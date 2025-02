Erdoğan: Gazze teklifi hukuk ve vicdan dışı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, önceki günkü Endonezya programının ardından Pakistan’a geçti. Türk ve Pakistan bayraklarıyla donatılan güzergâhta sevgi gösterileri yapılan Erdoğan’ı, Başbakan Şahbaz Şerif resmi törenle karşıladı. İki lider, görüşmelerin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı’na katıldı, ardından 24 anlaşmanın imza törenine başkanlık etti. Erdoğan ve Şerif ardından da ortak basın toplantısı düzenledi.

‘PAKİSTAN İKİNCİ EVİM’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci evi olarak gördüğü Pakistan’ı ziyaret etmekten bahtiyarlık duyduğunu söyledi. Askeri diyaloğun ve savunma sanayi işbirliğinin ticaret ve yatırım ilişkilerini çarpan etkisiyle büyüttüğünü kaydeden Erdoğan, müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesinin zor zamanlardaki dayanışma olduğunu ve 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şahbaz Şerif’in deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider olduğunu anımsattı. Erdoğan şöyle devam etti: “Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

TERÖRE KARŞI YANINIZDAYIZ

Terörün her türlüsüyle mücadelesinde Pakistan’a desteğimizi vurguluyoruz. Pakistan’da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Biz de YPG, PKK, DEAŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan’ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ’nün Pakistan’da terör örgütü olarak ilanı gibi bu örgüte ait okulların Maarif Vakfı’na devredilmesi terörle mücadelede ortak kararlılığımızın en anlamlı çıktılarıdır.

PAKİSTAN’IN KKTC’YE DESTEĞİ

(Türkiye’nin dün olduğu gibi bugün de Keşmirlilerle dayanışma içinde olduğunu kaydederek) Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. Pakistan’ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır.

TAVRIMIZI GÜÇLENDİRMELİYİZ

(Pakistan’ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu takdirle karşıladıklarını belirterek) Bilhassa Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. Misafirperverlik için kardeşim Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Sayın Asıf Ali Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. Toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

TRUMP’IN MEYDAN OKUMASI

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya’da verdiği özel röportajda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze sözlerine tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı:

“Trump’ın Netanyahu denilen katille böyle bir anlaşma yapması ve meydan okumalarını dünya barışı için çok büyük bir tehdit olarak görüyorum. Şu anda Gazze’yi kimse Gazzelilerin elinden, Filistinlilerin elinden alamaz. Böyle bir şeye cüret etmek her şeyden önce dünya barışı için çok farklı bir tehdittir. Böyle bir tehdide evet demek dünya barışı noktasında bir siyasetçi olarak beni ciddi manada üzmüştür, düşündürmektedir. Doğrusu ben Sayın Trump’ın geçen dönemdeki davranışı ile şu andaki bu tür açıklamalarını dünyadaki birçok ülkeye yönelik meydan okumalarını doğru bulmuyorum.”

Cakarta’ya yaptığı ziyareti de değerlendiren Erdoğan, “Gerçekten hiçbir ülkede görmediğim bir karşılama töreniydi” dedi.

ŞERİF: EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR İLİŞKİ VAR

- Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve heyetini, Pakistan’da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu vurgularken, “Türkiye ile Pakistan öyle iki ülke ki aralarında eşi benzeri olmayan bir ilişki vardır. Bu ikili ilişki, Pakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından sonra tesis edilmiş bir ilişki olmakla kalmadı. Tam tersine, yüzyıllar öncesine dayanan büyük bir dostluk ve büyük bir kardeşlik ilişkisi gelişmiş bulunmaktaydı. Depremlerde, sellerde, doğal afetlerde her zaman Türkiye’yi yanımızda bulduk” dedi.

HER ANLAMDA LİDERLİK YAPTINIZ

Şerif, Erdoğan’ın çok önemli bir lider olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Siz her anlamda liderlik yaptınız, ülkenizin dönüşümünde ama her fırsatta, elinize geçen her koşulda Müslüman halkların, özellikle mazlumların haklarını savunmaya devam ettiniz. Bu Filistin halkı olsun, Gazze ya da Keşmirliler olsun.”