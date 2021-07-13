Erdoğan, gençlere seslendi: Destanları siz yazacaksınız

UTANÇ LEKELERİ DÖKÜLÜYOR

“Srebrenitsa Soykırımı’nda şehit olan Boşnak kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum. Avrupa’nın ortasında BM’nin gözü önünde işlenen bu katliam insanlık tarihine kara leke olarak kazınmıştır. Aradan geçen 26 yıla rağmen vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya devam ediyor. Keşfedilen her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar bize soykırımı unutmama ve unutturmama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Merhum Aliya’nın dediği gibi unutulan soykırım tekrarlanır. Batının soykırım gerçeğiyle yüzleşmesini sağlamak için bunu yapmak durumundayız. Sizler de takip ediyorsunuz Avrupa’sından Kanada’sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri, birer birer ortaya dökülüyor.

YAFTALAMAYA HAKKI YOKTUR

Öncelikle muhatabımız olan gençlerimizin hassasiyetlerini, kaygılarını, beklentilerini bilmemiz gerekiyor. Ülkemizde bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi kafalarına, kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları genç tanımı milyonlarca insanı yaftalıyor. Çok daha vahimi önceki hafta üniversite sınavı öncesi yaşanan askeri İşbirliği Protokolü meselesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar. Gençlerle ilgili konuşan hiç kimsenin gençlerimizi kendi meşrebince yaftalamaya, onları hafife almaya hakkı yoktur. Gençlere ulaşmak, hassasiyetlerini kaşımakla olmaz, gençlere ulaşmak gençlerin duygularını istismar etmekle de olmaz.

BİR SONRAKİ DURAK ERZURUM

Bir sonraki buluşmamızı Erzurumlu gençlerimizle yapmayı planlıyoruz. Ardından Kahramanmaraş, arka arkaya devam edecek. Gençlerle her buluşmamızda bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız daha da artıyor. Ne diyorlar? ‘Ne olacak bu gençlerin hali’ diyerek sürekli şikâyet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor. Her açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi, dava taşını gediğine koyacak bir gençlik geliyor.

İHYA VE İNŞA EDECEKSİNİZ

Gençlerimizin aileye, ailevi değerlere sahip çıkmaları, geleceğe dair ümitvar olmaları son derece önemlidir. Bu tablo bize Türkiye’nin gençlerinin çoğu zaman onlar adına ahkam kesenlerden çok daha doğru, sağduyulu şekilde hayatını, ülkesini ve dünyayı okuduğuna işaret ediyor. Ben sizlerden ümitliyim. Sizler ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerine sahip çıkan, değer veren ve yatırım yapan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerini ihmal eden, daha kötüsü gençlerine sırtını dönen milletlerin ise bugünü de istikbali de karanlıktır. Sizlerin gayretleriyle gelecekte daha büyük başarılara imza atacak, çok daha iyi konumda olacağız.

DESTANLARDA SİZ VARDINIZ

Aklınızda, inancınızla, ahlakınızla, kabiliyetinizle mücadeleye devam ettiğiniz müddetçe üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir zorluğun, aşamayacağınız hiçbir engelin olmadığına inanıyorum. Kim var diye seslenince sağına ve soluna bakmadan fert fert ben varım cevabını verici bu gençlik bizim hem umudumuz hem gurur kaynağımızdır. Çanakkale Zaferi’nden 15 Temmuz destanına kadar her yerde siz vardınız, bundan sonraki destanları da siz yazacaksınız. Malazgirt’ten Söğüt’e İstanbul’un fethinden cumhuriyetin kuruluşuna tarihimizin tüm dönüm noktalarında yine siz vardınız bundan sonraki tüm zaferlerimizin altında sizin imzanız olacaktır, hiç şüpheniz olmasın. Dün kılıçla yol açan sizlerdiniz, kalemle medeniyet inşa eden sizlerdiniz. Yarın bilgisayarla geleceğin kodlarını yazan da yine sizler olacaksınız. Sizler bu medeniyetin çocuklarısınız, bu milletin evlatlarısınız, bu toprakların gençlerisiniz. Sizler hem bizim hem ailelerimizin istikbalisiniz.”

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