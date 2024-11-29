Erdoğan: Gazze’de ateşkes girişimi çok geç ama önemli bir adım

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TARİHİNDE ilk kez Umman’dan Türkiye’ye devlet başkanı düzeyinde ziyaret yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık’ı Beştepe’de ağırladı. İki ülke arasında çeşitli alanlarda 10 anlaşma imzalandı. İmza töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

İADEYİ ZİYARETTE BULUNACAĞIM

“Bu ziyaret Umman’dan ülkemize devlet başkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyareti teşkil ediyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Umman’a iadeyi ziyarette bulunmayı öngörüyorum. Köklü tarihi ve kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Umman’la ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Değerli kardeşimle birlikte münasebetlerimizi her alanda çok daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından sergilediği güçlü dayanışma için kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

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ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYUYOR

Burada şunu da büyük bir memnuniyetle ifade etmem lazım; kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere bölgemizi ilgilendiren birçok meselede elini taşın altına koymak suretiyle barışın tesisi için sarf ettiği çabalar takdire şayandır. Gerek Türkiye-Umman ilişkilerine, gerek bölgemizin barış ve istikrarına katkılarından ötürü Sultan Heysem bin Tarık’a Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı’nı takdim ettim. Şahsımıza tevcih etmiş oldukları El Said Nişanı için de kendisine şahsım, milletim adına teşekkür ediyor, Rabbim iki ülke kardeşliğini daim eylesin diyorum.

BARIŞ İÇİN HER DESTEĞİ VERECEĞİZ

Bölgemizde yaşanan gelişmeleri de etraflıca gözden geçirdik. Ummanlı kardeşlerimizin uluslararası ve bölgesel sorunların diyalog yoluyla aşılmasına yönelik çabalara verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Bu konularda Umman’la istişare ve işbirliğine önem veriyor, benzer görüşleri paylaşıyoruz. Bilhassa İsrail’in Filistin’deki katliamlarına ve bölge güvenliğini tehdit eden saldırılarına karşı İslam dünyasının daha somut ve kapsamlı işbirliği yapması gerektiğine vurgu yaptık. Lübnan’da ateşkesin teminine yönelik müzakerelerin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Ülkemizin Lübnan’da barışın ve istikrarın sağlanmasında her türlü desteği vermeye hazır olduğunu bir kez daha vurguluyorum. Ancak Gazze’de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın da altını çizmek istiyorum.

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BIDEN’IN ATEŞKES İÇİN YENİ GİRİŞİMİ

Amerikan Başkanı Biden’ın Gazze’de ateşkes için yeni bir girişim başlatacaklarını duyurması çok geç kalmış ama önemli bir adımdır. Bu çatışmaların en başından bu yana kalıcı ateşkes sağlanması için gerek ara buluculuk olsun, gerek garantörlük olsun, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazır olduğumuzu defaatle ifade ettik. Bugün de aynı yerdeyiz. Gazze’de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz. Lübnan gibi Gazze’de de bir an önce ateşkes sağlanması ümidiyle.”

SIVILAŞTIRILMIŞ GAZ ALACAĞIZ

- ERDOĞAN Umman’la işbirliğine ilişkin şu bilgileri verdi: “Görüşmelerimizde çeşitli alanlara yayılan ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi için atılabilecek adımları değerlendirdik. İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak arzusundayız. Bu amaçla Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği mekanizması dahil istifade edebileceğimiz seçenekleri ele aldık. Dış ilişkiler, ekonomi, sanayi, yatırım, sağlık, kültür, tarım ve hayvancılık gibi başlıklarda işbirliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ortak bildiri kabul edildi.

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5 MİLYAR DOLAR

Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi, mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Müteahhitlik firmalarımız, Umman’da bugüne kadar yaklaşık 7 milyar dolar değerinde projeyi başarıyla tamamladı. Aziz kardeşimle şirketlerimizin Umman 2040 vizyonuna yapabilecekleri katkılara da değindik. Bu vesileyle Umman heyetinin yarın (bugün) Türk iş dünyasının temsilcileriyle yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını temenni ediyorum. BOTAŞ ile Ummanlı muhatabı arasındaki anlaşma uyarınca, 2025 yılından itibaren Umman’dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Görüşmelerimizde savunma sanayi işbirliği de gündeme geldi. Umman’ın Türk ürünlerini tercih etmesinden iftihar ediyoruz.”

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TARIK: TÜRKİYE’NİN DURUŞUNU DESTEKLİYORUZ

- Umman Sultanı Heysem bin Tarık ise konuşmasında, “Bölgesel işbirliğini güçlendirmek için el ele vererek çalışmalıyız. Bu bağlamda bizler Umman olarak bölgemizi ilgilendiren uluslararası meselelerde Türkiye’nin pozisyonunu ve duruşunu desteklediğimizi ifade etmek isteriz. Filistin konusunda da iki devlet temelli çözümünün hayat bulması için işbirliğine devam edilmesi gerekiyor. Herkes için adalet ve barışın tesisi için bu amaç gerçekleştirilmelidir” mesajı verdi.