Erdoğan Giresun’da sel bölgesini inceledi: Yıkımsa yıkım, ihyaysa ihya

73.3 MİLYON LİRA ÖDENEK YOLLANDI

“Giresun, 22 Ağustos günü merkeziyle Derelisi ile Espiyesi ile Doğankenti ile Tirebolusu ile Görelesi ile Yağlıderesi ile ancak 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir yağış felaketine maruz kaldı. Bu felakette şu ana kadar maalesef asker ve sivil 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Halen 5 insanımız kayıptır. En son kaybımızı da bulana kadar çalışmalarımız sürecektir. Halen 434 iş makinesiyle temizlik ve rüsubat kaldırma çalışmaları devam ediyor. Toplam 101 bin metreküpün üzerinde rüsubat kaldırılmıştır. Bu rakam 920 bin metreküpe kadar çıkabilecektir. Sadece Dereli’de 80 bin metreküp rüsubat temizliği yapıldı. AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız yürütülen çalışmalar için Giresun’a 73.5 milyon lira ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararla tek seferde 20 milyon liralık kaynağı AFAD’a aktardık. İlçe kaymakamlıklarımıza ve belediye başkanlıklarımıza 13 milyon lira kaynak tahsis ettik.

DERELERE MÜDAHALEYE KONTROL

İlk etapta 120 milyon liralık bütçeyle bent yapımı, ıslah, beton duvar ve kanal inşası ile köprü yapımı gerçekleştirilecek. Harşit Çayı vadisindeki tüm kum-çakıl ocakları kapatılacak, derelere yapılacak müdahaleler mutlak kontrol altına alınacaktır. Görüldüğü gibi yaraları sarmak afetin izlerini ortadan kaldırmak, ilçelerimizi ekonomik ve sosyal olarak yeniden canlandırmak için her türlü tedbiri aldık, yatırımları planladık, çalışmalara başladık. Rabbimiz dünyayı bir düzen üzere kurmuştur bu düzende tabiatın hakkı vardır tabii insanın hakkı vardır. Diğer canlıların da hakkı vardır.

İNTİHARLA EŞDEĞER

Bu tür yerlerde dikey yapılaşma intiharla eşdeğer bir yanlıştır. Şimdi TOKİ olarak konutlar yapacağız. Dükkânlar yapacağız. Ama bu dükkanları konutlarla beraber çok yüksek yapmayacağız. Zemin artı üç, bilemedin dört yapacağız. Niye fazla yapmak istemiyoruz? Allah göstermesin bir depremde ortaya çıkacak olan bir belayla karşı karşıya kalmak istemiyoruz.

Ben de belediye başkanlığı yaptım ya İstanbul’da biraz bilirim bu işleri. Şimdi diyorum biz Dereli’yi yeniden inşa edelim. Bu konuda gerçekten Çevre ve Şehircilik Bakanım çok hassas. Bu işlerde buralarla ilgili projeleri getirdi, gördüm, ben de hayran oldum. Şimdi bu projeleri siz de bize yardımcı olur bunları biz buralarda uygularsak göreceksiniz 6 ay sonra bir sene sonra diyeceksiniz ki ‘Allah sizlerden razı olsun bu ne kadar güzel projeymiş.’ Ama bu arada bu dere yataklarını da ıslah edeceğiz ha. Çünkü oralardan da tehdit almak istemiyoruz.

DERELİ’DE MODERN KONUTLAR

Yıkımsa yıkım yapacağız, inşaysa inşa yapacağız, ihyaysa ihya onu da yapacağız. Ama bizim derdimiz benim Derelili, Doğankentli kardeşim hepsi modern konutlarda, dükkânlarda yerini bulsun. İnşallah altyapı çalışmalarını en güzel şekilde yapacağız. Altyapıyla beraber birkaç köprüyü yıkıp buralarda gayet güzel kemer köprü inşa edeceğiz. Yeniden yağışlar başlamadan hem kayıplarımızı tamamen bulacağımızı hem de acil olarak yapılması gereken işleri tamamlayacağımızı ümit ediyorum. Bakanlıklarımızın, kurumlarımızın her biri kendi sorumluluk alanında yürüttükleri çalışmaları süratle neticelendirecektir. Her bir çalışmanın bizzat takipçisi olacağız. Afetten aldığımız derse uygun şekilde ilçelerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar tek bir anımızı boşa geçirmeyeceğiz.”

İLK DÜĞME YANLIŞ İLİKLENDİ

"Ülkemizde imar ve şehirleşme çalışmaları en başından itibaren sorunlu, sıkıntılı şekilde yürümüştür. İstanbul başta olmak üzere tüm kadim şehirlerimizin etrafı önce plansız, altyapısız, kontrolsüz yapılarla dolmuş sonra buralar ıslah edilmeye çalışılmıştır. Halbuki olması gereken tam tersidir. Önce plan yapılması, sonra buna göre altyapı kurulması, ardından yerleşim yerlerinin inşa edilmesi gerekiyordu. İlk düğme yanlış iliklendiğinde sonrakileri düzeltmek ya hiç mümkün olmuyor ya da çok büyük bedel istiyor. Depremler bize yaptığımız işin yanlışlığını acı bir şekilde göstermiştir. Türkiye ancak son 20 yılda planlı ve altyapı öncelikli bir şehirleşme anlayışıyla buluşabilmiştir. Giresun’da yaşanan sel felaketinden aldığımız dersler önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarda bize ışık tutacaktır. Ancak bu konuda sadece devletin kararlı olması yetmiyor. Milletimizin de devlete gerektiğinde kendi menfaatinden vazgeçme pahasına destek vermesi gerekiyor. Dere yatağına bina yapma baskısından bunalan belediye başkanı eninde sonunda pes eder. Belediye başkanı, bu konuda kararlı davranırken vatandaşımızın da anlayış göstermesi şarttır."

ESNAFA 50 BİN LİRALIK HİBE

Hazine ve Maliye Bakanlığımız afetten zarar gören bölgelerde mücbir durum ilan etmiş, beyannameleri ve ödemeleri ertelemiştir. Sel felaketine maruz kalan esnaflarımıza burası esnaflarımız için çok önemli; tüm esnafımıza yapılan çalışmayla 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamı bu rakamı aşanların da 50 bin liralık kısmı TESKOMB aracılığıyla hibe olarak verilecektir. Yani bu ne demektir? TESKOMB, bu parayı esnaf kardeşlerimin hesabına yatırıyor, esnaf kardeşlerimiz bütün ihtiyaçlarını bununla karşılama imkânı bulacak, bunun ödemesi yok. Ekonomik ve sosyal hayatın süratle normale dönmesi için afetten zarar gören KOBİ’ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği ayrıca devreye sokuldu. Belediyelerin İlbank’a olan borçlarının ödemeleri 6 ay süreyle tehir edilmiştir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Dereli ilçesinde incelemelerde bulunup Bakan Kurum’dan bilgi aldı.

1.2 MİLYAR LİRALIK PROJE

Afetten zarar gören tüm belediyelere altyapı çalışmaları için İlbank tarafından 25 milyon lira hibe desteği sağlandı. Üreticilerimize verilecek tarımsal destekleme ödemeleri erkene alınarak 8 milyon lira ödeme yapıldı. TMO fındık alım tarihini bir hafta öne çekti ve alım noktası sayısını arttırdı. Üreticilerimizin ödemeleri aynı hafta içinde yapılmaktadır. Balık yetiştiricilerimize 8 bin adet kırmızı benekli alabalık hibe olarak dağıtıldı. ORKÖY destekleri kapsamında toplam 5 milyon liralık hibe verilecek. 2020 sonuna kadar Giresun iline özel hayvanlara yapılacak aşılarda bedel alınmayacaktır. Afet kapsamında bölgede 55 bin dekar mera ve yaylanın ıslahı gerçekleştirilecek. Konut işyeri ve diğer hasarlar için 6.5 milyon lira nakdi yardım yapıldı. TOKİ’nin Dereli’de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır. Doğankent’te de 120 konut yapılacaktır. Köylerimizde de 250 köy konutu inşa edilecektir. Altında ahırı üstünde konutu olacak. Bunlar da gerçekten çok güzel konutlar. Giresun’da bir daha böyle afet yaşanmaması için toplam keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir.

ÇALIŞMALARI GÖRDÜ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sel felaketi yaşayan Giresun’un Dereli ilçesinde yapılan enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarını yerinde inceledi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı Ordu-Giresun Havalimanı çevresinde Sahil Güvenlik gemileri denizden, helikopterler ise havadan güvenlik çemberi oluşturdu.

Erdoğan, daha sonra helikopterle sel felaketinin yaşandığı Dereli’ye geçti. Selin vurduğu bölgeyi helikopterle havadan inceleyen Erdoğan, kendisine eşlik eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan yapılan çalışmalarla ilgili kısa bilgi aldı.

DERELİ’DE BRİFİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dereli İlçe Jandarma Komutanlığı’nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da eşlik etti. Toplantıda yapılan çalışmalar ve atılacak adımlar konusunda kapsamlı bir brifing verildi. Erdoğan, Dereli’de sel mağduru olan bazı vatandaşlarla da bir araya gelerek sıkıntılarını ve taleplerini dinledi. Ardından Doğankent’e geçen Erdoğan, arama-kurtarma ekiplerinin çalışmalarını inceledi, kayıp Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile operatör Ali Akbulut’un ailelerini de ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçeye yeni bir hastanenin de sözünü verdi.

HAYDUTLUĞA ASLA EYVALLAH ETMEYİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam Giresun Limanı’nda düzenlenen törenle 2020-2021 su ürünleri avcılık sezonunun açılışını yaptı. Erdoğan yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

DAHA BÜYÜK KAYNAĞIN MÜJDECİSİ

“Tüm balıkçılarımıza Mevla’dan bereketli ve başarılı bir sezon diliyorum. Bu geceden itibaren balıkçılarımız vira bismillah diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7.5 ay boyunca rızıkları denizde arayacak. Allah’a hamdolsun bu sene denizlerimizden müjdeli haberler bekliyoruz. Karadeniz’de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğalgaz keşfi sularının sadece içinin değil, altının da bereketli olduğunu göstermiştir. Tespit ettiğimiz rezervin daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz.

NE HAK YERİZ, NE YEDİRTİRİZ

Oruç Reis gemimiz de Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetlerini sürdürüyor. En kısa sürede Akdeniz’den de Karadeniz’deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz. Türk Milleti olarak biz, ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege’de korsanlığa, haydutluğa asla eyvallah etmeyiz. Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız. Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye’ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretilen yavru balıkları denize bıraktı.