Erdoğan, ‘Genç İstihdam Hamlesi’ni duyurdu: İlk 6 aylık maaşı biz karşılayacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Genç İstihdam Hamlesi- Güç Tanıtım Programı’nda özetle şunları söyledi:



“Türkiye’nin 23 yıldır devam eden kalkınma maratonu tüm hızıyla sürüyor. Muhalefetin başını çektiği marjinal çevreler bu ülkenin gençlerine sokağı adres gösterirken, biz gençlerimizle birlikte ekonomideki hedeflerimize gençlerimizle birlikte yürüyoruz. Boğazlarına kadar battıkları rüşvet ve yolsuzluk çamurundan, duygularını manipüle ettikleri gençlerin omuzlarına basarak kurtulamaya çalışanlara rağmen biz gençlerimizi el üstünde tutuyor, onlara destek oluyoruz. Eğitim ve istihdam arasındaki kopukluğu giderecek, sistemin aksayan yanlarını da tamir edecek adımlar atmayı da sürdürüyoruz. Gençliğin Üretim Çağı Güç Programı da bunlardan biridir.



5 TEMEL DESTEK ALANI

5 temel destek alanını kapsayan programla her gencimizin yeteneklerini geliştirebildiği, kabiliyetini işgücü piyasasına aktarabildiği iş piyasasına başlarken bir devleti yanında hissettiği bir sistem kurmayı hedefliyoruz. Staj imkânlarından beceri kazandırmaya, mesleki yönlendirmeden ücret desteklerine, eğitim ve istihdamda yer almayan gençlerimize yenilikçi modellere kadar gençlerimize ve işverenlerimize yeni destekler sunacağız.

1. STAJ DESTEKLERİ



“Güç Programımız kapsamında ilk adımı staj destekleriyle atıyoruz. İŞKUR bünyesindeki staj portalı ile evlatlarımız uygun staj imkânlarına erişebiliyor. İşverenlerimiz de iş ilanlarını yayınlayabiliyorlar. Şimdi bu sistemi bir üst seviyeye taşıyoruz. Ulusal Staj Programı’nı İŞKUR’un uhdesine devrettik ve mevcut staj portalıyla birleştirdik. Aynı şekilde, 10’dan fazla çalışanı olan kamu ve özel sektör işletmelerindeki stajyer çalıştırma yükümlülüğünü titizlikle uygulayacağız. Aktif işgücü programından yararlanan işletmelere de en az yüzde 10 oranında stajyer alma zorunluluğu getiriyoruz. Staj döneminde gençlerimizin ücret ve prim maliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. İşyeri ve stajyer eşleşmesini kolaylaştırmak için iş ve meslek danışmanlığı hizmeti vererek gençlerimizin yanında olacağız. Staj desteklerimize önümüzdeki üç yıl için 27 milyar liralık bütçe ayırdık. Mevcut staj kapasitesine ilave 3 yılda 800 bin gencimizin daha staj süreçlerine devlet olarak destek sunacağız. Staj başvurularını 6 Ocak (bugün) itibarıyla İŞKUR üzerinden almaya başlıyoruz.”

2. 750 BİN GENCE ‘MESLEK’



“Güç programı kapsamında ‘Geleceğim Meslekte’ uygulamasını hayata geçiriyoruz. Uygulama çerçevesinde YÖK, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Çalışma Bakanlığımız arasında güçlü bir işbirliği tesis ettik. Mesleki ve teknik liselerin son sınıflarındaki öğrencilerimizin bilgilerini İŞKUR sistemine aktardık. Meslek yüksek okullarımızın son sınıflarında eğitimleri sürdüren öğrencilerimiz bilgilerini de yakında İŞKUR Veri Tabanı’na dahil edeceğiz. Her öğrencimize kendileriyle yakından ilgilenecek ‘İş ve Meslek Danışmanı’ atayacağız. Başta savunma sanayisi olmak üzere, öğrencilerimizi aileleri ve danışmanlarıyla uyum içinde yönlendirip farklı sektörlerdeki işverenlerimizle bir araya getireceğiz. Bu suretle, her sene yaklaşık 250 bin meslek lisesi ve meslek yüksekokulu son sınıf öğrencimizi İş ve Meslek Danışmanlarıyla buluşturacak, 3 yılın sonunda toplam 750 bin gencimizi iş hayatında hazır hale getireceğiz.”

3. NYOP PROGRAMINI BAŞLATIYORUZ

* “Türkiye’nin geleceğinde önemli roller üstlenecek her bir gencimizi ihtiyaç duyulan alanlara kazandırmakta kararlıyız. NYOP programını işte bu amaçla başlatıyoruz. Bu programla gençlerimiz yeni beceriler kazanacak ve farklı alanlarda görev alarak uygulamalı deneyim elde edecekler.

* Programa katılan her gencimize günlük 1375 lira cep harçlığı vereceğiz. İş kazası, meslek hastalığı ve genel sağlık sigortası primlerini de İŞKUR üzerinden devlet olarak biz üstleneceğiz. Bu suretle önümüzdeki 3 yıl boyunca her sene 150 bin, 3 yılın sonunda ise toplam 450 bin gencimize eğitim vereceğiz.

* 108 milyar lira kaynak ayırdığımız bu programla eğitim ve istihdamın dışında kalmış gençlerimizi üretim sürecine yeniden dahil etmiş olacağız.

4. ‘İLK ADIM’ PROGRAMI



“Temmuz 2024 - Haziran 2025 döneminde yaklaşık 1.5 milyon kişinin ilk kez sigortalı olarak veya kendi işini kurarak iş gücü piyasasına girdiğini görüyoruz. Burada dikkat çeken husus; yüzde 42’lik önemli bir kesimin ilk işe giriş yaşının 30 ve üstü olmasıdır. Bu tablo; hem iş hayatına katılımın hem de aile kurma süreçlerinin belirgin şekilde uzadığını ve geciktiğini göstermesi bakımından önemlidir. Bu süreleri kısaltmak için devreye aldığımız dördüncü program ‘İlk Adım’ programıdır.

* Özel sektörle işbirliğinde tasarladığımız bu programla; 18-25 yaş arası gençlerimizin işe girdikten sonraki ilk 6 aylık maaşlarını biz karşılayacağız. 6 aya kadar tüm sigorta primlerini de biz ödeyeceğiz. Üstelik bunun karşılığında işverenlerimize herhangi bir istihdam garantisi şartı getirmeyeceğiz.

Projeden en az bir çalışanı olan küçük ölçekli esnaflarımızı da yararlandıracağız. 216 milyar lira kaynak ayırmayı öngördüğümüz bu programdan 3 yılda 750 bin gencimizi faydalandırmayı amaçlıyoruz.

5. GÜNLÜK CEP HARÇLIĞI 1375 LİRA



“Güç hamlemizin beşinci ve son ayağını ‘İŞKUR Gençlik’ programı teşkil ediyor. Geçtiğimiz yıl uygulamaya aldığımız program, gençlerimiz tarafından büyük bir ilgi ve teveccühle karşılandı. Haftada 1 ila 3 gün çalışarak gelir elde eden öğrencilerimizin sayısı bir yılda tam 150 bine ulaştı. Şimdi bu projeyi daha da güçlendiriyoruz. Günlük 1083 lira olan cep harçlığını 1375 liraya yükseltiyoruz. Böylece İŞKUR Gençlik programı dahilinde haftada 3 gün görev alan her bir gencimizin gelirini aylık 15 bin liradan 19 bin liraya çıkarıyoruz. Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracak 445 milyar liralık devasa bir kaynağı bu programa tahsis edeceğiz.”

‘EV GENCİ’ GENÇLERİ İNCİTİYOR



Cumhurbaşkanı Erdoğan “Son yıllarda ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerimizin oranında kayda değer bir düşüş yaşanıyor” diyerek şöyle devam etti: “Bu şüphesiz kıymetli bir kazanımdır. Ancak bu kazanımı kalıcı hale getirmek zorundayız. Zaman zaman ‘gençler iş beğenmiyor’ diyorlar. Bu tarz, gençlerimize haksızlık eden genellemelerin yapıldığını görüyoruz. Bunun da ötesinde ‘ev genci’ gibi incitici ifadelerle gençlerimizin hedef alındığını da şahit oluyoruz. Bu ülkenin aydınlık yüzlerini edilgen bir konuma iten, onların potansiyelini yok sayan hiçbir yaklaşımı kabul etmedik ve etmeyeceğiz. İşverenlerimizin haklarını nasıl gözetiyorsak, gençlerimizin taleplerine de büyük bir hassasiyetle kulak vermemiz gerekiyor. İşverenlerimize bu noktada kritik bir sorumluluk düşüyor. İş hayatına ilk adımını atmaya hazırlanan gençlerimizi, niteliklerine uygun işlerde istihdam etmeli, adil ücret, gelişim imkânı ve ön görülebilir çalışma koşullarını kendilerine sağlamak mecburiyetindeyiz.”