Erdoğan gençlere Sisi’yle görüşmesini anlattı: Siyasette küslük olmaz

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Erdoğan gençlerin sorularına özetle şu yanıtları verdi:



“Sağlıkta şehir hastanelerimiz ayrı bir güç ayrı bir imkan. Bizim fiziki imkanlardan öte, hekimlere ihtiyacımız var. Bu sayının hızla artması lazım. Her geçen gün bu noktada gençliğin tıbba müracaatı ve buradaki cazibe çok daha fazlasıyla artıyor. Her büyükşehirde bir şehir hastanesi kurma hedefimiz var. Birileri gençlerimize çantada keklik olarak bakıyor. Onları da gençlerimiz önümüzdeki haziranda gereken cevabı hiç böyle olmadığını göstererek verecektir.



(Öğrenim kredisinde artış olacak mı?)Gençlik ve Spor Bakanımız, heyeti ile çalışmaları yapıyorlar ve bu çalışmaları yaptıktan sonra lisans, yüksek lisans, doktora bütün bunların ücretlerini belirleyip onaya bana getirecekler. Ondan sonra da açıklamayı yapacağız.

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YEMEK VERECEK BİR MASA ÇIKAR MI

(Sizce 6’lı masa ortak bir aday çıkarabilecek mi? Yoksa çıkaramadan dağılacak mı?) Tabi er veya geç Yüksek Seçim Kurulu’nun seçim takvimi çalışmaya başladığı andan itibaren mecburen adaylarını açıklayacaklar. Şu anda onlar gündemi meşgul etmenin gayreti içerisindeler. Gündemi nasıl meşgul ederiz işte böyle, ‘işte hadi sen bir yemek hazırla sana gelelim, komşu sen bir yemek hazırla sana gelelim’ şu ana kadar yaptıkları bu. Bundan sonra son toplantıyı da malum yapmışlardı ama şimdi bir başka yemek verecek bir masa çıkar mı bilemiyorum.

DAR KAPSAMLI BİR GÖRÜŞME YAPTIK

(Mısır’la ilişkiler) Siyasette küslük olmaz meselesi tabi yarın hangi ülkeyle gelişmeler ne gösterir ayrı bir konu. Fakat tabi Yunanistan rahat durmuyor. Sürekli üzerime üzerimize ileri geri konuşuyor, geliyor falan. Bir de Avrupa Birliği’nde bunlar çok çok farklı kampanyalar yürütüyorlar. Seçimlerden sonraki süreçte yeni bir dönem açılacak. Bizim tabi burada Sayın Sisi ile yaptığımız görüşmede Türkiye Mısır ilişkilerinde olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte ben kendisine onu da söyledim. Bizim Mısır halkıyla olan ilişkilerimiz farklı tarih orada var. Tabi son dönemde 9 yıllık bir süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar Emirinin araya girişiyle bu adımı attık ve o sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar Sayın Sisi ile orada dar kapsamlı bir görüşme yaptık. Çok farklı bazı şeyler daha aramızda orada konuştuk. Daha sonra aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik. Şimdi süreç başladı. İnşallah bakanlarımızla bu süreç devam edecek daha sonra da bir araya gelmek suretiyle inşallah Akdeniz’de çünkü Mısır halkıyla Türk halkının birbiriyle olan bağlantıları çok farklı. Gücü bizim başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yani işte Yunanistan’ın buralara ulaşması olacak iş değil.

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SURİYE İLE YOLUNA GİREBİLİR

Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum. Biliyorsunuz, bizim körfez ülkeleriyle olan küslüğümüzü menfaate çevirmek isteyenler oldu. Tabi bunlar giderilince oyunlar bozuldu. İşte bunların içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri. İşte bizim Birleşik Arap Emirlikleriyle münasebetlerimiz gayet iyi bir konumda. Daha da iyi olacak inşallah. Bu tabi malum bazı çevreleri rahatsız ediyoruz. Bundan sonraki süreçte nasıl Mısır ile bu iş yoluna girdiyse aynı şekilde Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz.”

BELGEYİ İMZALATTI

Programda bir genç, öğrenim kredisi borçlarının faizlerinin silinmesinden dolayı Erdoğan’a teşekkürlerini sundu. Borcunun faizinin silinmesiyle Erdoğan ile buluşmanın aynı güne denk gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren genç, borcunun silindiğine dair belgeyi Erdoğan’a imzalattı.