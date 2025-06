Erdoğan: Geri dönülmez noktaya gidiyor

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Programı’na katıldı. Erdoğan, Haliç Üniversitesi Kongre Salonu’nda düzenlenen forumda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Sevgili gençler, şunu öncelikle ve özellikle vurgulamak isterim. İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten, çetin bir imtihandan geçiyoruz. Savaş, çatışma, kaos ve istikrarsızlık bulutları medeniyet coğrafyamızın semalarını maalesef kaplamış durumda. Bilhassa son 2 yıldır yüzümüzü nereye çevirsek bir yıkımla, bir dramla, yüreklerimizi sızlatan savaş ve insanlık suçlarıyla karşılaşıyoruz.

Gazze’de 21 aydır modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri yaşanıyor. Siyonist İsrail hükümeti, tüm dünyanın gözleri önünde ahlaksız ve arsız bir şekilde sivilleri, kadın ve masum çocukları acımasızca katlediyor. Her türlü insani yardım girişine engel olmak suretiyle açlığı bir silah olarak kullanıyor.

İSRAİL GAZZE’DE 35 HASTANE BOMBALADI

Sivil yerleşim alanları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bombalanıyor. Vurulan hastanelerde ilaç ve tıbbi ekipman eksikliği had safhaya erişti. Gazzeli kardeşlerimiz çoğu zaman anestezi imkânından yoksun bir şekilde ameliyat edilmeye çalışılıyor. Bugün hastanelerinin zarar görmesinden şikâyet eden İsrail, uluslararası kuruluşların verilerine göre yalnızca Gazze’de şimdiye kadar sağlık birimlerine 700’den fazla saldırı düzenledi. Gazze’de bombaladığı ve saldırdığı hastane sayısı 35’i buluyor. İsrail’in saldırıları sonucunda 1000’e yakın sağlık çalışanı şehit oldu. Gazze’yi dünyanın en büyük toplama kampına çevirenlerin, bugün kalkıp da insanlıktan, savaş hukukundan, savaş suçundan bahsetmesi sadece tutarsızlık değil, aynı zamanda büyük bir utanmazlık ve pişkinliktir.

SES ÇIKARMAYANLAR ORTAK OLMUŞTUR

Elbette Gazze’deki soykırımın birinci sorumlusu Netanyahu hükümetidir. Ancak, Netanyahu ve cinayet şebekesinin katliamlarına tam 21 aydır ses çıkarmayanlar da kabul edelim ki bu suçlara ortak olmuşlardır. Beyaz kefenlere sarılı olarak soğuk betonlara sıra sıra dizilen o masum yavruların kanı, İsrail’in şımarıklığına destek verenlerin veya susanların da ellerine, yüzlerine, alınlarına bulaşmıştır. Netanyahu ve hükümeti, hiçbir kural, hukuk, ahlak, sınır tanımadan aylardır şımarıkça işledikleri zulümler sebebiyle şimdiden adlarını Hitler gibi, Pol Pot gibi çağımızın zalimlerinin yanına utançla yazdırmışlardır.

ELLER TETİKTEN ÇEKİLMELİ

Bir başka gerçek şudur, hem Gazze’deki soykırım hem de İran’la olan çatışmalar maalesef süratle geri dönülmez noktaya doğru gitmektedir. Artık bu haydutluk ve cinnet halinin bir an önce son bulması gerekiyor. Daha fazla yıkım, kan, sivil kayıplar olmadan, bölgemizle birlikte Avrupa ve Asya’yı yıllarca etkileyebilecek korkunç bir felaket yaşanmadan, ellerin tetiklerden ve düğmelerden çekilmesi şarttır. İsrail üzerinde tesir sahibi güçler, Netanyahu’nun oyununa gelmemeli ve nüfuzlarını savaşın derinleşmesinden değil, tüm bölgemizde ateşkes ve sükunetin tesisinden yana kullanmalıdır.

TÜRKİYE HER DESTEĞE HAZIR

Türkiye, bu yönde atılacak her doğru, her samimi adıma destek ve katkı vermeye hazırdır. Çünkü biz, insanlık tarihiyle yaşıt coğrafyamızda daha fazla kaos, çatışma, savaş, zulüm ve sivil ölümü görmek istemiyoruz. Her ne surette olursa olsun, sivillerin, sivil yerleşim yerlerinin, okul, hastane ve ibadethanelerin hedef alınmaması gerektiğini savunuyoruz. Gerek Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta, gerek Suriye’de 13.5 yıl süren ihtilafta, gerek Pakistan-Hindistan arasındaki gerilimde, gerekse komşumuz İran’a karşı düzenlenen saldırılarda tavrımız hep bu yönde olmuştur. Bugün de hiçbir ayrım yapmadan mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz. Bugün de barış diyoruz, diplomasi diyoruz, adalet diyoruz, hürriyet diyoruz. Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz.”

DİJİTAL DEREBEYLERİ

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, ‘Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde de dijital zorbalığa dikkat çekti:

OKULLARA HIZLI İNTERNET: “Teknolojinin hayatın her alanına hem de derinlemesine nüfuz ettiği bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Dijital teknolojileri her sınıfımıza ulaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz proje kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık. Çok kısa bir süre içinde okullarımıza yüksek hızlı internet hizmetini sunacağız. Türkiye’yi neredeyse tüm dersliklerinde etkileşimli tahta kurulumunu tamamlamış ilk ve tek ülke konumuna getirdik.

GİRİŞİMLERE DESTEK: Eğitim teknolojileri sektörümüz ile Bakanlığımız arasında yeni işbirlikleri geliştiriyoruz. Bakanlığımız ve TÜBİTAK arasında yapılacak işbirliği ile 100’ün üzerinde yerli girişimi küresel düzeyde rekabet edebilecek seviyeye taşıyacağız.

VERİ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ: Gelişmeler bize veri güvenliğinin önemini tekrar hatırlattı. Yabancı mesajlaşma uygulamalarının yol açtığı güvenlik zafiyetlerini gazetelerde okuyoruz. Veri güvenliğimizin güçlendirilmesi amacıyla işbirliğimizi artırıyoruz.

DİJİTAL ZORBALIK: Dijital zorbalık ve linç kültürü herkesi tehdit ediyor. Dijital mecralar üzerinden yapılan hakaret, tehdit, iftira, dışlama, küçük düşürme gibi saldırgan davranışlar çocuklarımızın ruh sağlığını ciddi manada tehlikeye atıyor. Travmalar, kaygı bozuklukları ve hatta intihar vakaları dijital zorbalık ve linç kültürünün nasıl bir belaya dönüşebileceğini göstermektedir. Dijital zorbalığın engellenmesi de önceliklerimiz arasında olmalıdır. Geleceğimizin güvencesi evlatlarımızı dijital derebeylerinin insafına terk edemeyiz. Dijital platformların gençlerimizi, çocuklarımıza birer pazar malzemesi olarak görmesine müsaade edemeyiz. Herkes gibi bu şirketler ve platformlar da sorumlu davranmak zorundadır. Tavizsiz duruşumuzu sürdüreceğiz.”