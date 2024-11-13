Erdoğan: Gazze’de çevre kıyımı da var

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakü’de düzenlenen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nde özetle şunları söyledi: “Böyle anlamlı bir buluşmada, gerçekten iklim krizinin menfi etkilerinin en yoğun hissedildiği ülkeler arasındayız. 2053 yılı için net sıfır emisyona ulaşma ve yeşil kalkınma vizyonumuz ekseninde kilit sektörlerimizi dönüştürüyoruz. Yeşil finans stratejisini uygulama ve ulusal yeşil taksonomi oluşturma gayretlerimiz devam ediyor. Emisyon ticaret sistemini de ihtiva eden iklim kanunumuzu çok yakında Meclisimize sunacağız.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

COP29 öncesinde 2 yıllık şeffaflık raporumuzu ve uzun dönemli iklim stratejisi yazmanlığa ilettik. 2024-2030 yıllarını kapsayan iklim değişikliği azaltım ve uyum stratejisi eylem planlarımızı uygulamaya aldık. Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerjinin payını yüzde 59’a yükselttik. Bu oranla Avrupa’da 5’inci, dünyada 11’inci sıradayız. 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için temel önceliklerimiz yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve nükleer enerjidir.

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SIFIR ATIK KATKISI

Bugün 31 bin megavat olan rüzgâr ve güneş enerjisi kurulu gücümüzü, 2035 yılında 120 bin megavata çıkaracağız. Nükleer enerjide ise 2050 senesinde 20 bin megavatlık bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Elektrikli milli otomobilimiz TOGG’u yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Eşim Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ve küresel düzeye taşınan Sıfır Atık Projesi, iklim değişikliği ile mücadelemize ilave güç katıyor. Bu sayede projenin başlangıcından bu yana 5.9 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçtik. Su kaynaklarımızın etkin kullanımı için su verimliliği seferberliği ilan ettik.

Milli Ağaçlandırma Günü olarak belirlediğimiz her 11 Kasım’da milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz.

İSRAİL HESAP VERMELİ

Gelecek nesiller için adil, sürdürülebilir ve doğaya saygılı bir dünya inşa etmek için, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’nda Gelecek Paktı’nı kabul ettik. Bugün burada gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakmayı konuşurken, İsrail’in Filistin ve Lübnan’ı hedef alan hukuk, ahlak ve vicdan dışı saldırıları devam ediyor. Mevcut hükümet maalesef çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi, büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yeraltı sularına sızan kimyasallar, Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür. Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz.”

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ALİYEV’DEN AMERİKAN BASININA: KENDİLERİNE BAKSINLAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD basınının Azerbaycan konusunda yaptığı eleştirel haberlere tepki göstererek, “Dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ülkesinin sahte haberler yapan basını bizi ‘petrol ülkesi’ şeklinde adlandırıyor. Kendilerine bakmaları iyi olacaktır” dedi.

Aliyev, Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi’nin (WLCAS) açılışındaki konuşmasında yenilenebilir enerjide önemli yatırımlar yaptıklarını ve yeşil enerjiye yatırımlarına devam edeceklerini ifade ederek, “Ayrıca ortaklarımızla enerji güvenliğinde bir başka önemli projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Bu proje Karadeniz-Hazar Enerji Masası’dır” dedi. Aliyev bu projeyle Avrupa’ya yeşil enerji ihraç edebileceklerini vurguladı. Dünyanın ilk endüstriyel petrol kuyusunun 1846’da Bakü’de açıldığını anımsatan Aliyev “Batılı ülkeler o zamanlarda Azerbaycan’ı petrol ülkesi diye adlandırsaydı bu sorun olmazdı. Ancak günümüzde bunu yaptıklarında bu adil olmuyor ve sadece eksik siyasi bilgi ve kültüre işaret ediyor” şeklinde konuştu.

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Aliyev, Azerbaycan’ın küresel petrol üretiminde yüzde 0.7 paya sahip olduğuna işaret ederek, “Ancak dünyanın en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi ülkesinin sahte haberler yapan basını bizi petrol ülkesi şeklinde adlandırıyor. Kendilerine bakmaları iyi olacaktır” dedi.

Azerbaycan’ın COP29’a ev sahipliği yapacağının belirlenmesiyle benzer eleştirilerin hedefinde yer almasına tepki gösteren Aliyev, şöyle konuştu:

“Batılı sahte haberler yapan basın ve sözde bağımsız sivil toplum kuruluşları ve bazı siyasetçiler ülkemiz hakkında dezenformasyon yaymak için yarışıyor gibiydiler. Bizi petrol sahibiyiz diye suçlamak, Bakü’de yılda 250 günden fazla güneşli güne sahibiz diye suçlamakla aynı şeydir. Ülkeler başka kriterler üzerinden eleştirilmelidirler.”

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Aliyev, Avrupa’da çok sayıda ülkenin Azerbaycan’dan doğalgaz almasına rağmen bu tür eleştiriler gelmesinin “siyasi ikiyüzlülük” olduğunu söyledi.

Bazı Batılı ülkelerde COP29’un boykot edilmesinin konuşulduğunu belirten Aliyev, konuşmasını “Onlara kötü haberim var. COP29’a 169 ülkeden 72 bin kişi kayıt yaptırdı. Konferansa 80 ülkeden devlet ve hükümet başkanı iştirak ediyor. Tüm dünya Bakü’de toplandı. Tüm dünyaya ‘Azerbaycan’a hoş geldiniz’ diyoruz” şeklinde tamamladı.

LİDER TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü’deki temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu ve Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi. Erdoğan’ın, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’i kabulünde iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Erdoğan Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini artırmak için gayretlerin süreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Ukrayna, Filistin ve Lübnan başta olmak üzere bölgedeki çatışmaları sona erdirmek için Türkiye’nin çabalarının devam ettiğini de ifade etti. Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde iki lider, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkilerini daha ileri götürme iradesini karşılıklı teyit etti. Erdoğan görüşmede Aliyev’e COP29’daki ev sahipliği için teşekkür etti.

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EMİNE ERDOĞAN LİDER EŞLERİYLE: ‘DÜNYA ORTAK EVİMİZ’ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, açılışta Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’un eşi Aygül Caparova ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya gelerek sohbet etti. Emine Erdoğan “Dost ve kardeş Azerbaycan’ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı Dünya Liderleri İklim Zirvesi’nin ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum. Zirve, sınırların ötesine uzanan bir dayanışmanın, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü bir ifadesidir” dedi. Emine Erdoğan, ‘Ekolojik Eğitim’ başlıklı etkinlikte de iklim gönüllüsü gençlerle buluştu, özetle şunları söyledi: “Türkiye olarak 2017’de himayemde başlattığımız, kısa sürede küresel bir harekete dönüşen Sıfır Atık Projesi de gücünü bilhassa gençlerden alıyor. 7 senede 7 kıtaya yayılan projemiz, doğanın geçirdiği tahribatın tamirinin hala mümkün olduğunu gösteriyor.” Emine Erdoğan sosyal medyadan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile küresel iklim hedeflerine ulaşma yolunda fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.