Erdoğan: Hata değil yanlışta ısrar kaybettirir

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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Demokrasi, asla ve asla sıfır toplamlı bir oyun değildir. Demokrasinin kazandığı bir yerde kaybeden olmaz. Sandığın itibarının arttığı bir denklemde galip 85 milyonun tamamıdır.

Sandığın itibarına itibar katan her neticeyi partimizin oyları ne olursa olsun Türkiye’nin 75 yıllık çok partili demokrasi mücadelesinde aşınmış yeni bir eşik olarak görüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın olgun duruşu 31 Mart sonrasında siyasetin genel havasını da değiştirmiştir. Bu iklimin geçici bir bahar esintisi değil, Türk siyasetinin hâkim karakteri haline gelmesini ümit ediyoruz.

31 Mart seçim sonuçlarını da göz ardı etmiyoruz. Sonuçlara dair kapsamlı iç muhasebemizi partimizin yetkili organlarında yaptık, yapıyoruz ve yapacağız. Bugün bir kez daha açık ve net söylemek istiyorum. AK Parti milletin partisidir ve inşallah ebediyen öyle kalacaktır. Milletle kurduğumuz gönül köprülerini kimse yıkamaz ve yıkamayacaktır. Siyaset, milletin içinde, milletle omuz omuza, sırt sırta vererek yapılır.

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HALKA MESAFE KONULAMAZ

Halkla araya mesafe koymanın, duvar örmenin, sokakla, çarşıyla, pazarla, mahalleyle bağı zayıflatmanın bizim siyaset geleneğimizde yeri yoktur. Bu konularda eksiğimiz, hatamız, problemimiz, millete karşı bir kusurumuz varsa çok açık söylüyorum mutlaka kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Partimizin ve davamızın geleceği her türlü şahsi kaygının, her türlü kişisel hesabın üzerindedir. AK Parti’nin gerçekten inanmış, kendini adamış milyonlarca neferi var. Hepsi birer özveri abidesi olan bu kardeşlerimizin hakkını ödeyemeyiz. Karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek gece gündüz demeden koşturan, samimi AK Parti neferlerinin emeğini kusura bakmayın ama kibirleri boylarını aşan muhterislere kesinlikle kurban edemeyiz.

Siyasetçisiyle, kaprisli bürokratıyla, lobisiyle, çıkar gruplarıyla kimse partimize gönül verenlerin fedakârlığını şahsi heves ve hesapları için zayi edemez. Biz buna göz yummayız, rıza göstermeyiz.

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NİFAK TOHUMLARI UYARISI

İstişare ve yenilenme sürecimizin sonunda AK Parti olarak yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam etmekte kararlıyız. AK Parti’nin alameti farikası kendini daima yenileme, tazeleme, büyütme, geliştirme, yeni şartlara adapte etme kabiliyetine haiz olmasıdır. Başlatmayı kararlaştırdığımız kongre sürecimizi bunun en önemli vesilesi olarak görüyoruz. Sizlerden bu süreci zehirlemek, aramızda nifak tohumları ekmek için pusuda bekleyen fitne tüccarlarına karşı dikkatli olmanızı bekliyorum.”

YENİ İSİMLERLE DEVAM

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz 50 yıla varan siyasi mücadelemizde attığımız adımları bugüne kadar dedikodulara göre belirlemedik, bundan sonra da belirleyemeyiz” dedi: “Bizim temel bir kriterimiz vardır; o da hakka ve halka hizmet etmektir. Milletin sınıfta bıraktığını biz de baştacı edemeyiz. İnşallah bu süreci kılı kırk yaran bir kuyumcu titizliğiyle yürüteceğiz. Kırarak, dökerek, dağıtarak değil tam tersine toparlayarak, birleştirerek, bütünleştirerek, kucaklayarak ilerleyeceğiz. Saflarımızı genişletecek, sıklaştıracak, partimizi daha da büyütmenin gayretinde olacağız. Yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz.

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Bizim AK Parti’den güç devşirecek isimlere değil, AK Parti’ye güç katacak, ufuk, vizyon, dinamizm, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var. Bu anlayışla partimizin çatısı altında AK Parti rozetiyle ülkeye ve millete gerçekten hizmet etmek isteyenlere kapımızı kapatmıyoruz. Ama siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürünemeyeceğini de geçmiş tecrübelerimizin ışığında çok çok iyi biliyoruz.”

FAHİŞ FİYAT ARTIŞININ HESABINI SORACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yaşanan suni fiyat artışlarını yakından takip ettik, inceledik, sebeplerini tüm yönleriyle araştırdık. Fahiş fiyat artışlarını sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği buradaki herkesin malumudur. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız” dedi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulunan Erdoğan, özetle şunları söyledi:

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* BENİM ÇİFTÇİ KARDEŞİM MAHSULÜNÜ ATEŞE VERDİ: “Alın terleriyle toprağı sulayan emekleriyle ürüne dönüştüren çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Gününü tebrik ediyorum. Çiftçilerimize bereketli bir yıl temenni ediyorum. Çiftçi kardeşlerimize sadece ülkemiz tarımına yaptıkları için değil, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız, müteşekkiriz. 15 Temmuz darbe girişiminde milli iradeyi korumak için öne atılanların en başında biliyorsunuz çiftçilerimiz vardı. Birileri uçakları görünce bankamatik kuyruklarına koşarken, benim çiftçi kardeşim darbecileri engellemek için 1 yıllık mahsulünü ateşe verdi.

* 1 TRİLYON 364 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK: Son 21 yılda hem toprağın hem de toprağı bizim için işleyen çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk. Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için kırsal kalkınma alanında ciddi destek ve hibeler sağladık. Bu sayede tarım-sanayi entegrasyonunu güçlendirdik. Üretimin gelişmesi için son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik.

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* ‘TARIM BİTTİ’ DEMEK ART NİYET: Zaman zaman tarım sektörümüzle ilgili gerçek dışı iddialar gündeme getiriliyor. Her ülke gibi bizim de sıkıntılarımız var ama ‘Türkiye’de tarım bitti’ demek sadece cehaletin değil, büyük bir art niyetin işaretidir.

* AVRUPA’DA LİDER, DÜNYADA İLK 10’DAYIZ: Tarımsal gayri safi yurt içi hasıla bakımından Avrupa’da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Fındık, incir, kiraz ve kayısı üretiminde dünyada açık ara birinci sıradayız. Sebze üretiminde dünyada dördüncü, meyve üretiminde ise beşinciyiz.

* MİLLETİN LOKMASINA GÖZ DİKENLERDEN HESABI SORACAĞIZ: Hayvancılık özel önem verdiğimiz bir diğer alandır. Son dönemde kırmızı ve beyaz et fiyatlarında yaşanan suni fiyat artışlarını tüm yönleriyle araştırdık. Fahiş fiyat artışlarını sadece piyasa şartlarıyla izah edilemeyeceği buradaki herkesin malumudur. Bazı temel gıda ürünlerinin fiyatlarında zaman zaman gördüğümüz ani çıkışların gerisinde piyasa koşullarından ziyade fırsatçılık vardır. Bu ürünlerin arz-talep dengesini bozacak güce ulaşmış kimi çıkar odakları fiyat manipülasyonu üzerinden piyasayı da bozmaktadır. Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasına göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.

* AİLE İŞLETMELERİNE, KADIN VE GENÇLERE DESTEK: Meclisimizde görüşülen düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte inşallah devletimizin ilgili kurumlarının eli daha da güçlenecektir. Hayvansal üretimi ülke genelinde planlı üretime dahil ediyoruz. Aile işletmelerine tüm hayvancılık desteklemelerinde ilk defa ilave destek vereceğiz. İlk defa kadın ve genç üretimcilerimize yüzde 70 ek destek sağlayacağız.”