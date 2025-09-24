Erdoğan: Gazze’deki soykırımdır faili de Netanyahu’dur

Haberin Devamı

* Erdoğan, sunucu Bret Baier’in “Gazze’de yaşananları soykırım olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna, “Başka türlü bunun izahı mümkün değil. Bu dört dörtlük bir soykırımdır. Bu soykırımın faili Netanyahu’dur” yanıtını verdi.

* “Netanyahu, çok acımasız bir şekilde bu soykırımda on binleri katletmiştir. Biz Türkiye olarak tamamıyla bu soykırımın karşısındayız” değerlendirmesini yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de ayrıca 125 binden fazla yaralının da olduğunu ve ciddi sayıda yaralıyı tedavi için Türkiye’ye getirdiklerini anlattı.

* Erdoğan, Baier’in, ‘Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması’ konusundaki sorusuna, bu durumun sadece Hamas’ın üzerine yıkılmasının yanlış olduğunu belirterek, “Öbür tarafta Netanyahu’nun yaptıklarını nasıl bir kenara koyabiliriz?” diye cevap verdi.

* İsrail’in Gazze’yi vurmasına ilişkin oradaki durumu gösteren birçok fotoğrafı yaptığı konuşmalarda gösterdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şunu söyleyebilir miyiz: Hamas, silah bakımından İsrail’den daha güçlüdür diyebilir miyiz? Mümkün değil. İsrail bu silahları 7’den 70’e, kadın, çoluk çocuk, yaşlı demeden acımasızca kullanıyor” ifadelerini kullandı.

SAVAŞLAR BİTTİ Mİ, HAYIR

Gazze’deki insani krizin sona ermesine ilişkin bir soruya yanıt veren Erdoğan, “Hatırlarsanız Sayın Trump bir ifade kullandı. ‘Rusya-Ukrayna Savaşı’nı ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hâlâ devam ediyor. Aynı şekilde ‘Gazze savaşını ben bitiririm’ dedi. Bitti mi? Hayır” değerlendirmesinde bulundu.

Bir soru üzerine ‘Hamas’ı bir terör örgütü olarak görmediğini’ ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aksine onları bir direniş örgütü olarak görüyorum” dedi.

* Türkiye’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile nitelikli bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim gerek Rusya ile gerekse Ukrayna ile önemli ilişkilerimiz var. Biz hiçbir zaman bu ülkelerle ayrışık bir anlayış içerisinde olmadık. Biz savaşın olmasını asla arzu etmezdik” dedi.

* Erdoğan, NATO’nun, Türkiye gibi hem Rusya hem de Ukrayna ile daha barış içerisinde bir modeli uygulayabileceğini belirtti.

* Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin NATO üyesi güçlü bir ülke olarak 50 yılı aşkın süredir Avrupa Birliği’ne (AB) alınmamasının haksız bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

BEYAZ SARAY’DAKİ TRUMP GÖRÜŞMESİ

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede, Türkiye’nin F-35 sürecinin nasıl gündeme geleceğiyle ilgili soruya da yanıt verdi. Erdoğan, Türkiye’nin daha önce F-35 programının ortağı ve üreticilerinden biri olduğunu anımsatarak, Türkiye’nin F-35 alımı için 1,4 milyar dolarlık ödeme yaptığını, ancak uçakların teslim edilmediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ‘stratejik ortaklığa uygun olmadığını’ vurguladı.



* Erdoğan, iki ülke arasında ticaretin gelişimi konusunda, “Bence çok daha iyi bir konuma geleceğine inanıyorum, özellikle birinci sırada savunma sanayi alanında” dedi.