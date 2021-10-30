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Erdoğan ‘Hazırlanın’ dedi! AK Parti'de seçim sunumu

#AK Parti#Seçim#Toplantı
Erdoğan ‘Hazırlanın’ dedi AK Partide seçim sunumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısında genel başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Vedat Demiröz sunum yaptı. Saha çalışmaları ilk kez anlatılırken Erdoğan’ın “2023 seçimlerine hazırlanın. Sürekli sahada olun. Tam gaz devam ediyoruz” talimatını verdiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün düzenlenen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz sunum yaptı. Edinilen bilgiye göre toplantıda 2023 yılında yapılacak seçimlerle ilgili planlanan saha çalışması, Meclis açıldıktan sonra ilk kez ayrıntılarıyla anlatıldı.

HER KESİME AYRI AYRI

AK Parti’nin her kademesinin gün gün her kesime özel yürüteceği ‘seçim’ çalışmasının anlatıldığı sunumda, sandık yönetim kurullarının çalışmalarının önemi vurgulandı. Her sandıkta 9 yönetim kurulu üyesinin yer aldığı, sandık temsilcisinin aynı zamanda mahalle başkanı olduğu ve mahalle mahalle her haneye girerek şikâyetleri dinleyeceği kaydedildi. Bu kapsamda, mahallelerde toplumun her kesiminden vatandaşa ulaşıldığı ve sorunların dinlendiği belirtildi.

Erdoğan’ın ise sunumun ardından, “2023 seçimlerine hazırlanın. Çalışmalarınızı hızlandırın. Sürekli sahada olun, yaptıklarımızı iyi anlatın. Tam gaz devam ediyoruz” talimatını verdiği öğrenildi. Erdoğan’ın bu kapsamda il ziyaretlerinin yoğunlaşacağı, bu ziyaretlerde çiftçilerden muhtarlara, her kesimden vatandaşlarla bölgeye ve şehre özel programlarda buluşacağı belirtildi.

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SOSYAL MEDYA KÖYLERDE

Toplantıda sosyal medya da gündeme geldi. Kurmaylar, sahada yapılan çalışmalara göre vatandaşın köylerden şehirlerin her köşesine kadar 7’den 70’e sosyal medyayı takip ettiğini söyledi. Kurmaylar vatandaşın taleplerinden birinin de “dezenformasyonun önüne geçilmesi” olduğunu anlattı.

Bir araştırmada “Özel hayata dokunulmazlık, kişisel verilerin korunması kapsamında sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç duyuyor musunuz?” sorusuna yüzde 82.6 ‘evet’ yanıtının verildiği aktarıldı. Twitter’da yapılan 1 milyon 200 bin paylaşımın yüzde 43’ünün trol hesap olduğu, sosyal medya yasasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

'YAZA BİTİRELİM'

AK Parti’nin Genel Merkez sahası içine yapılacak yeni binasıyla ilgili son çalışmalar da Erdoğan’a sunuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimler öncesinde bu binanın kullanılacağını belirterek, “Geç kalmayalım, yaza bitirelim” talimatı verdi.

 

 

 

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#AK Parti#Seçim#Toplantı

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