyi bilmesini isterim; ne devletimiz ne de hükümetimiz asla ve asla bir acziyet içinde değildir. Türkiye Cumhuriyeti diplomasi, savunma ve istihbarat başlığı olmak üzere her alanda güçlüdür, muktedirdir. Ortada durumu içler acısı halde olan tek bir kişi ve yapı vardır; o da Türkiye’nin ana muhalefet partisi olmayı bir türlü beceremeyen bu şahıs ve yoldaşlarıdır.”





YENİ BİR MÜZAKERE SÜRECİ MÜMKÜN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi’nde düzenlenen 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Program’ndaki konuşmasında da ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle ilgili “Bölgesel istikrarı tehdit eden, geleceğimizi ve gelecek nesilleri tehdit eden her soruna onurlu bir çözüm yolunun bulunabileceğine inanıyoruz. Yeni bir müzakere süreci mümkündür hatta olmalıdır” dedi. Erdoğan,yabancı ülke büyükelçilerine seslenerek özetle şunları söyledi: “Sizleri de vesile kılarak, bugün bir kez daha savaşın bölgemizde daha fazla yayılmadan bir an evvel sona erdirilmesi gerektiğinin altını tekrar çiziyorum. Yeni maceralara girişmenin faturasını sadece çatışan taraflar değil, tüm bölgemiz hatta Avrupa ve Asya dahil tüm dünya ödeyecektir. Ortadoğu coğrafyasının tıpkı bir asır evvel olduğu gibi yeniden ameliyata alınmasını, ameliyat masasına tekrar yatırılmasını kabul etmiyoruz.”

EKONOMİ VE ENERJİ SİSTEMİMİZ SAĞLAM

“Krizin özellikle ekonomik etkilerini asgari düzeyde tutmak için gerekli tedbirleri alıyoruz. Ekonomi yönetimimiz bu anlamda ciddi bir deneyime sahiptir. Merkez Bankamızın rezervleri 200 milyar dolar civarında. Finansal sistemimiz sağlam, sermaye yapısı ve güçlü likidesiyle her türlü riski absorbe edebilecek kapasitededir. Proaktif bir yaklaşımla attığımız adımlar sayesinde piyasalarımız sağlıklı bir şekilde işlemeye devam ediyor. Yurtiçi ham petrol üretimimizi 2025’de bir önceki yıla göre yüzde 26 artışla 48 milyon varile ulaştırdık. Aynı dönemde kaynak çeşitliliğimizi artırmak adına 15 farklı ülkeden petrol tedarik ettik. Enerji boyutunda her şey kontrolümüz altında.”

AB’DEN İYİ HABER

“Burada geleceğe dair umutlarımızı artıran bir haberi de paylaşmak isterim. Avrupa Birliği Komisyonu yayınladığı son taslakla Avrupa Birliği Menşei (Made in EU) şartının gümrük birliği çerçevesinde Türkiye’de üretilen ürünleri de kapsaması gerektiğini belirtti. Bunu doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz.”