Erdoğan haftaya ABD’ye gidiyor: BM’de barış çağrısı yapacak

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Birleşmiş Milletler (BM) 79’uncu Genel Kurulu üst düzey toplantıları önümüzdeki hafta yapılacak “Geleceğin Zirvesi”nde, liderlerin katılımıyla başlayacak. İki gün sürecek zirvede, uluslararası sistemin mevcut ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılaması konusunda yeni bir küresel fikir birliği üzerinde uzlaşılması hedefleniyor. Liderler, 24 Eylül Salı gününden itibaren BM Genel Kurulu’na hitap edecek.

3’ÜNCÜ SIRADA KONUŞACAK

Erdoğan’ın, 24 Eylül Salı günü ABD Başkanı Biden’ın ardından 3. sırada Genel Kurul’a hitap etmesi bekleniyor. Erdoğan’ın hitabında, İsrail’in Gazze’deki operasyonları karşısında dünyanın sessiz kaldığı mesajını vurgulayacağı belirtiliyor. Gündeminde ayrıca Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler bulunan Erdoğan’ın New York’ta olduğu

sürede başta devlet ve hükümet başkanları olmak üzere çok sayıda üst düzeyli temas ve görüşmelerde bulunması öngörülüyor.