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Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti: Ateşkes sonrası ilk ziyaret

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#Ankara#Erdoğan#Hamas
Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti: Ateşkes sonrası ilk ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 17:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini kabul etti. İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından Gazze'de ateşkes ilan edilmişti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş'i ve Hamas heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." ifadelerine yer verildi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da yer aldı.

Erdoğan, Hamas heyetini kabul etti: Ateşkes sonrası ilk ziyaret

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#Ankara#Erdoğan#Hamas

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