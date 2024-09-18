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Erdoğan haftaya ABD’ye gidiyor: BM’de barış çağrısı yapacak

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#BM
Erdoğan haftaya ABD’ye gidiyor: BM’de barış çağrısı yapacak
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere önümüzdeki hafta ABD’ye gidecek. Bazı liderlerle de temaslarda bulunacak olan Erdoğan’ın, 24 Eylül’de BM kürsüsünden dünyaya Gazze’de ateşkes çağrısı yapması ve Rusya-Ukrayna savaşında barış mesajları vermesi bekleniyor...

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Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu üst düzey toplantıları önümüzdeki hafta yapılacak “Geleceğin Zirvesi”nde, liderlerin katılımıyla başlayacak. İki gün sürecek zirvede, uluslararası sistemin mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılaması konusunda yeni bir küresel fikir birliği üzerinde uzlaşılması hedefleniyor. Liderler, 24 Eylül Salı gününden itibaren BM Genel Kurulu’na hitap edecek.

3’ÜNCÜ SIRADA KONUŞACAK

Erdoğan’ın, 24 Eylül Salı günü ABD Başkanı Biden’ın ardından 3. sırada Genel Kurul’a hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan’ın hitabında, İsrail’in Gazze’deki operasyonları karşısında dünyanın sessiz kaldığı mesajını vurgulayacağı belirtiliyor. Gündeminde ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler bulunan Erdoğan’ın New York’ta olduğu
sürede başta devlet ve hükümet başkanları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmelerde bulunması öngörülüyor. 

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#ABD#BM

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