Erdoğan: Güçlü olmak zorundayız

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Millî Savunma Üniversitesi 16’ncı Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi ile Kuvvet Harp Enstitüleri 8’inci Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni’nde özetle şunları söyledi: “Bugün, 125’i dost ve kardeş ülkelerden gelen misafir askeri personel olmak üzere toplam 301 subayımızın gurur gününe iştirak ediyor, mezuniyet sevinçlerini paylaşıyoruz. 26 farklı ülkeden gelerek burada modern, kapsamlı ve nitelikli eğitimler alan misafir askerlerimizi de aynı şekilde canı gönülden kutluyor, üstlenecekleri görevlerle ülkelerimiz arasındaki dostluk, dayanışma ve iş birliklerini daha da geliştireceklerine yürekten inanıyorum.

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Milli Savunma Üniversitesi’ndeki törende Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Rektör Prof. Dr. Erhan Afyoncu da yer aldı.

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SAVAŞLAR SADECE CEPHELERDE DEĞİL

Klasik harp ortamlarında belirleyici faktörler kuvvet yoğunluğu ve platform sayısıydı. Günümüzde bunlara teknolojinin, enformasyonun, insansız sistemlerin, hızlı karar, destek mekanizmalarının da eklendiğini görüyoruz. Savaşlar artık sadece cephelerde verilmiyor. Siber saldırılar ve dezenformasyon kampanyalarıyla birlikte yürütülüyor. Kamikaze dronlarla kritik altyapılar, enerji nakil hatları, ticaret güzergahları hedef alınıyor.

İnsansız hava ve deniz araçlarının sonuca doğrudan etki ettiği, yapay zekâ merkezli yazılımların harekâtın seyrini değiştirdiği yeni bir denklemle karşı karşıyayız. Keşif ve gerçek zamanlı haber almanın vazgeçilmez birer kuvvet çarpanı olduğu bu yeni ortam, planlamayla birlikte sevk ve idareyi de her zamankinden daha kritik hale getirmiştir. Milli Savunma Üniversitemizde yetişen subaylarımız hem planlama, hem de sevk ve idare noktasında eşsiz bir performans ortaya koyuyorlar. Gazi Mustafa Kemal tuttuğu notlardan birinde ‘Komutanlık çare aramaktan ibarettir. Bunu da harp tarihi öğretir’ diyordu. Farklı misyonlarda görüyoruz ki, komutanlarımız eşsiz zaferlerle dolu olan tarihimizden aldıkları ilhamla, harp tarihinden edindikleri bilgilerle hamdolsun yeni destanlar yazmaya devam ediyorlar. Biz de devlet olarak, uluslararası güvenlik paradigmasının radikal bir dönüşüme uğradığı bu dönemde yeni sistemin kutup başlarından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.

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Törende dönem birincilerine diplomaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi.

MİLLİ GÜVENLİĞİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMEYİZ

Mensubu olduğumuz uluslararası ittifaklarda çok güçlü varlık gösteriyoruz. Biliyorsunuz NATO Liderler Zirvesi’ne Ankara’da başarıyla ev sahipliği yaptık. Değişen güvenlik koşulları ekseninde ittifakın geleceğini Türkiye’de ele aldık. NATO’nun güneydoğu kanadının emanet edildiği bir ülke olarak mevcut gündeme dair değerlendirmelerimizi müttefiklerimizle paylaştık. Ankara zirvesinin bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlamasını temenni ediyorum. Son olarak burada şu hususun da altını çizmek istiyorum. Hangi teşkilata üye olursak olalım, içinde bulunduğumuz zorlu coğrafyada alnımız ak başımız dik bu şekilde yaşamak için güçlü olmak zorundayız. Türkiye’nin güvenliğini kimseye emanet edemez, milli güvenliğimizden asla taviz veremeyiz.

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Savunma sanayiinde yüzde 82 yerlilik oranına ulaştık. Mühendislerimiz, yazılımcılarımız, teknisyenlerimiz, sektörde faaliyet gösteren 4 bine yakın firmamız başarılarına her gün yenilerini ekliyor. Son 12 ayda 11 milyar doların üzerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ederek yeni bir rekora imza attık. Ocak-Haziran dönemi ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30’a yakın artışla 4 milyar 665 milyon dolara ulaştı. Sadece geçtiğimiz ay 803 milyon dolar değerinde ürün ihraç ettik.”

İÇ KALEMİZİ SAĞLAM TUTACAĞIZ

Hem milli güvenliğimizi eksiksiz biçimde tahkim etmek, hem de bunu hukuk, meşruiyet ve demokrasi içinde yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için, her fırsatta söylediğim gibi iç kalemizi sağlam tutacağız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru yol alırken, 86 milyon olarak kardeş ve kaderdaş olduğumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. Özellikle ülkemizi yaklaşık yarım asırlık bir sorundan kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikâye yazmaya başlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.

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LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai ile Vahdettin Köşkü’nde bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, ardından Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Nyumah Boakai

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam