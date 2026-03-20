Erdoğan: Gerilim tırmanırken tedbiri elden bırakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yayınladığı video mesajda, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik etti. Kalpler için huzur, sofralar için bereket, haneler için saadet vesilesi olan 11 ayın sultanına veda edilerek nihayetinde Ramazan Bayramı’na kavuşulduğunu anımsatan Erdoğan, bayramın ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlar, iyilikler ve güzellikler getirmesini temenni etti. “Sağlık ve afiyet içinde ihya edecek bir bayrama daha eriştiren Cenabıallah’a hamdediyorum” diyen Erdoğan, Türkiye’nin gönül coğrafyasının dört bir yanında açılan yaraların maalesef kanamaya devam ettiğini hatırlattı. Erdoğan mesajında şöyle dedi:

HAVA SAHAMIZI İHLALE KARŞI KARARLI BİR TUTUM

“Gazze’deki kardeşlerimiz, ateşkes kurallarını ihlal eden ve insani yardım girişlerini engelleyen İsrail’in saldırıları altında Ramazan Bayramı’nı idrak etmeye çalışıyor. Doğu Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere Filistin’in farklı bölgelerinde ve Lübnan’ın güneyinde işgal ve yıkım politikası tüm şiddetiyle sürüyor. 28 Şubat’ta İsrail’in tahrikleriyle komşumuz İran’a karşı başlatılan saldırılar ve İran’ın üçüncü ülkelere yönelik füze ve dron misillemeleri bölgemizdeki gerilimi daha da tırmandırdı. Bu tedirgin edici manzara karşısında 86 milyonun mesuliyetini taşıdığımızın bilinciyle temkini ve tedbiri elden asla bırakmıyoruz. Hava sahamızı ihlal eden eylemler karşısında çok kararlı bir tutum alırken; milletimizin huzur ve güvenliğini tahkim edecek adımları da atmaya devam ediyoruz.

ÖRGÜTÜN TASFİYESİNE YÖNELİK ADIMLAR ATILACAK

17 ay önce başlattığımız ve stratejik önemi bugünlerde daha iyi anlaşılan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecimizde birçok kritik eşiği suhuletle aşmayı başardık. Devletimizin ilgili birimleri en küçük bir güvenlik açığının oluşmaması ve sürecin sabote edilmemesi için vazifelerini hassasiyetle yerine getiriyor. Suriye’nin kuzeyindeki sorunun uzlaşıyla çözülmesiyle birlikte hem güvenlik endişelerimiz hafifledi hem Suriye’nin toprak bütünlüğü korundu hem de süreç istismara müsait ağır bir yükten kurtulmuş olduk. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun tüm siyasi parti gruplarının desteğiyle kabul ettiği rapor, kapsamlı bir yol haritası sunuyor. Sürecin yasal boyutuna ilişkin mütalaalar, Gazi Meclisimizin çatısı altında inanıyorum ki önümüzdeki dönemde sağduyu ile yapılacaktır. Örgütün tasfiyesine yönelik adımlar da aynı şekilde vakit kaybetmeden atılacaktır. Hedefimiz, bölgemizde sahnelenmek istenen kanlı senaryoları da dikkate alarak başladığımız bu hayırlı işi kazasız belasız menziline ulaştırmaktır.

TÜRKİYE GÜVENDEDİR EMİN ELLERDEDİR

Türkiye Allah’ın izniyle güvendedir, emin ellerdedir. Tecrübeli ve liyakatli kadroların yönetiminde hedeflerine doğru adım adım ilerlemektedir. İktidar ve ittifak olarak gerekirse 24 saat çalışırız, gerekirse 365 gün 6 saat çalışırız ama Türkiye’nin önünün kesilmesine müsaade etmeyiz. Bu düşüncelerle Ramazan Bayramı’nızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bayram tatilinde seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına uyumalarını özellikle istirham ediyorum. Ailelerinizle, sevdiklerinizle huzurlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, liderler, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkilerini, bölgesel ve küresel konuları değerlendirdi.

EN AZ SIKINTIYLA ATLATACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Aralık’ta depremzedelere verilen sözün tutularak 455 bin 327 bağımsız bölümün tamamlandığını hatırlatarak, şu bilgileri paylaştı: “Tüm dünyada belirsizliğin arttığı bir dönemde geçtiğimiz yıl ekonomimizi yüzde 3.6 oranında büyütmeyi başardık. Bu oranla Türkiye, 2025’te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen 3’üncü ülke oldu. Halihazırda Merkez Bankamızın rezervleri 200 milyar dolar seviyesinde. Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki aşırı artışların enflasyonla mücadelemizi sekteye uğratmaması için yoğun gayret gösteriyoruz. Emeklimizin, işçimizin, memurumuzun, esnaf, tüccar, sanayicimizin geçici olmasını ümit ettiğimiz bu zor günleri en az sıkıntıyla geride bırakması için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan kimsenin, hiçbir vatandaşımın en ufak bir şüphesi olmasın.”