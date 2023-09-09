Erdoğan G-20 için Hindistan’da

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “TRK” uçağıyla dün saat 11.05’te Esenboğa Havalimanı’ndan Hindistan’a hareket etti. Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek ve diğer yetkililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve bazı yetkililer eşlik ediyor.

“Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” temasıyla düzenlenen zirvede Erdoğan’ın gündeme getireceği en önemli konu başlıklarından biri iklim değişikliği ile mücadele. Erdoğan’ın, zirvede Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili attığı adımları muhataplarına anlatacağı kaydedildi. Zirve kapsamında Erdoğan’ın mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.

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Erdoğan, Yeni Delhi'de Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.

GANDİ’NİN ANIT MEZARI’NA ZİYARET

Erdoğan bugün Yeni Delhi’de Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından karşılanacak, daha sonra MIKTA Liderler Buluşması’na katılacak. Pazar günü ise diğer G-20 liderleri ile birlikte Hindistan Bağımsızlık Hareketinin siyasi lideri Mahatma Gandhi’nin Anıt Mezarı’nı ziyaret edecek.