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Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesini topladı

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#Güvenlik Zirvesi#Recep Tayyip Erdoğan#Terörle Mücadele
Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesini topladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 17:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştiriliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenen güvenlik toplantısına başkanlık ediyor.

Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletlişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

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#Güvenlik Zirvesi#Recep Tayyip Erdoğan#Terörle Mücadele

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