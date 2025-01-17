Erdoğan: Gazze zalime boyun eğmedi

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Beştepe’de Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “21 yıl sonra gerçekleşen bu ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanına hükümet üyeleri, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, iş insanları, sanatçılar ve basın mensuplarından oluşan kalabalık bir heyet eşlik ediyor. Ben de önümüzdeki dönemde Moğolistan’a bir iadeyi ziyarette bulunmayı istiyorum. Bugün bakanlıklarımız ve kurumlarımız arasında eğitim, çevre, gençlik ve spor, enerji, ulaştırma gibi muhtelif alanlarda belgeler imzalandı. Şirketlerimize karşılıklı yatırımlar ve ortak projeler gerçekleştirmeleri için buradan çağrı yapıyorum. Ticaret noktasında ilk etapta hedefimiz olan 100 milyon dolar rakamını geçtik. Bu rakamın gerçek potansiyelimizin çok gerisinde olduğunu düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ticaretimizi arttırıcı tedbirler üzerinde durduk.

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BAYKAR’I ZİYARET EDECEK

Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti, Ankara’da savunma sanayi ürünlerimizi de bizzat başta TUSAŞ olmak üzere incelediler. İstanbul’da da yarın (bugün) BAYKAR’ı ziyaret etmek suretiyle temaslarını sürdürecekler. Ziyaret kapsamında Moğolistan’ı dünyada başarıyla temsil eden Morin Khuur orkestrası da İstanbul’da bir konser verecek. Sayın Cumhurbaşkanı güçlü bir gitaristtir. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyeti Van şehrimizi de ziyaret etmek suretiyle 2022 yılında Türk ve Moğol arkeologların çalışmalarıyla keşfedilen İlhanlı Hükümdarı Hülâgû Han’ın yazlık sarayının kazı alanında incelemelerde bulunacaklar.

ARABULUCULARA TEŞEKKÜR

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatın başta 467 gündür İsrail zulmüne sabırla direnen Gazze halkı olmak üzere tüm Filistinli kardeşlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Mutabakata varılmasında emeği geçen Katar ve Mısır başta olmak üzere arabulucu ülkelere teşekkür ediyoruz. Çoğu kadın ve çocuk 50 binden fazla şehit vermelerine rağmen Gazze teslim olmamış, teslim alınamamış, Gazzeliler zalime boyun eğmemiştir. Dün gece boyunca Gazze sokaklarına taşan sevinç, coşku, gurur, işte bu sarsılmaz imanın ve kahramanca mücadelenin eseridir.

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YARALARI SARMA ÇALIŞMASI

Şimdi bizleri İsrail’in Gazze’de yol açtığı büyük yıkımı ortadan kaldırmak, insani yardımları kesintisiz şekilde bölgeye ulaştırmak gibi çok önemli işler bekliyor. İnsanlık ittifakı olarak özellikle bundan sonra hem ateşkese uyulması hem de Gazze’de yaraların sarılması için daha fazla çalışmamız gerekiyor. Gazze öyle, Suriye öyle. Her iki tarafta da bu yükümüzü yüklenerek inşallah yola devam edeceğiz. İsrail’in mutabakata rağmen saldırılarını ve katliamlarını bugün (dün) de sürdürmesi, endişelerimizi haklı olarak arttırmaktadır. İsrail Hükümeti’nin ateşkesi ihlal ve istismar etmesine izin verilmemelidir.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ

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Uluslararası toplum 50 bin evladını kurban vermiş, Gazze halkına karşı bu hukuki ve ahlaki sorumluluğu getirmelidir. Bizim yıllardan bu yana söylediğimiz üzere, Ortadoğu’da kalıcı barış ve istikrar ancak Filistin’e barış gelmesi ve Filistinlilerin maruz kaldığı adaletsizliğin sona ermesiyle mümkündür. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin kurulmasına yönelik barış müzakerelerine de bir an önce başlanması gerektiğini düşünüyoruz. Ülkem ve milletim adına ser veren ama Gazze’yi işgalcilere vermeyen kardeşlerimi bir kez daha saygıyla selamlıyor, Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.”

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TÜRKİYE’YE MÜTEŞEKKİRİZ

Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa da şöyle konuştu: “Dünyada ve bölgesel çapta Türkiye’nin barışı sağlamak için göstermiş olduğu çabalarına müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Biz Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan Türkiye’yi Moğolistan’ın komşusu olarak görüyor, işbirliğini artırmayı amaçlıyoruz. Moğolistan ile Türkiye arasında 10’dan fazla stratejik anlaşmaya imza attık. Türkiye Moğolistan’ın dış ticaretinde önemli bir yer kaplamaktadır. İnşaat, yatırım ve yeni havalimanı gibi projelerde Türkiye ile çalışma isteğimizi dile getirdik. Demir İpek Yolu olarak da bilinen Orta Koridor projesine Moğolistan’ın dahil olması için olanakları ele aldık.”

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GİTARİST ÖVGÜSÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı sırasında Moğolistan Cumhurbaşkanı’nın “güçlü bir gitarist olduğunu” söyledi. Bu sözler Ukhnaa’yı gülümsetti. Erdoğan ve konuğu el ele poz verdi.

KADIN BAKANLAR YEREL KIYAFETLE









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Moğolistan Cumhurbaşkanı Khurelsukh Ukhnaa’yı dün Beştepe’de düzenlenen resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaa’nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı. Ukhnaa, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı ‘Merhaba Asker’ diyerek selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Ukhnaa, merdivenlerde Türkiye ve Moğolistan bayrakları önünde basın mensuplarına poz verdi. Resmi törene katılan Moğolistan heyetindeki kadın bakanların yöresel kıyafetleri dikkat çekti.

EŞLER KÜTÜPHANEDE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Bolortsetseg Luvsandorj ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şunları söyledi: "Ülkemizin dünyaya açılan kapısı kütüphanemizi tanıtma ve Moğolistan Kitaplığı’ndaki nadide eserleri inceleme fırsatı bulduk. Gönülden inanıyorum ki, kültür ve sanatla harmanlanan bu ziyaretler, ülkelerimiz arasındaki dostluk köprülerini daha da güçlendirecek.”



